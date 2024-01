Mare fuori 4: Guida ai primi sei episodi della serie tv più attesa dell’anno

I l 1° febbraio è il giorno in cui l’attesa per Mare fuori 4 sarà placata: su RaiPlay arrivano in anteprima i primi sei episodi della serie tv. Facciamo il punto su ciò che ci attende, chi vedremo e, soprattutto, cosa ci aspetta.

Ci siamo: i primi sei episodi della serie tv Mare fuori 4 arrivano su RaiPlay dal 1° febbraio mentre la loro messa in onda su Rai 2 è prevista dal 14 dello stesso mese. Da un’idea originale di Cristiana Farina, scritta con Maurizio Careddu, diretta da Ivan Silvestrini e prodotta da Rai Fiction con Picomedia, Mare fuori 4 riprenderà dal punto in cui si era interrotta lo scorso anno la terza stagione della serie tv.

Dopo il passaggio in anteprima dei primi due episodi alla Festa del Cinema di Roma, troveremo i protagonisti della serie tv Mare fuori 4 metaforicamente impegnati a navigare in mare aperto. Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella vivono tutti la consapevolezza di non essere più attaccati all’àncora salvifica della famiglia. Sono soli, spinti dalla corrente verso il largo. Ora devono vincere ogni giorno le loro più intime paure per affrontare la vita. Al loro fianco non c’è più l’amore incondizionato della famiglia, ma quello degli amici con cui scelgono di navigare.

A contrastare questo racconto ci sono Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia che nel bene e nel male vivono ancora il peso dei legami familiari capaci di condizionare la loro vita. È il momento di crescere e questo significa capire chi si vuole diventare e cosa si desidera essere. Ormai la maggior parte dei detenuti è maggiorenne. Il cambiamento è inevitabile, ma la crescita personale è una scelta che richiede coraggio. Bisogna decidere in che modo e verso dove orientare la propria vita, il proprio viaggio. Chi non lo fa permette ad altri di farlo per lui. La libertà non è solo fuori dal carcere, è anche una conquista interiore dettata dal coraggio di scegliere.

La durezza della nuova direttrice forza i ragazzi a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è inevitabile per capire chi si è, chi si vuole diventare e trovare la voce per dirlo.

Le note di regia

“Dirigere la quarta stagione è stata una sfida con me stesso, sentivo di aver dato molto nella stagione precedente e non volevo abbassare il tiro. Volevo continuare nel percorso emotivo che tanto aveva appassionato me, prima ancora che il pubblico”, ha spiegato Ivan Silvestrini, il regista della serie tv Mare fuori 4.

“Con la terza stagione si erano chiusi alcuni cicli fondativi, ma forse i più importanti dovevano ancora raggiungere il loro climax. Non sta a me dire se questa nuova stagione sarà amata come le altre, io l’ho amata con tutto me stesso e credo rappresenterà il giusto seguito di quanto raccontato in precedenza. Chi nella vita ha ascoltato musica in vinile o in cassetta ricorda che gli album erano divisi in lato A e lato B, spesso se il primo lato conteneva i brani più orecchiabili e d’impatto, il secondo lato portava l’album verso momenti più profondi, introspettivi. È così che vedo questa quarta stagione, come il lato B più intenso ed emotivo di un grande racconto cominciato con l’arrivo di Rosa Ricci e il suo incontro fatale con Carmine Di Salvo”.

“Lo stile visivo della serie segue lo stesso principio, cercando ulteriore profondità nei chiaroscuri e nell’uso del colore, con una macchina da presa alla continua ricerca della distanza perfetta da ciò che raccontiamo, una danza visiva costante (al ritmo di una nuova straordinaria colonna sonora) in cui ho chiesto agli attori e alla troupe di seguire complesse coreografie per rendere l’esperienza immersiva, ipnotica, mai noiosa anche quando il ritmo si dilata, prima di contrarsi, accelerare o esplodere”.

“Anche quest’anno molti passaggi della sceneggiatura, eseguiti con maestria da un cast sempre più eccezionale, mi hanno commosso profondamente, e ora è finalmente giunto il momento di condividere questo viaggio con voi che tanto affetto ci avete dato in questi anni. So che soffrirete, ma sarà bello farlo insieme”.

Guida ai personaggi

Come d’abitudine per TheWom.it, vi proponiamo la nostra guida ai personaggi che popolano il mondo della serie tv Mare fuori 4, tra vecchie e nuove conoscenze.

I RAGAZZI

Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo): con tenacia persegue l’obiettivo di avvicinare a sé Rosa per sfuggire insieme al destino di sangue delle loro famiglie. Ma sarà sufficiente il suo amore a convincere Rosa ad abbandonare le lusinghe del male?

