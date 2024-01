I n tv con La storia, Jasmine Trinca sarà presto al cinema con il film Maria Montessori, che abbiamo avuto modo di scoprire in anteprima. Dedicato alla più grande pedagoga italiana, lascia emergere il ritratto di una donna moderna e autodeterminata.

Dopo la splendida prova nella serie tv di Rai 1 La storia, vedremo presto Jasmine Trinca nel film Maria Montessori, diretto dalla regista Léa Todorov e prodotto tra gli altri da Tempesta Film. Con Trinca nel ruolo della protagonista, nel film Maria Montessori troveremo anche gli attori Leila Bekhti, Rafaelle Sonneville-Caby, Raffaele Esposito, Laura Borelli, Nancy Huston, Agathe Bonitzer, Sébastien Pouderoux e Pietro Ragusa.

Maria Montessori è un film drammatico che, con alta sensibilità, rende omaggio all'icona dell'istruzione con un ritratto da tempo atteso e profondamente commovente. Con grande eleganza visiva, il film presenta la donna che ha ispirato uno dei metodi educativi più influenti nella sua interezza, con tutte le sue forze e contraddizioni. Nel 1898, Maria Montessori, non sposata, decide di lasciare suo figlio Mario per un periodo indeterminato dopo la nascita, per sviluppare una nuova visione dell'educazione come donna moderna e libera, intuendo di poter scatenare una rivoluzione.

Diventa così una delle prime donne in Italia a laurearsi in Medicina e fonda un istituto per formare insegnanti a lavorare con bambini con disabilità. Qui sviluppa metodi basati su un pensiero fondamentale: finché si amano i bambini, possono imparare qualsiasi cosa. Non è la disciplina, ma la loro libertà a mostrare quale tesoro si nasconda in loro.

Tuttavia, Maria non viene pagata per il suo lavoro; i meriti vanno al suo partner Montesano, e l'élite scientifica maschile non apprezza una pedagogia per i bambini con disabilità. Maria non può portare suo figlio in questo mondo senza dover rinunciare al suo lavoro. Con la prostituta Lili d'Alengy, Maria forma una rete di solidarietà femminile che non solo le consente finalmente l'indipendenza, ma soprattutto promuove una pedagogia che crede nell'autonomia della mente.

Medico, pedagogista, madre: la famosa Maria Montessori ha vissuto una vita autodeterminata, ma anche drammatica. Il dramma, rappresentato con colori accesi, narra la storia di una donna incredibilmente forte e intelligente che desidera tutto e cambia per sempre il destino della società borghese con la sua stessa vita.

Una donna moderna

Il film Maria Montessori ci porta in Italia, intorno al 1900. È un addio difficile per la giovane medica e madre: Maria Montessori (Jasmine Trinca) è costretta a separarsi dal figlio neonato. Con il cuore pesante, porta il suo amato Mario da una famiglia affidataria nella campagna italiana, con l'intenzione ferma di riprenderselo il prima possibile. Maria è una donna moderna, sicura di sé e intelligente, una delle prime donne a riuscire a studiare Medicina nella società patriarcale del 1900. Praticare la medicina come donna in una scienza dominata dagli uomini è per lei una sfida. E ancora più importante è mantenere segreto il figlio e la relazione amorosa illegittima tra lei e il collega medico Giuseppe Montesano (Raffaele Esposito).

La reputazione di Maria e il suo futuro da medica sono in gioco. Insieme a Giuseppe, Maria guida con dedizione un istituto di formazione per insegnanti di bambini con disabilità, un progetto che non suscita molto interesse nel mondo medico. Nessuno degli stimati dottori e scienziati crede seriamente che si possa insegnare qualcosa agli "idioti". La giovane direttrice dell'istituto, naturalmente donna, non riceve uno stipendio e vive ancora con i genitori.

La giovane francese Lili d'Alengy (Leïla Bekhti) è bella, affascinante e seducente. Gli uomini di Parigi sono ai suoi piedi. Come stimata donna di intrattenimento, si muove con disinvoltura e mistero attraverso i saloni eleganti della città e fa perdere la testa agli uomini dell'alta società. Anche un principe italiano è uno dei suoi ardenti ammiratori. Lili ha, però, un segreto ben custodito: ha una piccola figlia, Tina, affetta da disabilità intellettiva. Una notte le viene portata la bambina, poiché non c'è più nessuno che possa prendersi cura di lei. Lili è costretta ad accogliere la bambina e cerca immediatamente modi per liberarsene, poiché lo scandalo sarebbe devastante.

Improvvisamente Lili decide di seguire il principe italiano a Roma. Qui può nascondere meglio la bambina dal pubblico. Tuttavia, anche in Italia, la doppia vita come prostituta con un bambino è rischiosa, specialmente perché Tina ha bisogno di assistenza specifica. L'istituto di formazione degli insegnanti sembra la soluzione a tutti i problemi. Nel suo disperato bisogno, Lili si rivolge alla giovane medica dell'istituto, Maria Montessori.

