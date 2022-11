Mammals: su Prime Video una serie tv romantica che somiglia a un thriller

J ames Corden è il protagonista di Mammals, serie tv in sei episodi che, dall’indagine su un tradimento, si trasforma in una riflessione ora drammatica ora divertente sull’amore e sulle relazioni.

Mammals è la nuova serie tv in sei puntate che Prime Video rende disponibile dall’11 novembre. Scritta da Jez Butterworth, parla della complessità di un matrimonio tra tristezza, lutto, tensione, amore, amicizia, tradimento e un tocco di realismo magico.

Drama dalle tinte di dark comedy, in Mammals rivelazioni e segreti sulla vita di una coppia moderna e sulla fedeltà vengono a galla. Lo scoprirà a sue spese Jamie, uno chef interpretato da James Corden.





La trama della serie tv Mammals

Mammals, la serie tv Prime Video, segue la storia di Jamie (James Corden), uno chef stellato Michelin il cui mondo implode quando scopre alcuni scioccanti segreti sul conto della moglie incinta, Amandine (Melia Kreiling). Con l’aiuto del cognato Jeff (Colin Morgan), Jamie si ritrovare a cercare risposte che giorno dopo giorno potrebbero sorprenderlo ancor di più.

Tuttavia, durante le “indagini”, Jeff vede allargarsi ulteriormente le crepe del suo matrimonio con Lue (Sally Hawkins), la sorella di Jamie. Tutti i tentativi di Jeff di appianare le divergenze si rivelano inutili e finiscono per complicare la situazione: Lue si rifugia sempre più in un profondo mondo di fantasia.

Nel frattempo, dopo una tragica perdita, Amandine approfondisce la sua passione per il violino ma il conforto di cui è alla ricerca le arriva da un’improbabile fonte. Quando poi le conseguenze delle azioni di tutti verranno alla luce, entrambe le famiglie dovranno fare i conti con un’onda d’urto dagli esiti imponderabili.

Una girandola di emozioni e situazioni

James Corden si è preso una pausa dal suo popolare programma tv The Late Late Show per recitare nella serie tv Prime Video Mammals, ricca di colpi di scena e momenti surreali (tra cui un sorprendente cameo del cantante Tom Jones).

Interpreta lo chef Jamie, un uomo che sta trascorrendo un’idilliaca vacanza sulla spiaggia con la moglie incinta, Amandine, quando questa ha un aborto spontaneo. Durante una toccante scena in ospedale, Jamie la conforta e la tranquillizza fino a quando non si addormenta. Ed è qualche minuto dopo che accade l’impensabile. Lo chef prende lo smartphone della donna e l’arrivo di un messaggio gli rende palese ciò che mai avrebbe sospettato: Amandine lo sta tradendo. Che fare allora? Anziché affrontarla, Jamie decide di improvvisarsi investigatore privato e di indagare sulla vita dell’amata.

La storia mescola situazioni comiche e drammatiche, “proprio così come fa la vita”, ha commentato lo sceneggiatore Butterworth. “L’idea di base era quella di realizzare una storia che riguardava le relazioni, il sesso e le emozioni, trattandola come un thriller a tutti gli effetti. Ecco perché è ricca di colpi di scena e ogni episodio termina con un cliffhanger che rimanda al successivo. Volevo che il pubblico rimanesse sempre sul chi va là, sebbene si parli di sentimenti e non di omicidi da risolvere”.

Mentre Jamie cerca di scoprire l’identità misteriosa di sua moglie, anche sua sorella Lue ha problemi con cui dover fare i conti. Il suo matrimonio con Jeff sta crollando a pezzi. “Penso che il comportamento umano sia affascinante”, ha sottolineato James Corden. “Non ho mai letto o visto niente che descriva le relazioni nel modo in cui lo ha fatto Jez. Per quanto mi riguarda, ho adorato anche interpretare la parte di uno chef e lavorare con il vero cuoco che gestiva il ristorante in cui si sono tenute le riprese. Ho scoperto così che il politically correct non è ancora arrivato nelle cucine, anche se ho fatto del mio meglio per non diventare come Gordon Ramsay!”.

I personaggi principali

Scopriamo insieme quali sono i personaggi che animano la serie tv Prime Video Mammals.

Jamie Buckingham (James Corden)

Jamie è un bel cuoco inglese sulla trentina che per diventare padre e aprire il suo primo ristorante, chiamato come sua moglie, Amandine. Dall’indole contagiosa, ha un grande senso dell’umorismo e spesso fa ridere tutti coloro che lo circondano. Conosce l’importanza della famiglia ed è un marito e padre amorevole.

Quando la tragedia irrompe nella sua esistenza e scopre che la moglie ha una relazione con un altro, decide di investigare per conto proprio. Seppur geloso della relazione in erba che questa ha con il suo bel maestro di violino, Jamie non vuol perdere la moglie e decide di investigare meglio con l’aiuto del cognato Jeff.

Amandine (Melia Kreiling)

Di origine francese e sulla trentina, Amandine ha uno stile impeccabile. Elegante, misteriosa e spontanea, ama i giochi e la letteratura classica. Lavora nel settore delle ricerche del mercato e da sempre ama il violino, strumento che suonava suo nonno. Ed è l’amore che per il violino che si avvicina a Dan, suo insegnante di musica.

Jeff Wilson (Colin Morgan)

Miglior amico e cognato di Jamie, Jeff è un autore di successo oltre che insegnante ed esperto di veterinaria. È sposato con Lue, la sorella di Jeff, e insieme hanno due figli, Wilf e Lily. La sua sembra un’esistenza idilliaca ma nulla è come sembra. La sua propensione all’alcol è sempre più problematica e ha finito con il creare tensioni con Lue.

Lue Wilson (Sally Hawkins)

Lue è la sorella di Jamie e la moglie di Jeff. Madre amorevole, sulla carta è anche una brava moglie, anche se oramai si sente intrappolata nel suo matrimonio. Estremamente organizzata e pratica, gestisce la fattoria di famiglia e pratica volontariato. Pur di non affrontare i guai del suo matrimonio, si rifugia in un mondo di fantasia in cui è la protégée di Coco Chanel nella Parigi degli anni Venti. In tale realtà, si chiama Madeleine, è indipendente e single e lotta per i diritti delle donne.

Jack Elliot (Henry Llpoyd-Hughes)

Affascinante e follemente ricco, jack è l’erede di una dinastia multimilionaria. Eccentrico, amichevole e appassionato di moda, ha uno yatch su cui organizza giornalmente eventi. Seppur sembri avere tutto, sta ancora cercando il suo scopo nella vita.

Dan (Samuel Anderson)

Dan è l’insegnante di violino di Amandine, con cui ha sin da subito una sintonia particolare che infastidisce Jamie. È anche incredibilmente talentuoso e riesce a individuare con un solo sguardo quanto prezioso o raro possa essere un violino.

