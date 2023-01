Makanai: l’affascinante mondo delle geishe nella nuova serie tv Netflix

T ratta da un popolare manga, la serie tv Netflix Makanai racconta la storia di un’aspirante geisha e delle difficoltà che incontra nella moderna Kyoto. Alla regia, un maestro del cinema giapponese: Hirokazu Kore-eda.

Arriva su Netflix dal 12 gennaio la serie tv in nove episodi Makanai. Showrunner, regista e sceneggiatore è Hirokazu Kore-eda, uno dei registi giapponesi più apprezzati e premiati degli ultimi anni. Dopo aver portato a Cannes 2022 il delicato Le buone stelle, Kore-eda adatta per Netflix il popolare fumetto di Aiko Koyama Kiyo in Kyoto: From the Maiko House, pubblicato da Weekly Shonen Sunday a partire dal 2016.

Ambientato nel quartiere delle geishe di Kyoto, il manga ha per protagonista la giovane Kiyo nel ruolo di makanai (cuoca) all'interno di una casa che ospita le maiko (apprendiste geishe). La storia racconta la vita quotidiana di Kiyo e della maiko Sumire, l'amica d'infanzia che si è trasferita insieme a Kiyo da Aomori a Kyoto, sullo sfondo di un mondo vivace e ricco di geishe, maiko e cibo delizioso.

Il fumetto ha vinto la sessantacinquesima edizione dello Shogakukan Manga Award, diventando un bestseller da oltre 1,8 milioni di copie vendute.

La trama della serie tv Makanai

Makanai, la nuova serie tv Netflix, racconta le vicende della sedicenne Kiyo (Nana Mori). Finita la scuola, Kiyo lascia la città di Aomori per trasferirsi a Kyoto insieme all'amica Sumire (Natsuki Deguchi) con il sogno di diventare una splendida maiko (apprendista geisha). Quando però capisce di non essere adatta ed è pronta a tornare ad Aomori delusa e in lacrime, Kiyo scopre la passione per la cucina ed è assunta come makanai, la cuoca di una casa in cui vivono le maiko.

Nel frattempo, Sumire si trasforma in una fantastica maiko, diventando sempre più popolare tra le strade del quartiere di Gion. La vita divertente e deliziosa di una makanai e una maiko comincia qui.

Il poster inglese della serie tv Netflix Makanai.

Un regista unico

Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 2013 e nel 2015 con i film Father and Son e Little Sister, Hirokazu Kore-eda debutta nel mondo delle serie tv portando su Netflix Makanai, tratto da un manga (purtroppo) ancora inedito in Italia con al centro le maiko della Kyoto contemporanea. Al di là delle sue narrazioni perfette, Kore-eda è famoso anche per il suo approccio non convenzionale alla regia e per il modo in cui organizza i suoi set. Come ha spesso dichiarato, uno dei suoi obiettivi è quello di migliorare l’industria dell’audiovisivo per le generazioni future e Makanai rappresenta un ulteriore tappa della sua missione.

La serie tv Makanai è solo uno dei progetti che Kore-eda ha in serbo per Netflix: l’altro è un lungometraggio di cui ancora non si conosce alcun dettaglio ma che sicuramente farà la sua comparsa in uno dei festival internazionali che si contendono le opere del cineasta. Regista soltanto di alcuni degli episodi, Kore-eda ha voluto accanto a sé alcuni dei più interessanti registi giapponesi emergenti, come Megumi Tsuno, Hiroshi Okuyama e Takuma Sato, rimanendo fedele al suo credo: offrire ai giovani la possibilità di farsi conoscere e farsi strada nel settore.

“Non voglio che i giovani vengano scoraggiati dall’entrare in questo settore”, ha dichiarato Kore-eda all’ultimo Tokyo Film Festival durante un panel dedicato alle donne nel cinema. “Se non apriamo loro le porte, finiranno i cineasti e il cinema così come lo abbiamo conosciuto smetterà di esistere”. Ma è anche nella stessa circostanza che ha raccontato come sul set di uno dei suoi ultimi lavori (il film Monster, in uscita a giugno 2023) abbia voluto che ci fosse tutta l’assistenza possibile per i componenti della troupe e del cast che avevano bambini al seguito.

Il regista Hirokazu Kore-eda.

I personaggi principali

La serie tv Netflix Makanai è piuttosto fedele al manga da cui trae origine. Ad ottobre 2022, si contavano già 21 volumi della storia di Kiyo (di cui è stato prodotto anche un anime in 12 episodi). Conosciamo allora da vicino i personaggi.

Kiyo (Nana Mori)

Sedicenne della prefettura di Aomori, si trasferisce a Kyoto per diventare una maiko. Mentre le sue insegnanti la ritengono fin troppo goffa, le altre apprendiste adorano la sua cucina e i suoi piatti. Motivo per cui viene assunta come makanai nella casa per aspiranti maiko.

Sumire (Natsuki Deguchi)

Amica d’infanzia di Kiyo, si trasferisce con lei a Kyoto. A differenza di Kiyo, Sumire si rivela una perfetta aspirante maiko, guadagnandosi le lodi della geisha che sovrintende alla sua formazione.

Ryoko (Aju Makita)

È la figlia della donna che gestisce la casa delle maiko.

Chiyo (Keiko Matsuzaka)

È la precedente direttrice della casa delle maiko. Svolge ancora un ruolo chiave nell’organizzazione della struttura.

Momoko (Ai Hashimoto)

È la più popolare delle geiko (termine con cui le geishe preferiscono appellarsi, soprattutto a Kyoto).

Yoshino (Mayu Matsuoka)

Ex compagna di studio di Momoko, decide di ritornare sui suoi passi e di riprendere il percorso per diventare una geiko.

Azusa (Takako Tokiwa)

È la direttrice della casa delle maiko nonché madre di Ryoko.

