Master Crimes: Una nuova (divertente) criminologa in azione nella serie tv di Rai 1

A rriva su Rai 1 la serie tv Master Crimes, con protagonista una criminologa sopra le righe, alle prese con un’indagine molto personale e quattro studenti da tenere a bada.

Rai 1 propone dal 7 agosto in prima visione la serie tv franco-belga Master Crimes. Scritta e diretta da Marwen Abdallah, la serie tv Master Crimes è composta da due stagioni, di cui Rai 1 trasmette al momento solo la prima, fatta di sei episodi suddivisi in due serate.

Protagonista è l’attrice Muriel Robin, nei panni di Louise Arbus. Professoressa di criminologia all’università, Louise ha smesso da anni di collaborare con le indagini della polizia dopo aver fatto condannare Pierre Delaunay, della cui innocenza è ora convinta. Ma un caso estremamente personale la riporta in azione.

Famosa per essere una umorista, Muriel Robin nella serie tv di Rai 1 Master Crimes recita affianco alla moglie Anne Le Nen. Ma nel cast troviamo anche Olivier Claverie, Victor Meutelet, Nordine Ganso, Astrid Roos, Thaïs Vauquières e Michael Cohen.

La trama della serie tv

Louise Arbus, la protagonista della serie tv di Rai 1 Master Crimes, è una professoressa di psicologia criminale all'università, nota per il suo talento in tutta la Francia, ma anche per il suo carattere irritante. Chiamata dal commissario Rugasira, si ritrova su una scena del crimine con una messa in scena accurata e spettacolare.

La vittima porta una frase tratta da uno dei suoi libri: Aspetto il killer perfetto. Sembra che l'assassino si rivolga a lei direttamente! Louise è così costretta a collaborare con la polizia per risolvere l'indagine, nonostante avesse promesso di smettere otto anni prima, dopo la condanna di Pierre Delaunay.

Per condurre l'indagine, Louise arruola quattro dei suoi studenti: Samuel (un giovane discreto e timido, con il volto di Meutelet), Mia (una bionda audace sui trent'anni, interpretata da Roos), Boris (il classico primo della classe, portato in scena da Ganso) e Valentine (una rossa vivace e influencer, supportata da Vauquières).

Con loro, esplora la mente dell'assassino, utilizzando una perspicacia acuta e una tendenza all'ostinazione che metteranno alla prova la pazienza della capitana Barbara Delandre (Le Nen), una poliziotta rigida che non tollera il disordine né le infrazioni alle regole. Delandre avrà il suo bel da fare con questa professoressa fuori di testa e i suoi studenti indisciplinati.

Man mano che gli omicidi aumentano, Louise traccia il profilo di un serial killer che sembra uccidere per "punire" le sue vittime dei loro peggiori peccati.

Il poster della serie tv di Rai 1 Master Crimes.

Le regole del delitto comico

Spesso definita erroneamente come il remake di Le regole del delitto perfetto, la serie tv di Rai 1 Master Crimes se ne discosta apertamente tranne che per il lavoro della protagonista, la criminologa. Louise, infatti, non è né tormentata né dipendente dall’alcol ma semplicemente una professoressa con un caratteraccio che non perde mai la sua solarità.

Mentre Le regole del delitto perfetto prosegue con toni drammatici, Master Crimes è a tutti gli effetti una commedia a sfondo giallo. “Da un lato, abbiamo uno studio legale sullo sfondo, dall’altro invece un’università pubblica”, ha evidenziato Muriel Robin. “Nella serie americana ci sono omicidi intricati che esplorano la psiche umana, nel nostro caso invece le indagini coinvolgono espressamente Louise e la sua vita. L’unica cosa in comune è il lavoro, una professione che nelle produzioni francesi non si era ancora esplorata”.

“Mi piace il modo in cui Louise trasmette le sue conoscenze sia ai suoi studenti sia agli spettatori. E mi piace molto il suo spirito durante le indagini: il suo cervello non funziona come quello di tutti gli altri, tanto che ci si chiede spesso cosa le passi per la testa. E la sua comicità va nettamente in contrasto con la serietà della capitana Delandre. Direi che è sempre un po’ sopra le righe ma mai altezzosa”, ha proseguito l’attrice.

A interpretare Delandre è Anne Le Nen, moglie di Robin. “Anne è anche la mia migliore amica e io la sua”, ha spiegato. “A casa, potevamo provare insieme, confrontarci e chiederci consigli. Ma quando sul set si cominciava a girare scomparivamo noi e apparivano magicamente i nostri personaggi, non portando nulla della nostra relazione!”.

