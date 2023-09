Maria Corleone apre la stagione della fiction di Canale 5

È Maria Corleone la prima serie tv trasmessa da Canale 5 per inaugurare la stagione 2023/24. La storia ci porta a Palermo per raccontare la vicenda di una giovane che si ritroverà a dover scegliere tra il sangue e la famiglia.

Parte il 13 settembre su Canale 5 la nuova serie tv Maria Corleone, con protagonista l’attrice Rosa Diletta Rossi. Produzione targata TaoDue e Clemart (la prima nota per aver prodotto successi come Squadra Antimafia, la seconda per serie tv come I Bastardi di Pizzo Falcone), la serie tv di Canale 5 Maria Corleone presenta un soggetto di serie firmato da Pietro Valsecchi e una sceneggiatura a opera di Mizio Curcio, Paolo Marchesini, Graziano Diana e Giacomo Martelli.

La storia dei 4 episodi in prima visione assoluta ruota intorno alla Maria del titolo. Nata a Palermo, Maria (Rosa Diletta Rossi) si trasferisce a Milano per diventare una stilista. Ma quando la vita la metterà di fronte alla scelta tra l’amore e il sangue dei Corleone, la sua famiglia, quale sarà il suo destino?

La trama della serie tv

La serie tv di Canale 5 Maria Corleone ha inizio con la giovane Maria Corleone trasferitasi da Palermo a Milano per realizzare il sogno di diventare stilista. Maria ha anche un compagno, Luca Spada (Alessandro Fella), giovane procuratore da cui aspetta un figlio.

Rientrata in Sicilia in occasione della grande festa per l’anniversario del matrimonio dei suoi, don Luciano (Fortunato Cerlino) e Rosa (Aglaia Mora), Maria rimane coinvolta in un attentato che le cambierà per sempre la vita. Poco alla volta, Maria entrerà così nei meccanismi criminali della mafia, scendendo a patti con la sua coscienza per difendere la vita e l’onore dei Corleone. Tuttavia, ciò peserà drammaticamente nel rapporto con Luca e il loro bambino.

Il poster della serie tv di Canale 5 Maria Corleone.

Una storia di famiglia

Oltre a Rosa Diletta Rossi, il cast della serie tv di Canale 5 Maria Corleone può contare sugli attori Fortunato Cerlino, Alessandro Fella, Giuseppe Tantillo, Tosca D’Aquino, Federica De Cola, Aglaia Mora, Vittorio Magazzù, Gaetano Aronica, Gaia Messerklinger, Augusto Zucchi, Alessandro Mario, Alan Cappelli Goetz, Mario Pupella e Vincenzo Crivello.

Girata a Palermo, Maria Corleone ha in regia Mauro Mancini, già autore del bel film Non odiare. “Dirigere una serie tv come Maria Corleone per Canale 5, lavorare su un progetto così lungo e così pieno di variabili produttive e narrative, è stato un bellissimo banco di prova, una sfida sia emotiva che professionale”, ha dichiarato il regista. “Quello di Maria Corleone è un mondo narrativo complesso e articolato, abilmente costruito dagli sceneggiatori, che mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con tematiche molto forti, una su tutte quella dei legami familiari”.

“E proprio le relazioni familiari sono sempre state al centro non solo della narrazione ma anche della mia idea di messa in scena, cercando di privilegiare sempre il lavoro degli attori e i conflitti interiori e morali dei personaggi. Un lavoro di regia e di adattamento delle scene teso a non mettere mai i personaggi a loro agio con le azioni che compiono e che ha contribuito alla costruzione di tiranti narrativi già molto forti”.

“Per fare questo per me è stato fondamentale, in ogni fase della lavorazione - preparazione, riprese, montaggio e post-produzione - aver avuto la possibilità di confrontarmi con dei collaboratori che hanno abbracciato il progetto con tenacia e passione dando valore ad ogni singola sequenza della serie”, ha proseguito Mancini.

“Prezioso è stato il confronto costante con dei produttori che mi hanno sempre sostenuto e con una troupe che mi ha supportato sempre, dando vita a un bellissimo clima sul set. Clima a cui hanno contribuito in maniera speciale gli attori con cui ho avuto la fortuna e il piacere di condividere questa serie. Un cast davvero eccezionale sia umanamente che artisticamente con cui ho instaurato un rapporto di piena fiducia e rispetto sia dentro che fuori dal set. A tutti dico davvero grazie”.

