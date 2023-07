Mai fidarsi di una figlia manipolatrice e psicopatica: ce lo insegna il film di Rai 2

R ai 2 prosegue i suoi thriller estivi con il film Mai fidarsi di mia figlia, in cui una ragazza, figlia di primo letto di un chirurgo, si ripropone di distruggere la nuova famiglia del padre.

Rai 2 trasmette sabato 29 luglio il film Mai fidarsi di mia figlia. Thriller appartenente al ciclo Nel segno del giallo, è diretto da Ian Niles e ha per protagonisti gli attori Claire Coffee, Matt Dallas e Jordan Lane Price, alle prese con una storia al cardiopalma che mette in guardia sulle conseguenze, talvolta pericolose, delle seconde possibilità. Il tutto prende avvio quando Katie e Greg Carlyle invitano Samantha, la figlia che l’uomo ha avuto in passato da un’altra donna, a vivere con loro. I due non hanno idea di come in quel momento stiano aprendo le porte di casa loro alla gelosia, alla violenza e all’inganno di una giovane intenzionata a tutto pur di devastare la loro vita perfetta.

La trama del film

Katie (Claire Coffee) e Greg Carlyle (Matt Dallas), i due protagonisti del film di Rai 2 Mai fidarsi di mia figlia, sono rispettivamente una psicoterapeuta e un chirurgo. Vivono una fita perfetta in un idilliaco subborgo in compagnia dei loro figli adolescenti, Tommy (Liam Obergfoll) e Lauren (Lauren DiMario).

Quand’era poco più che ventenne, Greg ha avuto una relazione con una donna che, dopo aver dato alla luce la loro figlioletta, lo ha totalmente escluso dalla sua vita. Nonostante ciò, Greg ha tentato di mantenere i rapporti con la figlia Samantha ma si è sempre vergognato di non essere mai stato presente nella sua quotidianità come invece avrebbe dovuto. Quando la madre muore improvvisamente in circostanze sospette, Samantha (Jordan Lane Price) rimane sola al mondo e, per tale ragione, Greg e Katie la invitano a trasferirsi da loro.

In un primo momento, Samantha sembra ben integrarsi al contesto familiare. Tuttavia, Katie comincia a sospettare che nel suo comportamento ci sia qualcosa di strano quando la sorprende a curiosare nella camera da letto di lei e Greg. E i suoi sospetti non sono infondati: ben presto Samantha rivelerà le sue vere intenzioni…

I sensi di colpa di un padre

Trasmesso negli Stati Uniti da Lifetime, il film di Rai 2 Mai fidarsi di mia figlia piomba ben presto nel caos con le malefatte di Samantha, decisa a portare caos nella vita della moglie del padre e dei suoi figli. Del resto, è sempre cresciuta provando gelosia e rabbia nei confronti di coloro che crede i responsabili della sua mancata felicità. Chi è avvezzo alle storie thriller del sabato sera, capirà sin da subito che Samantha ha anche a che fare con la morte della madre per via di un incendio in casa (ma la verità su quanto accaduto si capirà man mano che la trama procede spedita come un treno, con annessi omicidi e tentativi di annegamenti in piscina).

Mentre Katie manifesta sin da subito le sue preoccupazioni, Greg è quello che fa più fatica a notare le stranezze della figlia. Da padre che nutre sensi di colpa, è come se fosse cieco davanti alle sue azioni: la sua incredulità in certi frangenti passa dal comprensibile all’esasperante, soprattutto quando Samantha lo convince con estrema facilità dell’ipotetico tradimento della moglie con il suo amico d’infanzia Ryan (Jabary Gray). Si convincerà della pericolosità della sua “bambina” solo quando la vede tentare di accoltellare la moglie.

Sarà solo alla conclusione del film di Rai 2 Mai fidarsi di mia figlia che Greg capirà quanto pericolosa, arrogante e manipolatrice sia la figlia. Tuttavia, qualche dubbio sulla personalità dello stesso Greg rimane: possibile, ad esempio, che la moglie non abbia nulla da ridire contro un marito gelosamente possessivo e un padre negletto e ossessionato dal lavoro che non si prende del tempo dopo aver scoperto che la figlia Lauren è stata quasi violentata?

