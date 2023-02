Maria Antonietta: Una Versailles da incubo nella serie tv Sky

I l mito di Maria Antonietta rivive in una serie tv Sky che ne ricostruisce i primi (terribili) dieci anni alla reggia di Versailles, tra intrighi, etichette e mascolinità tossica.

Arriva su Sky il 15 febbraio la serie tv Maria Antonietta con Emilia Schüle nei panni dell’iconica regina di Francia. Creata e scritta da Deborah Davis (candidata all’Oscar per La Favorita), Maria Antonietta racconta la storia della giovane austriaca che sconvolse la corte di Francia per la sua mentalità moderna e all’avanguardia.

Nel cast della serie tv Sky Maria Antonietta, composta da otto episodi, figurano anche gli attori James Purefoy, Jack Archer, Roxane Duran, Jasmine Blackborow e Louis Cunningham. Attraverso la lente del XXI secolo, la serie esplora il mondo oscuro, manipolatore e misogino di Versailles. Viaggiando nel profondo della testa di Maria Antonietta, si scopre chi è grazie alla sua voce interiore che spesso contrasta con le situazioni drammatiche in cui si trova.

La trama della serie tv Maria Antonietta

Maria Antonietta, la serie tv targata Sky, comincia con il viaggio della quattordicenne futura regina di Francia dall’Austria alla corte francese, dove i suoi nemici aspettano di salutarla e dar via a quella che sarà un’esistenza sulle montagne russe, fatta di sfarzo ma anche di crudele sorte.

Salutata la madre Maria Teresa d’Austria, la giovanissima Maria Antonietta deve sposare il Delfino di Francia, Luigi XVI. Trasformandosi dalla testarda principessa che si ribella alle pressioni sulla continuazione della stirpe dei Borboni alla carismatica icona di moda che tutti invidiano, Maria Antonietta impressiona tutti con il suo savoir faire modellando la vita di Versailles a sua immagine e somiglianza.

Donna libera, indipendente e femminista ante litteram, Maria Antonietta affronterà i pettegolezzi sulla sua reputazione e affronterà gli oppositori con coraggio e dignità.

Una Versailles da incubo

Sin dai tempi di Lady Oscar, la figura di Maria Antonietta ci ha sempre affascinati e incantati, sfidando per carattere il mito di un’altra principessa entrata nella storia, Sissi. Un film di Sofia Coppola ha poi reso immortali le bizzarrie di Maria Antonietta, l’austriaca che la nobiltà francese guardava spesso con diffidenza e sospetto.

Ora la serie tv Sky Maria Antonietta mira a presentare la regina di Francia sotto una luce diversa, raramente vista nei vari adattamenti televisivi o cinematografici che si basano sul suo tragico destino. Ma per capire il contesto in cui la quattordicenne Maria Antonietta viene catapultata dall’oggi al domani bisogna partire dal regno di Luigi XIV, il sovrano che con le sue rigide regole rimise in discussione il galateo di Versailles.

Quando lascia l’Austria nel 1770, Maria Antonietta non ha ancora avuto le sue prime mestruazioni ma su di lei grava già l’obbligo di dover dare un erede al marito, che ha solo un anno più di lei. La straziante separazione dalla madre, le sue radici, il cane levatole alla frontiera e la prigione dorata in cui si ritrova non l’aiutano però ad ambientarsi a Versailles, dove non c’è nessuno di cui possa fidarsi.

I primi mesi sono terribili per Maria Antonietta, a causa della crudeltà – quasi da horror psicologico – e la misoginia che si respira a Versailles, un vero covo di serpenti e vipere. Le persone a lei più “vicine” sono le due figlie di Luigi XV, comari ossessionate dal galateo che la odiano a tal punto da volerla rimandare a casa. Per non citare poi la mefistofelica Contessa du Barry, che vorrebbe levarsi Maria Antonietta di torno una volta per tutte perché sente minacciata la sua posizione di favorita del re.

E che dire del pervertito Luigi XV, che si fa chiamare Papa Re e che ama fin troppo le giovanissime adolescenti come Maria Antonietta, o dello stesso Luigi XVI, un ragazzotto solitario, poco attento alla sua igiene e quasi paralizzato di fronte alla futura moglie da evitarla?

La serie tv Sky Maria Antonietta racconta dieci anni di vita della regina di Francia, dal 1770 al 1780, anno di morte di Maria Teresa d’Austria. Nel periodo ripercorso, Maria Antonietta diventa regina a diciotto anni e, solo da quel momento, comincia a sentirsi a suo agio a Versailles. E il motivo è semplice: comincia a modellare la corte e la reggia secondo i suoi desideri. Questa è una caratteristica fondamentale di Maria Antonietta. Non d’accordo con le regole di Luigi XIV, aspira a rendere più libera e glamour Versailles liberandola dal giogo delle sue tradizioni.

I personaggi principali

Scopriamo insieme quali sono i personaggi e gli attori che animano la serie tv Sky Maria Antonietta.

Maria Antonietta (Emilia Schüle)

Arrivata a Versailles, la quattordicenne Maria Antonietta ha come unico compito quello di dare alla luce l’erede al trono, il nuovo rampollo della stirpe dei Borboni. Ma, nonostante le indicazioni della madre, l’arciduchessa è una guerriera che saprà imporsi a corte.

Luigi XVI (Louis Cunningham)

Luigi XVI è pressoché un bambino quando viene nominato Delfino di Francia. Goffo, timido e inesperto, non sembra avere le qualità richieste per diventare re di Francia. Tuttavia, metterà a tacere i detrattori salendo al trono.

Provence (Jack Archer)

Provence è il fratello minore di Luigi XVI. Non ha mai perdonato al futuro re di essere nato quindici mesi prima di lui ed è pronto a tutto per prendere il suo posto. Ha un senso dell’umorismo meschino e crudele, con cui si prende gioco facilmente del fratello.

Lamballe (Jasmine Blackborow)

Giovane vedova, l’italiana Lamballe è diventata componente della famiglia reale per matrimonio. È la prima amica e alleata di Maria Antonietta in Francia.

Madame du Barry (Gaia Weiss)

Madame du Barry è l’amante del re Luigi XV, motivo per cui è considerata la donna più potente di Versailles. Scoprirà a sue spese che è pericoloso sfidare Maria Antonietta.

Victoire e Adelaide (Caroline Piette e Crystal Shepherd-Cross)

Zie di Luigi XVi e inseparabili figlie di Luigi XV, sono antiquate e impegnate a far rispettare l’etichetta e le tradizioni di corte. Le due dame disprezzano Maria Antonietta perché è austriaca.

L’imperatrice Maria Teresa (Marthe Keller)

Potente sovrana dell’impero asburgico, Maria Teresa è la madre di Maria Antonietta. La loro relazione è complicata, piena di amore e diffidenza. Tuttavia, l’imperatrice non lascia mai la figlia libera di sbagliare.

Luigi XV (James Purefoy)

Pronipote del Re Sole, Luigi XV accoglie Maria Antonietta a braccia aperte. La quattordicenne viene in un primo momento colpita dal sovrano prima di scoprire che può diventare molto spaventoso quando non ottiene ciò che vuole.

