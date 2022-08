Margherita: In un film la storia della Regina del Nord e del finto figlio Olaf

L a storia raccontata nel film Margherita – Regina del Nord si rifà a eventi storici realmente accaduti ma poco noti inerenti a una delle prime regnanti donne della storia, Margherita I di Danimarca.

Margherita – Regina del Nord, film disponibile on demand sulle principali piattaforme (tra cui Sky), racconta attraverso l’interpretazione di una straordinaria Trine Dyrholm la vera storia della regina Margherita di Danimarca.

Diretto da Charlotte Sieling, nota anche per la regia di alcuni episodi della serie cult Regina del sud, ci mostra come gli intrighi di potere all’intero dei palazzi reali siano qualcosa che non riguarda solo la corona inglese ma tutte le dinastie regnanti in genere. Potere, moralità e dilemmi interiori sono infatti alla base del film.

La trama del film Margherita – Regina del Nord

Il film Margherita – Regina del Nord si apre nel segno del sangue, con la giovane principessa Margherita portata dal re sui campi di battaglia dopo la vittoria di Visby nel 1361. Anni dopo, nel 1402, Margherita (Trine Dyrholm), divenuta regina, ha raggiunto un’alleanza di pace che tutti ritenevano impossibile. Ha riunito Danimarca, Norvegia e Svezia, eppure il lignaggio reale maschile le vieta di sedersi sul trono: solo un uomo può farlo. Per questa ragione ha adottato Erik (Morte Hee Andersen), un giovane ragazzo di Pomerania, e ha investito molto per trasformarlo in re. Lo ha fatto dopo che il figlio Olaf era stato avvelenato, senza che però mai nessuno ne vedesse il cadavere.

In un momento di equilibrio precario per il suo regno, Margherita ha pensato di cementare la pace facendo sposare Erik con Filippa, la giovane figlia di Enrico V d’Inghilterra. Secondo i suoi piani, solo così il Nord sarà inattaccabile. Decisa politicamente a imporsi, Margherita si ritrova da un giorno all’altro a fare i conti con la sua sfera più intima e privata. Dal nulla, ricompare Olaf (Jakob Oftebro). O, meglio, un uomo che sostiene di essere Olaf e di voler il trono.

Com’è possibile che il figlio sia ancora vivo? Margherita non crede che possa essere lui. Olaf viene imprigionato e la regina lo sbugiarda pubblicamente. Ma dentro di sé non è sicura che non sia suo figlio. Del resto, nessuno di coloro che conosce e di cui si fida ha visto quindici anni prima il figlio morto. Divisa tra il dolore materno e gli impegni politici, ha un duro colpo quando Oluf canticchia una ninna nanna che entrambi conoscono.

Il poster di Margherita - Regina del Nord.

Una regina ma anche una madre

A interpretare la regina nel film Margherita – Regina del Nord è Trine Dyrholm, attrice danese soprannominata dalla stampa come la Helen Mirren di Danimarca. Nota per diversi drammi danesi ma anche per essere stata la protagonista di Nico di Susanna Nicchiarelli, Dyrholm ha ricordato come nei libri di storia le vicende legate al ritorno di Olaf siano trattate superficialmente, preferendo il racconto dello straordinario successo di Margherita come leader politico e negoziatrice. “Le uniche cose che sapevo della regina riguardavano il suo impegno per unire il Nord Europa. Le vicende di Olaf sono spesso solo accennate, anche se negli ultimi anni si è acceso un bel dibattito storico sulla sua figura”, ha dichiarato l’attrice.

Nel film Margherita – Regina del Nord vediamo la sua singolare e autorevole figura femminile ingegnarsi per una tregua tra i paesi scandinavi attraverso la nascita dell’Unione di Kalmar, un’alleanza che resistette per più di un secolo. Tuttavia, le pretese di Olaf, appoggiato dalla Norvegia ma osteggiato dalla Svezia, minacciano di mandare tutto in fumo. Cosa fare con Olaf diventa quindi una decisione più politica che privata. Margherita sa che deve tenere il pugno di ferro ma pian piano tutte le prove portano a convincerla sempre più che Olaf possa essere suo figlio.

Il dilemma interiore della regina diventa così il fulcro dell’intera vicenda. “Sono anch’io madre ma non confondo mai il privato con il mio lavoro. Ogni personaggio che interpreto vive nel momento in cui si accende la spia della telecamera. Se interferisce il privato, significa che non sono ancora entrata nel ruolo”, ha commentato Dyrholm. “Con gli occhi di Margherita, non ho potuto far altro che calarmi nei suoi dubbi: e se Oluf fosse davvero il figlio creduto morto quindici anni prima e tenuto in ostaggio in Germania? Ed è da questa domanda che son nate tutte le crepe che pian piano conducono la regina a vivere il peggiore dei caos interiori. Recitare per me vuol dire anche mostrare il lato oscuro dell’umanità. E cosa c’è di più oscuro che colpire una donna nei suoi sentimenti di maternità?”.

Trine Dyrholm, Morte Hee Andersen e Søren Malling in Margherita - Regina del Nord.

Il Falso Olaf

La storia del film Margherita – Regina del Nord tratta un argomento poco affrontato dai libri di storia: la vicenda del falso Olaf e il complotto ordito ai danni di una delle prime regnanti donne d’Europa. Olaf II di Danimarca nacque nel 1370 da Margherita di Danimarca e Re Haakon VI di Norvegia. Fu egli stesso Re di Danrmarca dal 1376 e Re di Norvegia dal 1380 fino alla sua morte, avvenuta il 3 agosto 1387.

Olaf venne proclamato Re di Danimarca a soli cinque anni, dopo la morte del nonno Valdemar IV. Data la giovane età, sua madre, Margherita, venne proclamata reggente, titolo che conserverà per anni e anni dal momento che non poteva sedere al trono in quanto donna. La morte di Olaf avvenne inaspettatamente nell’agosto del 1387 mentre si trovava a Falsterbohus, una cittadina svedese, per avvelenamento. Venne sepolto a Soro Abbey, nella stessa isola in cui era stato tumulato il nonno e in cui anni dopo verrà portata anche Margherita.

Nel 1402, tuttavia, un falso Olaf si presentò per davvero alla corte di Margherita di Danimarca. I norvegesi non avevano mai creduto alla morte di Olaf: pensavano che la regina avesse voluto toglierselo di torno per governare lei stessa facendolo scomparire. Per via della somiglianza con Olaf, in molti si convinsero che un uomo che aveva soggiornato nei pressi di Grudziadz fosse in realtà il re. Se ne convinse soprattutto un ricco mercante, che lo portò con sé a Danzica e fece scrivere alla regina chiedendo persino la possibilità di riavere indietro le sue terre e il trono che gli spettava.

Margherita rispose che avrebbe accettato solo che “Olaf” avesse dimostrato di essere realmente suo figlio. Condotto al cospetto della sovrana, si scoprì subito che era un impostore. Non sapeva una parola di danese, ad esempio, e non passò molto prima che confessasse di essere figlio di una coppia di contadini prussiani. Ammesse le sue bugie, venne condannato al rogo con appese al collo le lettere che scisse alla regina e con una finta corona sulla sua testa.