Edoardo Conte (Matteo Paolillo): diviso tra l’amore per Carmela, la madre di suo figlio, e Teresa, il suo amore proibito, ha l’illusione di poter cambiare vita. Ma il richiamo della sua anima nera lo riporterà alle brame di potere, divorato dall’ossessione di diventare un vero boss.

Pino ‘o Pazzo (Artem): l’amore può essere salvifico e trasformare un ragazzo instabile e pieno di rabbia in una persona capace di assumersi le proprie responsabilità e guardare con fiducia ed ottimismo il suo futuro. E l’amore in questo caso ha un nome, Kubra, ma la ragazza sembra sensibile al corteggiamento di Dobermann e questo porta a mettere alla prova la solidità del suo cambiamento.

Gianni Cardiotrap (Domenico Cuomo): dalla delusione per il furto del brano da parte di Crazy J, nasce una splendida amicizia con la nuova arrivata Alina, che solo la sensibilità di Cardiotrap riesce ad avvicinare e che darà nuova linfa alla creatività del ragazzo.

Luigi Di Meo detto Cucciolo (Francesco Panarella): gli eventi lo spingono a sperare di poter affiancare Rosa nel clan Ricci diventando un camorrista. Ma la relazione segreta con Milos rischia di mandare i suoi piani in fumo anche per l’ostilità che il fratello, che ha scoperto tutto, non perde occasione di dimostrare.

Raffaele Di Meo detto Micciarella (Giuseppe Pirozzi): dopo la scoperta dell’omosessualità del fratello prende le distanze da lui avvicinandosi a Edoardo. Ma, cercando di compiacerlo e di convincerlo a portarlo con lui nella sua scalata al potere, commette un terribile errore che lo tormenterà per sempre.

Diego detto Dobermann (Salahudin Tijani Imrana): è molto meno interessato al crimine e molto di più a Kubra che lentamente è entrata nel suo cuore. La ragazza sta con Pino ma Dobermann è disposto a tutto per conquistarla anche a rimettersi a studiare pur di starle vicino.

Milos (Antonio D’Aquino): ha trovato finalmente in Cucciolo l’amore della sua vita ma non ha trovato invece il coraggio di rivelare a tutti la propria omosessualità. E questa incapacità rischia di mettere a repentaglio la sua stessa felicità.

Mimmo (Alessandro Orrei): solo ora il ragazzo si rende conto di essere stato coinvolto in un gioco più grande: quello di Donna Wanda che lo spinge ad essere complice in un crimine innominabile. Il senso di colpa lo porterà ad affrontare le proprie responsabilità cercando di imboccare una volta per tutte la strada della legalità.

Angelo (Luca Varone): è un ragazzo di buona famiglia che entra nel carcere con un segreto difficile da mantenere anche perché Silvia sostiene di averlo già incontrato ma con una identità diversa. Potrebbe cambiare la vita alla ragazza ma apparentemente non è disposto a farlo.

Ciro Ricci (Giacomo Giorgio): ci racconterà dal passato lo spaccato familiare della famiglia Ricci, la sua l’ascesa al potere e la scomparsa di sua mamma, per lui un legame fortissimo e un dolore mai dimenticato.

LE RAGAZZE

Rosa Ricci (Maria Esposito): deve affrontare le conseguenze di quanto accaduto nel finale della scorsa stagione e sembra trovare rifugio e risposte nell’amore di Carmine. Mai come adesso la ragazza è, però, scissa tra il bene e il male, indecisa se imboccare o meno la strada che la può portare alla felicità.

Silvia (Clotilde Esposito): torna in istituto inaspettatamente convinta, stavolta, di poter dominare l’amore come la madre le ha sempre insegnato e trarne dei vantaggi. Ma ancora una volta le scelte che compie si rivelano sbagliate e le conseguenze rischieranno di condizionarle la vita una volta per tutte.

Kubra (Kyshan Wilson): il suo odio verso Beppe a cui rimprovera il fatto di essere cresciuta senza un padre non le impedisce di trovare con il sostegno dell’educatore la voglia di guardare al futuro riprendendo in mano i suoi studi. Ma, inaspettatamente, il suo cuore comincerà a dubitare dell’affetto che prova per Pino mettendola in una situazione di grande sofferenza.

Alina (Yeva Sai): la misteriosa ragazza senza nome e diffidente di tutto e tutti, chiusa in un mondo inaccessibile, grazie a Cardiotrap riesce ad aprirsi al mondo e a intraprendere un difficile percorso alla ricerca di quanto ha lasciato fuori dell’Ipm.

Crazy J (Clara Soccini): si gode senza alcuna remora il successo del pezzo che ha rubato a Cardiotrap ma il male fatto a volte ritorna. Cercherà la sua vendetta e, paradossalmente, sarà proprio a Cardiotrap che chiederà aiuto per un’impresa impossibile e scriteriata di cui pagherà severe conseguenze.

