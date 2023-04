Mavka e la foresta incantata: Una clip in anteprima esclusiva del film

A rriva al cinema il film d’animazione Mavka e la foresta incantata, una favola dai toni ecologisti basato su un poema della celebre poetessa ucraina Lesya Ukrainka. Ve ne mostriamo, in anteprima esclusiva, una clip.

Dal 20 aprile arriva al cinema, distribuito da Notorious Pictures, il film d’animazione Mavka e la foresta incantata. Diretto da Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh, racconta la storia di Mavka, una bellissima ninfa della foresta conosciuta dagli umani come Anima della Foresta. Insieme al suo animale custode, difende la foresta dai pericoli esterni inclusa l’invasione degli umani nel suo regno. Un giorno dovrà affrontare una scelta impossibile: scegliere tra l’amore e il suo dovere da guardiana del Cuore della Foresta.

Basato sul poema classico La canzone della foresta (1912) della celebre poetessa ucraina Lesya Ukrainka, il film dalle tinte ecologiste Mavka e la foresta incantata è una favola moderna che mostra con toni leggeri ed efficaci l’importanza del rapporto con la natura e del rispetto che l’uomo dovrebbe avere per questa. A prestare la voce ad Ondina, una delle ninfe, è la giovane e popolare illustratrice e animatrice italiana Francesca Presentini, in arte Fraffrog, al suo esordio al doppiaggio.

Il poster del film Mavka e la foresta incantata.

La trama del film

Il film Mavka e la foresta incantata ci porta nelle vaste foreste ucraine che, da tempo immemore, e custodiscono innumerevoli segreti e oscuri misteri. Sono la patria di meravigliose creature mitologiche che abitano tra gli alberi secolari, che custodiscono fedelmente il loro sacro regno.

Mavka è un'Anima della Foresta e la sua nuova Guardiana. La sua missione principale è quella di proteggere la Foresta e il suo sacro Cuore - la fonte della vita stessa - contro ogni aggressione o intrusione, anche da parte degli esseri umani.

Lucas è un ragazzo del villaggio senza pretese, che ha un grande amore per la musica e un vero talento nel suonare il flauto di legno, e sogna di dedicare la sua vita a questa passione. E la musica di Lucas contribuisce a far nascere qualcosa di veramente straordinario: Mavka e Lucas si incontrano e si innamorano.

Fin dall'inizio, la loro unione si scontra con ostacoli insormontabili, ma gli ostacoli si profilano ancora più grandi quando l'avara Kylina entra in scena, sostenendo di essere l'ereditiera di una vecchia segheria ai margini della Foresta e promettendo agli abitanti del villaggio tutte le ricchezze del progresso industriale che lei ha portato con sé dall'estero.

Questa è solo una facciata per mascherare il suo vero scopo: entrare in possesso del Cuore della Foresta (con l'egoistico scopo di rimanere giovane e bella per sempre), la cui chiave è Mavka stessa, che è però resa vulnerabile dallo sbocciare dei suoi sentimenti per Lucas. Per arrivare a Mavka, Kylina usa Lucas come arma, e infonde rabbia e paura nei cuori degli abitanti del villaggio.

Riuscirà Mavka a salvare la Foresta? La musica di Lucas sarà in grado di fare miracoli e salvare l'amore? I due mondi saranno in grado di unirsi contro il male?

La clip in anteprima

TheWom.it vi offre una clip in anteprima esclusiva del film Mavka e la foresta incantata. Nelle immagini, facciamo conoscenza di Mavka e della più grande delle doti che la caratterizzano: la gentilezza.