Martedì e Venerdì: Rosa Diletta Rossi ed Edoardo Pesce in una clip esclusiva del film

A rriva al cinema Martedì e Venerdì, il secondo film da regista di Fabrizio Moro con Alessio De Leonardis. Racconta la storia di un uomo che, per mantenere l’ex famiglia e la propria dignità, abbraccia un percorso criminale in cerca di riscatto sociale.

Martedì e Venerdì è il titolo del secondo film girato in coppia da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. Prodotto da La casa Rossa con Rai Cinema, in coproduzione con RS Productions e Pepito Produzioni, in associazione con Urban Vision, Martedì e Venerdì arriva nei nostri cinema da giovedì 22 febbraio con la distribuzione di Medusa Film.

Da una sceneggiatura degli stessi Moro e De Leonardis, Martedì e Venerdì è un film che affronta la parabola esistenziale di un uomo che vede la sua vita sgretolarsi davanti agli occhi dopo il divorzio dalla moglie e la custodia condivisa di una figlia che può vedere solo due giorni a settimana. Con protagonisti Edoardo Pesce e Rosa Diletta Rossi, conta sulle musiche di Fabrizio Moro e sulle interpretazioni di Giorgio Caputo, Josafat Vagni, Aurora Menenti, Davide Argenti e Adamo Dionisi. Con loro anche Pier Giorgio Bellocchio e l’amichevole partecipazione di Mirko Frezza.

ll poster del film Martedì e Venerdì.

La trama del film

Marino (Edoardo Pesce), il protagonista del film Martedì e Venerdì, è in un momento difficile della sua vita. Si è appena separato da sua moglie Simona (Rosa Diletta Rossi) e può vedere sua figlia Claudia (Aurora Menenti) soltanto due giorni a settimana, martedì e venerdì. Vive in casa del fratello e, a causa di vecchie tasse non pagate, è costretto a chiudere la sua officina motociclistica.

Le difficoltà economiche crescenti e l’incapacità di far fronte a una nuova e complicata gestione della sua vita privata lo spingono a unirsi alla banda di un amico criminale. Rapinano supermercati sfruttando anche la sua abilità come pilota di moto… Quanto riuscirà a mantenere segreta alla sua ex moglie la sua doppia vita? Quanto la sua “nuova attività” metterà in bilico il rapporto con sua figlia?

Martedì e Venerdì: Le foto del film 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 PREV NEXT

La clip in esclusiva

Martedì e Venerdì è un film che permette a Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis di raccontare, dopo l’esordio alla regia con Ghiaccio, una storia che, al di là della sua ambientazione romana, è di universale portata, facendo il punto sulla condizione che spesso si trovano a vivere molti uomini dopo la fine di un matrimonio. Puntando sulle difficoltà del protagonista sia a livello pratico sia a livello emotivo, sottolineano come spesso le scelte della vita non siano frutto di volontà ma di contingenze esterne che costringono a tradire anche se stessi in nome dell’amore, della dignità e della stessa autostima.

Attuale, stringente e commovente, il film Martedì e Venerdì si mostra oggi attraverso una clip in esclusiva in cui possiamo vedere il protagonista Marino tornare dall’ex moglie Simona con i soldi necessari al mantenimento mensile che prima non aveva provveduto a versare. E, alla richiesta di Simona, Marino risponde con una bugia…