GLI ADULTI

Massimo Valenti (Carmine Recano): un terribile evento cambia all’improvviso il suo rapporto con i ragazzi. È un comandante sconosciuto quello che si manifesta in questa stagione, che ha perso le sue convinzioni e la sua incrollabile fiducia nel concedere la possibilità di redenzione ai suoi ragazzi.

Sofia Durante (Lucrezia Guidone): un’inaspettata relazione la induce a ripensare il suo atteggiamento severo e punitivo con i ragazzi e provoca un avvicinamento con Rosa. Le due donne così diverse e distanti trovano un punto di contatto e la direttrice sostiene Rosa nella sua storia d’amore con Carmine cercando di favorirla.

Beppe (Vincenzo Ferrera): è l’educatore che conosciamo, sempre pronto a proteggere i ragazzi e a sferzarli quanto c’è bisogno. Ha difficoltà a gestire il rapporto con Kubra dopo la scoperta della paternità, ma a dargli una mano c’è Pino: una volta tanto sembra che i ruoli si siano invertiti.

Lino (Antonio De Matteo): è sinceramente dispiaciuto del ritorno in carcere di Silvia ma ben presto si farà carico dei problemi della ragazza. E lentamente l’attrazione per lei sarà sempre più difficile da controllare.

Gennaro (Agostino Chiummariello): il tempo passa e il veterano dell’Ipm continua ad essere l’agente che con la sua simpatia e la sua capacità di sdrammatizzare le situazioni riesce a ristabilire la calma nei momenti di maggiore tensione.

Nunzia (Carmen Pommella): il suo ritorno rende felici tutti le ragazze dell’Ipm che sanno di poter trovare in lei umanità e comprensione ma non sempre queste doti vengono ricompensate…

Don Salvatore (Gennaro Della Volpe/Raiz): il boss si ritrova a gestire le conseguenze di quanto accaduto con Carmine e Rosa ma dovrà fare i conti con la legge del crimine che lui stesso ha sempre seguito.

Maria Ricci (Antonia Truppo): è la madre di Rosa e la moglie di Don Salvatore. Appare nei ricordi della ragazza che rimpiange la sua perdita. Un dramma misterioso cela la sua scomparsa.

Loredana (Tea Falco): è la madre di Micciarella e Cucciolo con un passato di tossicodipendenza che ha pregiudicato il rapporto con i figli. Ora si è rimessa ed è decisa a rigare dritto per riconquistare la fiducia e l’affetto dei ragazzi.

Consuelo (Desirée Popper): la moglie del comandanteentra nelle mire di Donna Wanda, che per punire Massimo manda alcuni ragazzi a spaventarla. Ma il gruppo perde il controllo della situazione e le conseguenze saranno devastanti.

Avvocato Alfredo D’Angelo (Giuseppe Tantillo): con il suo fascino e il suo potere riesce a convincere Silvia a partecipare ad una azione criminosa promettendole amore e soldi. Ben presto la ragazza capirà che la situazione non è così semplice e soprattutto che Alfredo custodisce un segreto.

I primi sei episodi

Siamo sicuri che però che c’è qualcosa di molto più importante che i fan della serie tv aspettano: le trame dei primi sei episodi di Mare fuori 4. Eccole.

EPISODIO 1: NEL NOME DELL’AMORE

Le conseguenze di quanto accaduto alla Piscina Mirabilis si riflettono negli equilibri tra i ragazzi dell’Ipm. Anche la direttrice e il comandante entrano in contrasto per la gestione di Carmine e Rosa e sulla loro possibilità di incontrarsi. In ospedale, Edoardo si sta lentamente riprendendo per la felicità della madre e di Carmela, ma riceve una visita inaspettata. Milos e Cucciolo, intanto, sono impegnati a scoprire chi è venuto a conoscenza della loro relazione. Beppe cerca di ricucire il rapporto con Kubra e le fa una proposta. La relazione tra Silvia e l’avvocato incontra nuovamente qualche ostacolo.

EPISODIO 2: IL VECCHIO LEONE E IL GIOVANE LEONE

Rosa è in profonda crisi per aver attentato alla vita del padre. Carmine cerca in tutti i modi di rassicurarla. Dobermann stringe la sua presa intorno a Kubra e per farlo inizia ad interessarsi allo studio. Pino ha grandi progetti e vuole fare della sua passione per i cani il proprio lavoro. Beppe lo aiuta. Cucciolo cerca di recuperare il rapporto con il fratello Micciarella ma questi è sempre più distante da lui dopo che ha scoperto la sua relazione con Milos. Edoardo continua la propria riabilitazione aiutato da sua moglie Carmela. Don Salvatore decide di affrontarlo dopo quanto successo tra loro. I due si annusano come farebbero due fiere che si contendono lo stesso territorio.

