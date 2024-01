Nella nuova serie tv di Apple Tv+, Austin Butler diventa un aviatore della Seconda guerra mondiale

A rriva su Apple Tv+ una delle serie tv più attese di questo inizio 2024: Masters of the Air. In nove puntate, racconta la vera storia di un gruppo di bombardieri inglesi che, durante la Seconda guerra mondiale, ha il difficile compito di ridimensionare le mire dei nazisti.

Apple Tv+ propone dal 26 gennaio una delle serie tv più attese di questo inizio 2024: Masters of the Air. Composta da nove episodi, la serie tv Apple Tv+ Masters of the Air ha come produttori esecutivi Tom Hanks, Steven Spielberg e Gary Goetzman. Scritta da John Orloff, è interpretata da un cast stellare guidato dal candidato all'Oscar Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, il candidato all'Oscar Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa.

Basata sull'omonimo libro di Donald L. Miller, Masters of the Air segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il “Bloody Hundredth”) alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza. La rappresentazione del prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l'orrore del Terzo Reich di Hitler è al centro della storia di Masters of the Air. Alcuni furono abbattuti e catturati; altri furono feriti o uccisi. Altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa. Indipendentemente dal destino individuale, tutti hanno ricevuto un tributo.

Spaziando dai campi e villaggi bucolici del sud-est dell'Inghilterra, alle dure privazioni di un campo di prigionia tedesco e ritraendo un periodo unico e cruciale della storia mondiale, la serie tv Apple Tv+ Masters of the Air è un vero e autentico tripudio cinematografico sia in termini di scala sia di portata.

Guerra nei cieli

Tom Hanks e Steven Spielberg, due icone di Hollywood, hanno portato sullo schermo una serie di storie sulla Seconda Guerra Mondiale nel corso degli anni, portandoci dalle spiagge della Normandia in Band of Brothers all'isola giapponese di Iwo Jima in The Pacific. Ora, il due lascia la terraferma per concentrarsi sui cieli Masters of the Air, un’appassionante serie tv bellica per Apple Tv+.

Con un cast eccezionale e sequenze d'azione spettacolari, la serie in nove parti racconta la storia reale del 100º Gruppo Bombardieri dell'US Air Force, soprannominato il 'Centesimo Sanguinario' a causa delle pesanti perdite subite nelle missioni di combattimento. Il doppio episodio di apertura inizia nel 1943, quando l'unità arriva in Gran Bretagna e si prepara a intraprendere una pericolosa campagna di bombardamenti diurni ad alta precisione, mirando alle basi aeree, agli impianti industriali e alle strutture navali dei Nazisti.

Tra i migliori piloti del 100º ci sono due grandi amici, il Maggiore Gale 'Buck' Cleven (Austin Butler) e il Maggiore John 'Buck' Egan (Callum Turner), che devono portare i loro bombardieri B-17 Flying Fortress più addentro nel territorio tedesco di quanto fosse mai stato fatto prima.

"In quel momento, le statistiche dicevano che solo uno su quattro sarebbe tornato", ha sottolineato Butler. "C'è molto orrore psicologico in quella realtà. Se sei un soldato di fanteria, sei in guerra ogni giorno, ma c'è un tipo diverso di pressione psicologica per i piloti: esci a cena a Londra una notte e devi tornare fuori il giorno dopo. Questo può avere un impatto molto profondo sulla psiche delle persone".

Il poster della serie tv Apple Tv+ Masters of the Air.

Una missione impossibile

Nel primo episodio, Cleven pilota il suo primo volo su territorio nemico quando il 100º parte per una missione nella città di Brema nel tentativo di aiutare a alleviare il blocco navale imposto da Hitler sulla Gran Bretagna. Ma, quando i piloti arrivano sulla Germania, trovano il loro obiettivo oscurato dalle nuvole. Mentre considerano le loro opzioni, vengono attaccati dalla Luftwaffe e affrontano una lotta terrificante per la loro vita a 25.000 piedi...

Ricca di azione, la serie tv Apple Tv+ vede la partecipazione di Barry Keoghan (appena visto in Saltburn) e della star di Doctor Who Ncuti Gatwa ed è basata sul libro acclamato del 2006 di Donald L. Miller, che è diventato una lettura obbligatoria per tutto il cast.

Infatti, Butler ha trovato il libro cruciale mentre passava dal ruolo di re del rock'n'roll nel biopic Elvis a quello di un eroico aviatore. "Stavo assorbendo tutto ciò che potevo per aiutarmi a liberarmi di un ruolo e passare all'altro", ha spiegato. "Il libro mi ha dato tutti i dettagli su quanto fosse angosciante la guerra per questi uomini. Dopo Elvis, sono entrato subito nel campo di addestramento. Sono passato dal palco a essere uno dei 50 ragazzi in divisa".

L'attore, nato in California, ha anche guardato filmati del vero Cleven intervistato sulla sua esperienza come pilota di bombardiere quando aveva ottant'anni. "Questo mi ha aiutato molto a restituire il suo tono, il suo umorismo asciutto e il suo essere un uomo di poche parole", ha precisato Butler. "Ma anche quanto fosse concentrato, quanto fosse preciso e quanto amasse sua moglie. Quell'amore che lo ha accompagnato durante la guerra mi ha davvero insegnato molto".

