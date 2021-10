D opo il film di Sofia Coppola con Kirsten Dunst, l’iconica regina di Francia diventa protagonista di una serie tv: ecco cosa sappiamo e possiamo aspettarci da Marie Antoinette.

La corte di Versailles e, soprattutto, l’iconica Marie Antoinette arriveranno presto in tv. È infatti una notizia certa che l’emittente britannica BBC Two ha pre-acquistato il dramma storico intitolato, molto semplicemente, Marie Antoinette.

Quindi anni fa, Kirsten Dunst aveva interpretato la regina di Francia nel film vincitore dell’Oscar 2006 di Sofia Coppola, un’autentica opera pop su Maria Antonietta. Già quella pellicola aveva inaugurato una chiave quasi moderna della regina. Anche questa nuova serie in arrivo dovrebbe seguire lo stesso registro. Anzi, forse sarà perfino più brillante, anche perché le intenzioni dell’autrice sono piuttosto chiare.

L’autrice della serie

La serie tv Marie Antoinette è stata creata e scritta da Deborah Davis: un nome che è garanzia di un prodotto di altissima qualità. La Davis, infatti, nel 2018 è stata autrice della sceneggiatura de La favorita, pellicola diretta da Yorgos Lanthimos con protagoniste Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz. Il film aveva ricevuto 10 candidature agli Oscar, compresa la nomination per la Miglior sceneggiatura, mentre Olivia Colman aveva vinto come protagonista.

Se conosci il film (se non hai mai visto La favorita, potrebbe essere l’occasione giusta per farlo), probabilmente sei anche tu pronta a scommettere su questa serie tv su un personaggio femminile così interessante. Deborah Davis ha scritto un’altra sceneggiatura a dir poco brillante, capace di rendere accattivante una storia ambientata nel Settecento.

Oltre alla Davis, alla serie Marie Antoinette ha lavorato un gruppo autoriale tutto femminile, tra cui Louise Ironside (autrice di varie serie, tra cui Call The Midwife e The Split), Avril E. Russell (All on a Summer’s Day) e Chloë Moss (Run Sister Run).

La serie è prodotta da Alban Étienne e Stéphanie Chartreux di Banijay Studios France, Claude Chelli e Aude Albano di Capa Drama e Christophe Toulemonde di Les Gens. Sarà distribuita globalmente da Banijay Rights.

La trama

Come si intuisce già dal titolo, Marie Antoinette racconterà la storia della giovane regina moderna e d’avanguardia, consorte di Luigi XVI e ultima sovrana di Francia dell’Ancien Régime – che morì sulla ghigliottina il 16 settembre 1792. La giovane principessa aveva appena 14 anni quando lasciò l’Austria per sposare il Delfino di Francia, il futuro Luigi XVI. Crebbe navigando tra le regole della prepotente corte francese e le pressioni per continuare la linea borbonica con un erede maschio. Si dovette battere contro le voci che minavano la sua non brillante reputazione. Era stata soprannominata con sprezzo "l’Austriaca", per il suo titolo di arciduchessa d’Austria attribuitole alla nascita.

È ancora oggi acclamata come un'icona della moda. Oltre duecento anni dopo è ancora ricordata per il suo carisma, indipendenza e le voci che hanno minato la sua reputazione alle corti di Versailles.

Ci sono ancora molte speculazioni storiche sul suo matrimonio con il Delfino, sul periodo di otto anni tra il loro matrimonio e la nascita del loro primo figlio, che all'epoca era al di fuori delle norme sociali. La storia della sua vita è piena di opportunità per una narrazione coinvolgente. Sembra che Davis intenda rendere questo racconto più femminista delle esperienze di Maria Antonietta come regina di Francia.

Cosa possiamo aspettarci

La serie Marie Antoinette è stata presentata da BBC Two come «una straordinaria re-interpretazione di una delle figure più iconiche e controverse della Francia, piena di paesaggi mozzafiato, belle interpretazioni e costumi epici».

Sue Deeks, responsabile delle acquisizioni di programmi per la BBC, ha dichiarato: «Marie Antoinette possiede un fascino duraturo e Deborah Davis ha una visione molto singolare della sua storia: siamo davvero lieti di portare questo ambizioso progetto su BBC Two e iPlayer».

Sempre stando alle prime indiscrezioni, infatti, l’autrice Davis ha voluto sfruttare l’ampia libertà di narrazione offertale per rendere questa rivisitazione la più femminista tra le versioni di Marie Antoniette come regina di Francia.

Le dichiarazioni

Proprio le dichiarazioni dei produttori sulla serie Marie Antoinette suggeriscono uno show decisamente moderno e femminista.

Cathy Payne, CEO di Banijay Rights, ha dichiarato che, sebbene la storia dell'iconica regina possa essere familiare, il dramma la ritrarrà sotto una nuova luce contemporanea. «Il team di sceneggiatrici tutto al femminile, guidato da Deborah Davis, porta un ritratto unico al suo personaggio, facendo emergere i moderni paragoni femministi», ha detto.

Anche Fabrice de la Patellière, capo del dramma di Canal Plus, ha elogiato le sceneggiature e la visione di Davis. «Questo è destinato a essere un dramma decadente di fascia alta con scala epica. La storia di Maria Antonietta è senza tempo e la sua vita continua a incuriosire e catturare l'immaginazione degli spettatori contemporanei. Le sceneggiature di questa serie sono avvincenti e abbiamo i partner ideali per dare vita al lavoro di Deborah Davis».

Il team tecnico

Stando alle notizie ufficiali, alla regia della serie ci sono Pete Travis (Bloodlands) e Geoffrey Enthoven (Children of Love). Marie Antoinette sarà composta da otto episodi.

Le riprese sono appena iniziate e le location sono proprio in cui un tempo visse la sposa del re di Francia Luigi XVI, inclusi il palazzo di Versailles, i castelli di Vaux-le-Vicomte, Lésigny, Champs e Voisins, nonché gli studi di Bry-sur-Marne.

Il cast

Ad interpretare la regina Marie Antoniette d’Asburgo Lorena sarà la giovane attrice tedesca Emilia Schüle. Accanto a Schüle, nel ruolo di Luigi XVI, ci sarà invece l'attore britannico Louis Cunningham.

Nel cast ci sono anche Jack Archer e James Purefoy, Jasmine Blackborow, Gaia Weiss, Marthe Keller e Crystal Sheperd.