EPISODIO 3: LA TESTA DELLA LEPRE

Le acque nell’Ipm si fanno torbide. Rosa rifiuta la vicinanza di Carmine. Cardio si avvicina ad Alina incuriosito dal suo mutismo. La misteriosa ragazza sembra fidarsi solo di lui. Pino inizia a lavorare in un canile ma il rapporto con il gestore si fa presto complicato. Mimmo riceve una visita inattesa…

Donna Wanda decide di lanciare un avvertimento al comandante per convincerlo a stare lontano dal figlio intimorendo sua moglie Consuelo, ma qualcosa va storto.

EPISODIO 4: RAGIONE O SENTIMENTO

Il comandante scopre quanto accaduto a Consuelo ed è determinato in tutti i modi a trovare il colpevole. Carmine, all’oscuro di tutto, vuole che il comandante convinca Rosa ad entrare nel programma di protezione con lui, ma Massimo non gli dà ascolto. Rosa è determinata ad allontanarsi da Carmine e sceglie una soluzione definitiva. Cucciolo freme per entrare a far parte del clan Ricci. Pino esce dall’Ipm con un’esperienza di lavoro che si rivela più complicata di quanto pensasse.

EPISODIO 5: QUESTIONI DI SCELTE

Carmine si strugge per Rosa, mentre Pino è preso dai rimorsi per aver deluso Kubra e spera in una seconda occasione. Massimo è convinto che ci sia Donna Wanda dietro il trauma di Consuelo, e si decide ad affrontarla. Edo intanto vuole scoprire dove siano finiti i soldi dei Ricci ed è sempre più indispettito nei confronti dell’avvocato D’Angelo, che continua a evitarlo e si appresta invece a festeggiare con Silvia il suo diciottesimo compleanno. Anche Micciarella potrebbe uscire in permesso per incontrare la madre, ormai disintossicatasi, ma si rifiuta. Giulia, nel frattempo, decide di vedere il suo produttore per riprendere a lavorare con la musica.

EPISODIO 6: RAGAZZI FUORI

Silvia e Micciarella rientrano nell’Ipm dopo una nottata che segnerà per sempre le loro vite. Cardiotrap viene assillato da Crazy J che insiste perché tornino a cantare insieme. Conosciamo qualcosa di più del passato della ragazza milanese cresciuta con un’educazione religiosa molto rigida. Carmine e Rosa si studiano da lontano e lei, allo scopo di farlo ingelosire, organizza un incontro sulla terrazza con Cucciolo. Edoardo riceve la visita di Carmela e poi anche di Teresa che gli porta una notizia che lo porterà a fare una scelta definitiva sul suo futuro. Crazy J alla fine la spunta con Cardiotrap e canta con lui nello studio di registrazione della casa discografica. Ma gli intenti della ragazza sono altri.

Mare Fuori #Confessioni

Se il 1° febbraio vi sembra ancora lontano, nell'attesa di vedere le puntate della serie tv Mare fuori 4, potete ingannare il tempo recuperando su RaiPlay la seconda edizione di Mare Fuori #Confessioni, dove i ragazzi della nota serie si raccontano davanti alle telecamere, confessando le loro emozioni, ovvero quelle dei personaggi che interpretano. Grazie ad un espediente narrativo, eventi di fiction sono infatti commentati come se fossero reali, attraverso l'artificio di un linguaggio documentaristico.

In trenta episodi disponibili dal 15 gennaio insieme alle tre prime stagioni della serie tv, Mare Fuori #Confessioni propone le storie, gli amori e le amicizie che si intrecciano all’IPM di Nisida - il carcere minorile - rivelando aneddoti non ancora svelati nella precedente edizione.

Come, ad esempio, la storia d’amore appesa a un filo tra Cardiotrap e Gemma e quella salvifica tra Pino e Kubra, l’intenso rapporto tra Carmine e Rosa, che sembra uscita da un vero e proprio “dramma shakespeariano” o ancora, il triangolo amoroso tra Edoardo, Carmela e Teresa.

Ma non solo: in Mare Fuori #Confessioni si approfondiscono temi nuovi, come quello dell’amicizia e della fratellanza che unisce Cucciolo, Micciarella e Dobermann e quello dell’amore omosessuale nato all’interno del carcere, tra Cucciolo e Milos. E infine, ci si sofferma sull’evoluzione di Pirucchio, che ha pagato cara la sua volontà di emanciparsi dal “Sistema”.

Mare Fuori #Confessioni è un original Rai Contenuti Digitali e Transmediali, una produzione Picomedia, prodotta da Roberto Sessa.

