Malignant, su Rai 4 un film dalle atmosfere torbide

Malignant, il film proposto da Rai 4, è un horror originale e ben realizzato che riporta James Wan ai suoi migliori livelli. Un'esperienza da non perdere per gli amanti del genere.

Nel 2021, James Wan, il maestro dell'horror moderno, ci regala Malignant, un film che, proposto da Rai 4 il 3 luglio, segna il suo ritorno alle atmosfere torbide e disturbanti che lo hanno consacrato come uno dei registi più apprezzati del genere. “Volevo tornare a fare un film horror puro, senza CGI o effetti speciali eccessivi”, ha dichiarato Wan. E a sentire le parole della protagonista Annabelle Wallis sembra esserci riuscito: “Malignant è un film che vi farà saltare dalla sedia e allo stesso tempo vi farà riflettere”.

La trama e i personaggi

Il film Malignant, il thriller horror diretto da James Wan e in onda su Rai 4, si presenta come un'opera ricca di sfumature e suggestioni, che va ben oltre la mera ricerca dell'effetto adrenalinico. La trama, apparentemente semplice, si dipana in un crescendo di tensione e rivelazioni scioccanti. Madison, la protagonista interpretata da Annabelle Wallis, si ritrova intrappolata in un incubo ad occhi aperti, dove assiste a brutali omicidi compiuti da una figura misteriosa.

Man mano che approfondisce le sue indagini, Madison scopre una verità sconvolgente che la lega indissolubilmente al suo passato e a un'entità malvagia chiamata Gabriel.

I personaggi del film di Rai 4 Malignant non sono semplici pedine narrative, ma individui complessi e tormentati, che lottano contro i propri demoni interiori. Madison, fragile e vulnerabile, è segnata da un trauma infantile che la rende preda di visioni terrificanti. Il suo percorso di scoperta di sé e di confronto con il male è al centro del film, e la Wallis riesce a trasmettere con intensità il dolore e la confusione che attanagliano la protagonista.

Accanto a lei, troviamo figure altrettanto sfaccettate, come il marito Derek (Jake Abel), ambiguo e misterioso, e la sorella Sydney (Maddie Hasson), che rappresenta un punto di riferimento stabile nella vita di Madison.

Il poster italiano del film di Rai 4 Malignant.

Un omaggio all'horror classico

Wan, maestro indiscusso del genere horror, si diverte a giocare con i canoni classici del filone, strizzando l'occhio a pellicole come Venerdì 13 e Halloween. Non mancano, infatti, scene splatter e momenti di tensione quasi insostenibili, ma il film di Rai 4 Malignant si distingue per la sua originalità e per la profondità dei temi trattati.

Il regista esplora infatti il concetto di dualità, il rapporto tra bene e male, e la forza dei legami familiari, creando un'opera che va oltre il semplice intrattenimento e si interroga sulla natura dell'uomo e sul potere della mente.

Malignant è un film che non si accontenta di spaventare, ma punta ad avvolgere lo spettatore in un'atmosfera di suspense palpabile e a far riflettere su questioni profonde. Wan dimostra ancora una volta la sua abilità nel creare mondi inquietanti e personaggi indimenticabili, dando vita a un'opera che si candida a diventare un nuovo cult del genere horror.