Maria accoglie la piccola Tina, che per la prima volta nella sua vita ha una vera possibilità. Come forza ispiratrice dell'istituto, la medica lavora instancabilmente per dimostrare all'arrogante élite scientifica maschile che c'è un enorme potenziale di apprendimento nei piccoli pazienti. Con molta dedizione e amore, con una mente aperta e osservazione attenta, l’emancipata Maria sviluppa costantemente la sua visione dell'educazione. I successi sono rivoluzionari. Tuttavia, i meriti continuano ad andare al suo partner Giuseppe Montesano.

Quanto più possibile, Maria e Giuseppe vanno a trovare il loro figlio Mario in campagna, ma le visite diventano sempre più dolorose per la giovane madre. Il piccolo perde sempre di più il legame con i suoi genitori. Maria supplica Giuseppe di prendere Mario con sé. Per lui, come uomo, non sarebbe scandaloso. Ma Giuseppe si rifiuta. Ama Maria e vuole sposarla. Un pensiero onorevole, ma per le donne il matrimonio significa principalmente dipendenza. Maria non vuole affidare il suo destino a un sentimento così incostante come l'amore. E avrà ragione. Giuseppe percepisce sempre più i suoi dubbi come rifiuto. Il rapporto tra i due cambia. In questo mondo, Maria non trova un modo autonomo per riavere finalmente suo figlio.

Nel frattempo, la piccola Tina fiorisce ulteriormente con i metodi di apprendimento innovativi di Maria. E anche Lili va sempre più spesso all'istituto. I progressi della bambina sembrano commuoverla profondamente. Maria intuisce cosa si nasconde dietro e prova compassione per la francese. Tra le due donne si sviluppa un'amicizia e diventano alleate destinate. Come donna di intrattenimento, Lili frequenta i circoli più alti. Con il suo aiuto, Maria entra nel mondo in cui il denaro distribuisce il potere. Lili organizza incontri e incoraggia la sua nuova amica a presentare le sue visioni educative alle signore dell'alta società. Le due donne foriano un'alleanza potente che non solo consente una vita indipendente, ma apre la strada a una nuova e libera pedagogia che conserva ancora oggi il suo carattere rivoluzionario.

Un’esigenza personale

“Quando ho letto per la prima volta qualcosa su Maria Montessori, stavo girando un documentario sui concetti educativi progressisti tra le due guerre mondiali”, ha spiegato Lea Todorov sulla genesi del suo film su Maria Montessori. “La vita di Montessori aveva qualcosa di molto romantico e questo mi interessava. Era una delle prime donne medico in Italia, una celebrità internazionale, un mito e oggetto di fascinazione. Nonostante provenisse da una tradizione di pensiero positivista, parlava tanto di rivelazioni e intuizioni quanto di osservazioni ed esperimenti”.

“Collaborò con Mussolini mentre contemporaneamente si batteva per la pace nel mondo. Per una donna nata nel 1870, non bastava essere brillante e talentuosa. Per conquistare il mondo, era necessario avere una volontà di ferro, una determinazione inflessibile e una chiara visione del successo. Se voleva sfuggire alle costrizioni sociali della sua epoca e del suo genere, Maria Montessori doveva separarsi da colui che le era più caro: suo figlio Mario, nato fuori dal matrimonio e che, se avesse ufficialmente riconosciuto come suo figlio, avrebbe reso impossibile la sua carriera”.

“Ma il momento decisivo che alla fine mi ha spinto a scrivere questo film è stato la nascita di mia figlia. È nata con una malattia genetica e ho capito molto rapidamente che non ero diventata solo madre, ma madre di un bambino con esigenze speciali. Soffrivo del fatto che bambini come il mio non fossero rappresentati adeguatamente e che trovassi pochissimo aiuto per affrontare la mia situazione”.

“Ho ripensato alle mie ricerche per il documentario storico Révolution École, che mi avevano resa familiare con gli scritti di numerosi pedagogisti del XX secolo”, ha proseguito la regista. “Due medici che sono diventati protagonisti della storia moderna dell'istruzione avevano inizialmente lavorato con bambini con disabilità prima di dedicarsi ai cosiddetti bambini "normali": Ovide Decroly e Maria Montessori. Le immagini d'archivio che avevo visto all'epoca mi sono ritornate in mente”.

“Il mio interesse per questo tema è stato rinnovato dalla mia situazione personale. Così è nata la storia di Maria Montessori, che doveva essere la storia di due donne - una reale e una immaginaria, Maria e Lili. Avvicinarsi a loro all'interno di un film storico è un modo per viaggiare nel tempo e immaginare il momento in cui era necessario lottare se si voleva scuotere le convinzioni radicate di un mondo immobilizzato. E ciò, di fronte al rischio di perdere tutto - la propria reputazione, il proprio figlio”.

“Più la "nuova donna" - istruita, illuminata, moderna, ma anche consapevole dei propri desideri - cercava di esistere in una società patriarcale, più diventavano grandi gli ostacoli per lei e la costringevano a prendere decisioni impossibili. Mia nonna ha lasciato tre dei suoi figli per poter completare i suoi studi e sfuggire alle restrizioni domestiche. Queste sono storie collettive che spesso sono rimaste nascoste ed è un piacere poterle raccontare finalmente”.

