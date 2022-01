M arry Me è il nuovo film con Jennifer Lopez, che troverete al cinema il prossimo 14 febbraio, San Valentino. Commedia romantica firmata da Kat Coiro, promette di conquistarci con il suo mix di atmosfere glamour e riflessioni sull’amore. Ma cosa racconta Marry Me?

Marry Me, il nuovo film con Jennifer Lopez, ha tutte le carte in regola per divenire la commedia romantica del vostro cuore. Se amate la JLo cantante, la ritroverete alle prese con un personaggio molto simile a quello che lei è nella vita reale: una popstar mondiale.

Come nella realtà, all’inizio del film è fidanzata con un altro divo. Non si tratta di Ben Affleck ma di Maluma, cantautore al suo debutto cinematografico. Ma a mettersi di mezzo sarà un uomo comune, un insegnante che ha tutto ciò che la protagonista cerca. A interpretarlo è il biondo Owen Wilson.

Cosa racconta Marry Me?

Marry Me, il nuovo film con Jennifer Lopez distribuito da Universal Pictures, parla d’amore ma anche di talento. Basata sulla serie a fumetti e graphic novel Keenspot di Bobby Crosby e Remy ‘Eisu’ Mokhta, Marry Me è il primo film in cui JLo canta una canzone tutta sua. In passato, aveva già cantato in Selena ma non si trattava di canzoni del suo personale repertorio.

Due divi in amore

Kat Valdez e Bastian in Marry Me, il nuovo film con Jennifer Lopez, sono due star della musica. Due divi che condividono palco e vita privata. Sono felici insieme, la carriera prosegue a gonfie vele e la loro unione sentimentale fa sognare i fan. Mancano solo le nozze a cementare quell’unione che sembra perfetta. Un matrimonio in diretta sul palco, di fronte a milioni di spettatori, mentre cantano il loro successo Marry Me, sposami, è il giusto coronamento di un sogno. Ma, come capita spesso, il sogno diventa presto un incubo per Kat.

Maluma in Marry Me.

Il tradimento

Poco prima che Kat pronunci il tanto desiderato sì, una tempesta si abbatte sulla sua vita. Tutti scoprono che Bastian la tradisce con un’altra, con la sua assistente. Kat potrebbe reagire piangendosi addosso ma lei non è una donna come tutte le altre. In un guizzo di lucida follia, decide di sposare il primo fan tra la folla che si ritrova davanti.

Il primo venuto

Il fortunato è Charlie Gilbert. Insegnante di matematica e padre single della piccola Lou, Charlie non avrebbe nemmeno dovuto essere al concerto. C’è stato trascinato da Parker, la sua migliore amica e non è che gli interessi molto di Kat e del suo favoloso mondo da superstar. Diversi come il giorno e la notte, Kat e Charlie imparano a conoscersi giorno dopo giorno. La decisione, repentina, istintiva e coraggiosa, si rivela la migliore che Kat potesse prendere.

Del resto, Cupido ci vede spesso bene: i due sono perfetti l’una per l’altro. Dietro la celebrità, Charlie scopre la donna che si cela dietro la diva. L’happy end appare oramai certo quando, invece, la cerimonia dei Grammy Awards tutto rimette in discussione.

