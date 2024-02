Makari 3: Su Rai 1 i nuovi episodi della serie tv tratta dai romanzi di Savatteri

T ornano su Rai 1 le indagini di Saverio Lamanna nella serie tv Makari 3. Nuovi casi da risolvere sullo sfondo dell’ormai mitica località siciliana e, soprattutto, due nuovi personaggi con cui familiarizzare.

Makari 3 prosegue le avventure della serie tv con protagonista Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna su Rai 1 dal 18 febbraio. Nelle quattro serate dirette da Monica Vullo e Riccardo Mosca ritroveremo il personaggio creato dalla penna di Gaetano Savatteri, i cui romanzi sono pubblicato da Sellerio Editore.

Prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, la serie tv di Rai 1 Makari 3 si basa su un soggetto di Leonardo Marini, che insieme a Salvatore De Mola, Attilio Caselli, Carlotta Massimi e Ottavia Madeddu ha anche curato la sceneggiatura. Nella colonna sonora a firma di Ralf Hildenbeutel (edita da Edizioni Curci e Palomar, disponibile in digitale dal 18 febbraio), anche la canzone originale scritta da Ignazio Boschetto e interpretata da Il Volo, reduci da Sanremo 2024.

La trama della serie tv

Nella serie tv di Rai 1 Makari 3 ritroveremo non solo Claudio Gioé ma anche Domenico Centamore ed Ester Pantano, nei panni rispettivamente di Peppe Piccionello e Suleima. Con loro anche Antonella Attili (Marilù), Filippo Luna (Vicequestore Randone), Tuccio Musumeci (padre di Saverio) ed Eurydice El-Etr (Azrah). Nuovi ingressi saranno invece Serena Iansiti (Michela Pacino) ed Eugenio Franceschini (Giulio).

Nelle puntate della serie tv di Rai 1 Makari 3, Saverio Lamanna, il nostro sbirro di penna, insieme all’amata Suleima e al formidabile Piccionello, dovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio, che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (Il fatto viene dopo), un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina (La città perfetta), un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario (Tutti i libri del mondo), un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale (La segreta alchimia).

Ma non saranno solo questi delitti a mettere alla prova il nostro Lamanna. Già, mai come adesso Saverio e Suleima scopriranno che l’amore funziona proprio come la chimica: ci sono elementi che hanno una naturale capacità di attrarre e legarsi ad altri elementi e quando lo fanno distruggono i precedenti legami con altre sostanze.

Ed è così che l’arrivo di due nuovi personaggi, Michela e Giulio, rischia di trasformarsi in una catastrofe per i nostri due beniamini. Perché Michela, se non ci fosse Suleima, sarebbe davvero perfetta per Saverio. E Giulio, se non ci fosse Saverio, sarebbe davvero perfetto per Suleima. No? Michela e Giulio arrivano come amici, ma sono tutt’altro che amici. In questo pericoloso gioco di affinità elettive Peppe Piccionello, da vera Cassandra, sarà il solo a vederci chiaro fin dall’inizio. Riuscirà a impedire che avvenga l’irreparabile?

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi che popolano le storie della serie tv di Rai 1 Makari 3.

Saverio Lamanna (Claudio Gioè)

Saverio è stato un giornalista di belle speranze, che ha fatto una rapida carriera fino a diventare portavoce del sottosegretario Giulio Racano. Ma improvvisamente, a causa di un banale incidente, perde tutto e si ritrova, sbeffeggiato e squattrinato, a dover riparare nella vecchia casa di vacanza dei genitori a Màkari. E qui comincia la sua nuova vita. A Màkari Saverio ritrova l’amicizia del caro Piccionello, riesce a buttarsi dietro le spalle la carriera in frantumi e cerca un nuovo destino, quello di scrittore. Ma soprattutto si innamora di una ragazza che lavora al ristorante di Marilù: Suleima.

Suleima Lynch (Ester Pantano)

Quando incontra Saverio, Suleima è una studentessa universitaria che sta facendo un lavoro stagionale di cameriera a Màkari. Fra loro scocca il dardo e trascorrono una bellissima estate d’amore. Ma il tempo corre e Suleima è giovane – molto più giovane di Saverio –, la sua vita è in trasformazione, non può non cambiare. Dopo un periodo di lavoro a Milano e alcuni mesi in cui è stata fra i protagonisti della comunità di talenti della Città del sole, anche per trovare una stabilità nel rapporto con Saverio, Suleima decide di rimanere a Màkari, dove comincia a lavorare come architetto. Ma chissà se questo le può davvero bastare.

