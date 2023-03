Marta Lucchesini, compositrice di colonne sonore per il cinema e la tv – Intervista esclusiva

M arta Lucchesini ha lavorato alle colonne sonore di alcuni dei titoli più visti di recente tra serie tv e film. Ed è una delle poche donne che in Italia svolge la sua professione, nonostante le donne che studino musica al conservatorio per svolgerla sono sempre di più.

Marta Lucchesini fa un lavoro che in Italia è quasi del tutto in mano a figure maschili: la compositrice di colonne sonore per cinema e televisione. Basta aprire la sua pagina Imdb per rendersi conto della levatura dei titoli a cui Marta Lucchesini ha lavorato sia come assistente sia come compositrice: dalla serie tv come Christian, Non mi lasciare, Vincenzo Malinconico e The Good Mothers, a film come Sul sentiero blu, Spin Time e Il mio nome è vendetta (uno dei lungometraggi italiani più visti di sempre su Netflix).

Nota anche come cantautrice con il nome di Marat, Marta Lucchesini collabora ormai da più di due anni con il compositore Giorgio Giampà, che l’ha voluta al suo fianco come assistente mosso dal desiderio di aumentare le quote rosa che lavorano nel settore della musica applicata ai film.

Con la passione per l’hockey, uno sport che ha scoperto casualmente e che ancora pratica, Marta Lucchesini racconta il suo mondo e la sua professione nel corso di questa intervista in esclusiva, tra una lezione al conservatorio e l’altra.

Marta Lucchesini.

Intervista esclusiva a Marta Lucchesini

“Ho ricominciato due settimane a frequentare il conservatorio a Rovigo, non proprio vicino da Mentana, dove invece vivo. Però mi trasferirò presto a Bologna per essere più vicina”: inizia così la nostra intervista in esclusiva a Marta Lucchesini.

“Studio a Rovigo musica applicata ai film. Ho frequentato il triennio a Roma ma poi ho cercato un posto dove ci fosse lo stesso indirizzo per il biennio. A Roma non è facile, ci sono un sacco di problemi anche a livello organizzativo: chi sta lì ci sta da cent’anni; quindi, o è vecchissimo o ha un bel po’ di problemi di salute. La scelta di Rovigo non è stata casuale: hanno speso parecchi soldi per i corsi di studi e le tecnologie sono all’avanguardia, a differenza della capitale”.

Tu hai scelto come nome d’arte Marat. Chiaramente, inverti le ultime due lettere del tuo nome, Marta. Ma mi sa tanto che dietro si cela anche qualche riferimento alla Rivoluzione francese…

In realtà, qualcosa di vero c’è. Il mio nome da cantautrice sottende ironicamente la volontà di rivoluzionare un po’ il contesto che mi circondava quando ho cominciato a scrivere canzoni. Era il periodo dei nuovi cantautori “impegnati”, anche se a me sembravano tutti dire cose banali. Volevo dunque prendere in giro l’idea che con le canzoni si potesse fare la rivoluzione: secondo me, non è mai stato vero.

Una delle serie tv alle cui musiche hai collaborato, The Good Mothers, ha appena vinto l’Orso d’Oro alla Berlinale…

Le musiche sono firmate dal musicista con cui lavoro e collaboro, Giorgio Giampà. La colonna sonora è sua, io ho solo prestato la mia voce per dei cori. Quando qualcosa a cui lavori vince un premio, sei felice di aver collaborato alla sua costruzione con altre persone: le colonne sonore sono lavori molto totalizzanti e più faticosi della realizzazione di un disco. Il disco è tuo ed è frutto della tua scrittura, per le colonne sonore devi invece entrare nel mondo di qualcosa scritto da qualcun altro e non è facile.

Com’è stato entrare nelle atmosfere della serie tv, che sono comunque molto cupe?

Di base, occorreva capire cosa servisse alla serie, un lavoro che in questo caso ha svolto principalmente Giorgio: io sono arrivata un po’ dopo, quando lui aveva cominciato già a scrivere le musiche. Non siamo partiti da un montato ma da alcune prime immagini che potevano fornirci spunti e farci capire in che direzione sarebbe andato il racconto. Si trattava ovviamente di farci una macro idea di quello che avremmo dovuto fare, anche se poi ci sarebbero state situazioni particolari da dover sottolineare.

Non ci siamo fatti condizionare ad esempio dal tema e dalla lingua usata, il calabrese, ma abbiamo scelto un approccio più trasversale legato all’aspetto umano: il cinema ha raccontato tantissime storie legate alle organizzazioni criminale ma di film che avessero punti di vista femminili così forti non ce ne sono tantissimi.

Così come non ci sono tantissime donne che lavorano nel mondo del cinema a livello musicale. Inspiegabilmente, direi dal momento che le ragazze che studiano musica e frequentano il conservatorio sono tantissime. Giorgio, ad esempio, non si capacita di questa cosa e nel suo piccolo sta cercando di aumentare la percentuale di donne nel settore. Io e lui ci eravamo incontrati per un workshop e in quell’occasione gli ho chiesto se gli servisse un assistente.

