Máquina: Boxe e pericoli mortali nella nuova serie tv targata Disney+

D isney+ lancia Máquina: Il pugile, la nuova serie tv che riunisce il duo di attori protagonisti del film cult Y tu mamá también. Un’avventura di boxe, amicizia e lotta per la sopravvivenza.

Disney+ propone dal 9 ottobre in esclusiva la serie tv Máquina: Il pugile. Con protagonisti gli attori Gael García Bernal e Diego Luna, che saranno ospiti alla Festa del Cinema di Roma per presentare la serie tv in Italia, Máquina: Il pugile vede protagonisti anche gli attori Eiza Gonzalez, Jorge Perugorria, Andrés Delgado, Karina Gidi, Dariam Coco e Lucia Mendez (per anni star delle telenovelas, considerata l’eterna rivale di Veronica Castro).

La storia ci porta nel mondo della boxe. Dopo una sconfitta devastante, Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) si trova a un punto morto della sua carriera da pugile. Fortunatamente per lui, il suo manager e migliore amico Andy Lujan (Diego Luna) è determinato a riportarlo in vetta. Ma quando un’efferata organizzazione si ripresenta, la posta in gioco di questa rivincita diventa una questione di vita o di morte. Mentre lotta per la rimonta, Esteban deve infatti destreggiarsi tra i suoi demoni personali e proteggere la sua famiglia, compresa l'ex moglie Irasema (Eiza González), una giornalista che si trova in rotta di collisione con il lato oscuro del mondo della boxe.

Una storia di amicizia

Amici di lunga data, gli attori messicani Diego Luna e Gael García Bernal sono diventati famosi grazie al film Y tu mamá también, di cui sono stati protagonisti. A più di vent’anni da quel lungometraggio, il duo si riunisce in una nuova serie tv drammatica, Máquina: Il pugile, ispirata al loro amore condiviso per la boxe. Composta da sei episodi, ci presenta Esteban "La Máquina" Osuna (interpretato da García Bernal), un pugile invecchiato che ha subito una brutale sconfitta che ha posto fine alla sua carriera. Mentre il suo amico d'infanzia e manager Andy Luján (Luna) sta già pianificando il suo magnifico ritorno, Esteban lotta per tenere a bada i suoi demoni personali.

Quando un'organizzazione clandestina contatta Andy con istruzioni su come dovrebbe svolgersi il prossimo incontro di Esteban, i due si rendono conto di essere alle strette, mentre il loro cammino verso la vittoria si trasforma in una lotta tra la vita e la morte. "Questa è una bellissima storia di amicizia e di ciò che conta davvero nella vita", ha dichiarato Luna. "C'è anche qualcosa di speciale nel recitare con qualcuno che conosci bene come io conosco Gael. Puoi portare tutto ciò nella performance e rendere i personaggi molto ricchi di sfumature".

I fan della serie spin-off di Star Wars Andor potrebbero non riconoscere immediatamente Luna, che ha subito una trasformazione sorprendente per interpretare il manager ambizioso, ossessionato dai trattamenti anti-età. "Andy ha un grosso problema con il modo in cui si vede", ha spiegato l’attore. "Ha una relazione complicata con sua madre e avrebbe bisogno di terapia. Sta cercando qualcosa che non troverà mai, il che comporta una trasformazione non solo nel suo volto, ma in tutto il suo aspetto. È ossessionato dall'idea di essere qualcun altro".

Girata a Città del Messico e nei suoi dintorni, la serie tv Máquina: Il pugile rende omaggio all'importanza della boxe nella cultura messicana. "Diego ed io sapevamo di voler raccontare la storia di un pugile al culmine della sua carriera e di come inizia a sgretolarsi", ha evidenziato García Bernal. "Ma volevamo raccontare una storia che mostrasse come, quando perdi, in realtà guadagni la tua libertà".

Máquina: Il pugile - Le foto della serie tv 1 / 8 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 PREV NEXT