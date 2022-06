M r Bean è uno dei più amati personaggi comici del mondo delle serie tv. Il suo interprete, Rowan Atkinson, torna ora con la serie tv Man vs Bee su Netflix con un personaggio che ha molto in comune con quello che lo ha reso celebre.

Rowan Atkinson è il protagonista della nuova serie tv Netflix Man Vs Bee, in cui interpreta un nuovo personaggio comico infastidito da un’ape.

Noto soprattutto per aver interpretato personaggi esilaranti come il goffo Mr Bean e l’inetta spia Johnny English, Atkinson si cimenta ora nei panni di Trevor, un maldestro papà al centro di un’epica battaglia nei nove brevi episodi che compongono la serie Netflix.

Cosa racconta la serie

In Man Vs Bee, la serie Netflix disponibile dal 24 giugno, il simpatico ma imbranato Trevor Bingley ottiene un lavoro come house sitter nella lussuosa villa di proprietà della coppia composta da Nina (Jing Lusi) e Christian (Julian Rhind-Tutt). Non appena i due vanno via, un’ape tanto astuta quanto fastidiosa irrompe sulla scena, determinata a generare il caos.

Circondato da opere d’arte di valore inestimabile, auto d’epoca, tecnologia all’ultimo grido e un cane di nome Cupcake, Trevor dovrà cercare di mantenere il controllo della situazione. Ma non sarà semplice: l’accesa rivalità tra l’uomo e l’ape porterà a conseguenze sempre più disastrose e a danni irreparabili.

“L’idea di Man vs Bee è nata in maniera semplice”, ha raccontato Atkinson. “Alla base c’era quest’uomo, Trevor, che rimaneva bloccato in una casa per una settimana con un’ape. Partendo da ciò, abbiamo tirato fuori dei piccoli sketch che mostravano come Trevor avrebbe interagito con l’insetto. Sono nati così nove episodi, costruiti con cura e nel minimo dettaglio, ognuno dei quali termina con un cliffhanger”.

L’ape

Nella serie Netflix Man vs Bee, Trevor ha come nemico da combattere un’ape, uno degli insetti che dovremmo salvaguardare dall’estinzione per gli apporti benefici sull’ecosistema. “Siamo tutti un po’ diffidenti nei confronti delle api, abbiamo paura che ci pungano”, ha commentato Rowan Atkinson. “Tuttavia, le api sono gli unici insetti che pungono che piacciono realmente alle persone: fanno il miele e contribuiscono in maniera positiva alla società. Era per noi importante che il protagonista mostrasse comprensione ed empatia, nonostante i fastidi”.

L’ape che vediamo muoversi sullo schermo è stata creata digitalmente. Tuttavia, quando l’insetto è fermo, si è ricorso a piccoli modellini. “Abbiamo anche lavorato con una finta ape appesa con un filo a un’asta. Era una specie di marionetta mossa adeguatamente. È stato un espediente che mi ha permesso di muovere i miei occhi in base al volo dell’ape: più questa si avvicina, più i miei occhi ad esempio si incrociano”, ha aggiunto l’attore.

Trevor vs Bean

Trevor, il protagonista della serie tv Netflix Man vs Bee, è un uomo perbene che non ha sempre ha avuto modo di eccellere nella sua vita. È divorziato e l’ex moglie (Claudie Blakley) ha una certa visione di lui e della sua affidabilità. Ha anche una figlia (India Fowler), una ragazza che lo reputa un uomo mite e ordinario con qualche difetto, tra cui una propensione all’ossessione. Ed è proprio la presenza dell’ape che accentua questo suo ultimo dettaglio generando quell’escalation che porterà Trevor a un progressivo crollo.

È, inoltre, quasi spontaneo per lo spettatore fare un confronto tra Trevor e Mr Bean, il celebre personaggio che Atkinson ha interpretato in una serie tv diventata celebre in tutto il mondo. “Mi stupirebbe il contrario: del resto, mi ritrovo ancora una volta a interpretare un personaggio che, come Bean, si muove soprattutto ricorrendo a un linguaggio non verbale”, ha commentato Atkinson. “Ho solo una faccia e, come sappiamo, il numero di espressioni che si possono fare non è illimitato. Tuttavia, mi auguro che si colgano anche le differenze. Trevor non è Bean: è un uomo tridimensionale, credibile e simpatico. Bean era un egocentrico, narcisista e anarchico!”.