La verità è che Suleima sta crescendo, sta scoprendo sé stessa, non è più solo quella ragazza ironica e leggiadra incontrata in quella prima estate. È una persona diversa, nuova, più adulta, che deve trovare e costruirsi il proprio destino. E con questo Saverio dovrà continuare a fare i conti.

Peppe Piccionello (Domenico Centamore)

Piccionello è la vera colonna di Màkari, con i suoi perenni infradito, i pantaloni corti e le magliette strambe. Immutabile, eppure sempre nuovo. Antico e al contempo modernissimo. Portatore di una saggezza popolare che alla fine ha sempre la meglio sulle elucubrazioni e sulla cultura sofisticata di Saverio. La sua amicizia, la sua generosità e la sua sincerità saranno fondamentali per il percorso di “rinascita” del nostro Lamanna a Màkari non meno dell’amore di Suleima.

Marilù (Antonella Attili)

Ha aperto il suo albergo-ristorante quando nessuno credeva che a Màkari turisti e vacanzieri sarebbero arrivati davvero. Il destino le ha dato ragione e ora Marilù a Màkari è come un’istituzione. Conosce Saverio da sempre e, siccome conosce bene i suoi difetti, è spesso pungente con lui. Ma gli vuole bene, è una vera amica e nei momenti giusti sa consigliarlo e stargli vicino.

Vicequestore Giacomo Randone (Filippo Luna)

Non sarà un supereroe, ma Randone è comunque un bravo sbirro, benché talora pecchi qua e là di un pizzico di superficialità e semplicismo. Saverio per lui è un po’ una maledizione, perché gli capita fra i piedi sempre quando è nel mezzo di un’indagine e la sua ostinazione a fare il detective per caso ha spesso e volentieri irritato il poliziotto. Ma ormai, malgrado i continui battibecchi, sono grandi amici. E poi Randone è furbo e per questo lo lascia fare, perché sa che in fondo il fiuto di Saverio può essergli molto utile.

Michela Pacino (Serena Iansiti)

Bellissima insegnante del Liceo Calpurnio Siculo, è un’appassionata lettrice dei libri di Saverio, tanto da organizzare per Lamanna un corso sul romanzo poliziesco all’interno della propria scuola. Michela è una giovane donna brillante, acuta e piena di verve e, non appena conosce Saverio, fra i due si crea immediatamente una perfetta intesa. È come se si conoscessero da sempre; un po’ perché per certi versi si assomigliano, sono uguali… E a un feeling così naturale e straordinario la mera amicizia rischia presto di andare un po’ stretta.

Giulio Battistini (Eugenio Franceschini)

Giulio è un giovane e affascinante artista già decisamente affermato, con un luminoso avvenire davanti a sé. È il più caro amico di Suleima. I due, però, non erano solo compagni d’università: Suleima e Giulio hanno condiviso anni importantissimi, carichi di passione creativa, di entusiasmo, di scoperte. Il percorso artistico di Giulio, infatti, è iniziato con Suleima, erano una coppia piena di talento e speranze. Poi il destino li ha divisi. Ma adesso che si sono ritrovati a Màkari, grazie a Giulio, Suleima comincia a ritrovare quel passato entusiasmo, a riscoprire una parte di sé stessa che non potrà più accantonare. È innegabile, Suleima e Giulio sarebbero davvero perfetti insieme.

Padre di Saverio (Tuccio Musumeci)

È molto premuroso e sempre preoccupato per il figlio e anche Saverio gli vuole molto bene. Fra loro c’è complicità, affetto, intesa, ma anche qualcosa che li divide, che impedisce loro di capirsi fino in fondo. Un vuoto che si è aperto fra loro soprattutto dal giorno in cui è morta la madre di Saverio. Ad ogni modo, padre e figlio si conoscono come nessuno, sanno come prendersi e alla fine trovano sempre il modo di superare l’aporia che si frappone fra loro.

Azrah (Eurydice El-Etr)

Trentacinquenne tunisina, simpatica e spigliata, Azrah è la nuova formidabile cuoca di Marilù, della quale è diventata subito grande amica. Si è trasferita da pochi mesi a Màkari, dove pare trovarsi benissimo. Ha un sorriso irresistibile, eppure a tratti sembra che dietro la sua allegria si nasconda un’ombra d’inquietudine, una segreta angoscia. Ma Màkari - si sa - è come casa e Azrah non sarà sola. Anzi, presto scoprirà che quel luogo magico le riserva una sorpresa davvero inaspettata.