Maradona – Sogno benedetto: su Amazon Prime la serie sul Pibe de Oro

M aradona - Sogno benedetto: dal 29 ottobre, su Amazon Prime la serie sul Pibe de Oro. Dieci episodi per raccontare le tappe che hanno segnato l'ascesa, il successo e poi il declino di un eterno ragazzo, destinato a fare la storia del calcio e a diventare il mito che ha trasformato i sogni di milioni di tifosi in realtà.

Maradona - Sogno benedetto sarà la nuova serie tv in onda su Amazon Prime dal 29 ottobre. Con l'arrivo dell'autunno, ormai la stagione delle serie tv è infatti ufficialmente iniziata.

E dopo un settembre ricco di novità, ottobre ha dimostrato di non essere da meno. Popcorn alla mano, scopriamo dunque il regalino che Amazon Prime ci ha riservato per fine mese.

Maradona - Sogno benedetto: la serie

Il sogno che il Pibe de Oro ha regalato al mondo merita un racconto degno delle gesta del campione, dei peccati dell'uomo, e, alla fine, della redenzione del padre.

Un vero e proprio sogno benedetto che chi ha amato il fuoriclasse ha vissuto (e ha voglia di rivivere) e di cui chi invece non ha goduto ha voglia di nutrirsi. Detto, fatto: Amazon si è fatto interprete di questa esigenza, ha pensato di farci sopra una serie tv, e…eccola servita. Dal 29 ottobre esce su Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon, la vita del campione in 10 episodi tv della durata di un’ora.

60 minuti alla volta per ogni capitolo della vita di Maradona: un bimbo felice con la palla in mezzo ai piedi sporchi di fango.

Il trailer

Il trailer ci racconta la storia di un ragazzo che a soli 16 anni debutta nella Nazionale argentina. Un fuoriclasse che ha dato alla città di Napoli due scudetti, e che Napoli non ha mai dimenticato.

Un uomo a cui piaceva godersi la vita, l’amore, e che della passione ha fatto il suo stile di vita. L’unico problema che questa serie tv rischia di avere è quello di approcciarsi a un pubblico che ancora non è pronto ad elaborare il fatto che Maradona non c’è più.

La gente vuole ancora vederlo giocare, cantare, divertirsi e vivere, assolutamente al di sopra di ogni schema e regola, ma inspiegabilmente così vicino ad ognuno di noi.



La trama

La storia del ragazzo di Villa Fiorito ( dichiarato oggi luogo storico della nazione) inizia con tanta voglia di riscatto, si articola tra successi, declini, e risalite, e regala le emozioni che solo i fatti realmente accaduti sanno suscitare.

Dalle umili origini in Argentina, passando per il Barcellona e per il Napoli, la serie è la storia del campione che ha condotto la sua nazionale alla vittoria della Coppa del Mondo in Messico nell'86.

Chi era Maradona?

Chi è stato a Napoli, anche solo una volta, sa che nonostante la vocazione ironica della città, ci sono cose su cui i napoletani non scherzano: il cibo, il mare, e il calcio. E Napoli non solo ama il calcio, ma un calciatore in particolare: Diego Armando Maradona. E non solo Napoli.

A quasi un anno dalla sua morte, la leggenda di Diego Armando Maradona non smette di far sognare, anzi riecheggia ancora più forte. Il 25 novembre 2020 il Pibe de Oro ha infatti lasciato questo mondo. Ma il mondo non si è dimenticato di lui: nonostante gli alti e i bassi dell’uomo, appassionati del calcio e non, sono rimasti fedeli al campione nella buona e nella cattiva sorte, e non solo finché la morte non li ha separati, ma forse ancora di più dopo.

Da Napoli all'Argentina, e dall'ex San Paolo (rinominato Diego Armando Maradona il 2 dicembre 2020 dal Comune di Napoli) fino alla Casa Rosada, l'eco di chi tifa Maradona è stato forte e chiaro: "lunga vita al re".

Impossibile dunque chiuderla con funerali (che in Argentina hanno ricordato i funerali di stato dell'ex presidente Nestor Kirchner nel 2010), commemorazioni e infiniti talk televisivi impegnati a distinguere tra il Maradona dentro e quello fuori dal campo.

Il fuoriclasse argentino merita forse qualcosa di più.

Il cast

Il creatore di Maradona - Sogno benedetto, nonchè regista di alcuni episodi della serie, si chiama Alejandro Aimetta, già famoso grazie alla serie tv 'El secreto de Selena'.

Ad interpretare il campione nelle varie fasi della sua vita sono Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt. Argentina, Spagna, Messico, Uruguay e Italia le location che fanno da sfondo ai fatti e ai misfatti di Diego Armando Maradona, e che nella serie vengono raccontati anche attraverso le figure più importanti della vita del campione, interpretate da: Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monje e Peter Lanzani.

Perché guardare la serie

Perché la storia è fatta dai grandi personaggi e La Mano de Dios (uno dei tanti soprannomi con cui Maradona veniva chiamato) è stato sicuramente una delle figure del calcio più iconiche e controverse di tutti i tempi.

Personalità polarizzante, comportamenti eccentrici, un mito per appassionati del calcio e non. La vita del fuoriclasse argentino ha coinvolto tutti: grandi e piccoli, uomini e donne, tifosi di professione e opinionisti di occasione. Gli alti e i bassi di Maradona sono stati raccontati, romanzati, forse anche troppo, e ora arrivano nella serie tv di Amazon Prime. Che neanche a dirlo era forse l’unica cosa che il campione si era fatto mancare.

Il pubblico ha già l’acquolina in bocca, e c'è da scommettere che ci sarà chi continuerà a tifare per il campione anche dal divano di casa, e chi lo scoprirà, puntata dopo puntata.