C’è quindi un sottile filo rosso che in qualche modo collega Giorgio e me a The Good Mothers: il desiderio di rivalutare anche quello che non è maschile. Non solo il femminile ma anche tutto ciò che è inerente a tutti i gruppi sottorappresentati.

Com’è diviso il lavoro tra te e Giorgio? Decide lui per tutti o hai voce in capitolo nelle decisioni?

Ci sono lavori, che lui sceglie in base a ciò che preferisce fare, per cui faccio solamente da assistente. Ma ce ne sono altri che firmo da sola e di cui mi occupo totalmente io: le musiche per il documentario Sul sentiero blu, ad esempio, sono un lavoro solo mio. E altri ancora in cui entrambi siamo compositori alla pari.

Far da assistente, per ridare dignità al ruolo, non significa svolgere un lavoro meno “qualificante”, come tendono a pensare in molti: è una concezione alquanto diffusa. Quando si instaura un clima di collaborazione molto stretto come il nostro, vuol dire far da arrangiatrice, orchestratrice oppure produttrice nel senso più musicale del termine. Ed è un ruolo che mi garantisce molte soddisfazioni.

Come si lavora ad esempio alle musiche di un documentario?

Ovviamente, varia a seconda dei lavori. Nel caso di Sul sentiero blu, è stato tutto molto facile anche grazie all’ottimo feeling che c’era tra me e il regista: condividevamo lo stesso pensiero riguardo alla storia. Non significa però che andasse tutto subito bene: sarebbe stato inquietante! È stato semmai tutto molto fluido.

A me piace molto lavorare sui documentari, probabilmente li preferisco al cinema di finzione. Mi permettono di avere maggiore libertà di racconto e non sono vincolata ai movimenti dei personaggi o agli stacchi di montaggio. Quindi, è anche più facile dialogare ed essere d’accordo con il regista: si costruisce un discorso che abbia un fine logico.

Quando è nata in te la passione per la composizione delle colonne sonore?

C’è stato un periodo della mia vita in cui ho trascorso un anno e mezzo senza far niente. Facevo già la cantautrice ma sono rimasta in quel momento ferma e immobile a vedere quel che succedeva. Ero uscita dall’Officina Pasolini convinta di far chissà che, qualcosa l’avevo anche fatta ma mi ero resa conto che ai miei sforzi e al mio impegno non corrispondeva necessariamente un risultato che non dipendeva da me. Mi sono quindi fatta molte domande: aveva senso continuare? Intimamente, sì ma c’erano molti conti che non mi tornavano.

Per far sì che i suoni che mi circondavano migliorassero, ho deciso di mettermi a far musica per davvero. Ovvero, di studiare composizione. Ho scoperto così che al conservatorio c’era questo corso di musica applica ai film da poco creato e ho cercato di capire come funzionasse.

Ma questo non ti portato a mettere un po’ da parte il tuo percorso da cantautrice?

Eh, sì, per forza di cose. Mi sono allontanata perché non ho la possibilità di continuarlo a livello di tempo. E nel frattempo il mondo è andato avanti e oggi ci sono ragazzi e ragazze molto più bravi di me: non penso che farò mai balletti su TikTok o cose del genere. Non riesco, come dire, a seguire bene il flusso. Ho in programma di pubblicare un altro album ma non so quando: è tuttora abbastanza in progress… Nel frattempo, continuo però a occuparmi di colonne sonore: il mio desiderio è quello di coltivare entrambe le cose.

Che donna è oggi Marta Lucchesini?

Non penso di essere molto allineata con quello che a livello musicale sta proponendo l’Italia in questo momento storico. Purtroppo o per fortuna, coincide anche con un momento molto particolare della mia vita privata… mi sento un po’ sconnessa e forse è anche frutto di quello che abbiamo vissuto a causa del CoVid. Non se ne parla più molto ma la pandemia a me ha letteralmente fatto tanti danni che non ho avuto il tempo di processare in alcun modo. Non c’è il tempo di guardare indietro, andiamo avanti troppo veloci e le cose che fanno parte del passato ormai le abbiamo in qualche modo perse. Dobbiamo dare retta a quello che succede ora.

È un po’ quella dicotomia di cui parlavi in un tuo post su Instagram, la carta velina tra il morire e il conquistare il mondo?

È quello il punto: per me sono la stessa cosa, una è dentro l’altra. Ci sono dei momenti in cui, per via di qualcosa che mi richiede moltissimo sforzo ma che sembra non portare da nessuna parte, mi sento piena e vorrei dire basta. Però, allo stesso tempo, ho ambizioni talmente gigantesche che non voglio smettere.

Ma il lavorare così tanto non ti aliena dai rapporti personali?

Ho tutti rapporti splendidi, dal fidanzato alla famiglia e agli amici. Però, faccio tantissima fatica a frequentare le persone, anche quelle che ho appena elencato. Avere poco tempo a disposizione ti porta anche a desiderare del tempo solo per te: lo devi poi giustificare ed è difficile. E ciò crea dei problemi a livello relazionale.