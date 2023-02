Magic Mike – The Last Dance: L’ultimo spogliarello di Channing Tatum

A sorpresa. Steven Soderbergh e Channing Tatum tornano a far coppia per Magic Mike – The Last Dance, un terzo film dedicato alla figura dell’ormai mitico spogliarellista. A fianco di Tatum troviamo Salma Hayek Pinault per una storia che affronta nuovi temi e nuove difficoltà.

Arriva in sala dal 9 febbraio per Warner Bros, Magic Mike – The Last Dance, l’ultimo film della trilogia dedicata al mitico spogliarellista interpretato da Channing Tatum. Diretto da Steven Soderbergh, Magic Mike – The Last Dance vede Tatum affiancato da Salma Hayek Pinault ma senza tutto il gruppo di spogliarellisti storici che hanno reso il franchise inimitabile.

La trama del film Magic Mike – The Last Dance

Nel film Magic Mike – The Last Dance, dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per “Magic” Mike Lane (Tatum) è giunta l’ora di tornare sul palco.

Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un’offerta che non può rifiutare… e un’agenda già pianificata.

La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?

Il poster italiano del film Magic Mike - The Last Dance.

Mike, quarant’anni, innamorato

Nel film Magic Mike – The Last Dance, il Mike di Channing Tatum ha oramai compiuto quarant’anni, ha una relazione sentimentale stabile e sta lottando per dare un senso a ciò che è sexy e ciò che non lo è in piena epoca MeToo. Un terzo film su Mike era fino a qualche tempo fa impensabile: il regista Steven Soderbergh e Channing Tatum avevano dichiarato più volte che la parabola dello spogliarellista le cui esperienze di ispiravano a quelle del giovane Tatum era oramai terminata.

Eppure, solo gli stolti non cambiano idea. “Un terzo film non era nei piani”, ha ricordato Steven Soderbergh. “Da un paio d’anni lavoravamo a uno spettacolo teatrale tratto dal film. La sceneggiatura e le coreografie erano pronti quando, dopo una prima prova generale, mi è balenata in un’idea folle: e se avessi raccontato al cinema una versione romanzata di come Mike ha avuto l’idea di realizzare uno spettacolo dal vivo?”.

Ed è così che si sono poste le basi per il terzo film, partendo dal più semplice dei presupposti: il personaggio interpretato da Salma Hayek Pinault offre a Mike la possibilità di mettere in scena un maestoso spettacolo a Londra. E Mike si ritrova ancora una volta a dover risolvere problemi e, soprattutto, a ballare. Ma non solo. Per la prima volta, lo vediamo avere una relazione stabile, qualcosa che era sempre stato accennato ma mai approfondito.

Questo ha fatto sì che la sceneggiatura si concentrasse su domande inerenti a cosa significa per lui l’amore e a come si comporta mentre vive il sentimento con qualcuno, Maxandra Mendoza, che non appartiene al mondo della danza. Maxandra è una donna molto sofisticata e intelligente. E diverse sono le discussioni che, ora divertenti ora serie, ha con Mike nel cercare di definire che tipo di spettacolo mettere in scena e che messaggio tramandare.

Del resto, l’epoca che viviamo, segnata dal movimento MeToo, pone molti problemi nella rappresentazione del sesso. E le discussioni affrontate da Mike e Maxandra in un certo modo rispecchiano le domande che Soderbergh si è posto per Magic Mike – The Last Dance: è possibile fare un film sensuale senza nessuna scena di sesso esplicito? E la risposta l’ha trovata con una scena che arriva a otto minuti dall’inizio.

Channing Tatum nel film Magic Mike - The Last Dance.

Nuove difficoltà per Mike

Gran parte delle scene di ballo del film Magic Mike – The Last Dance sono state girate con un pubblico dal vivo. È stato un modo originale per portare in scena la reazione di gente comune che guarda, osserva e apprezza le performance di Channing Tatum.

Per prepararsi al ruolo, l’attore ha lavorato a stretto contatto con un dietologo e un trainer, trovando una dimensione ideale. Senza allenarsi otto ore al giorno o morire di fame, ha trovato un suo personale “algoritmo” che gli ha permesso di non rivivere i “disagi” dei primi due film legati a una rigida dieta a base di lattuga e succo di limone.

Disagi che, seppur diversi, vive invece il suo personaggio. Ancora una volta, Mike si ritrova a doversi ingegnare per guadagnarsi da vivere. Mike viene portato in un posto e in una situazione che rendono particolarmente difficile il raggiungimento del suo obiettivo, in un contesto non solo nuovo per lui ma a volte confuso e talvolta intimidatorio. In più, il teatro in cui si deve mettere in scena lo spettacolo ha un passato storico che fa sì che ci siano molte persone non proprio felici della presenza di un musical di spogliarellisti.

Magic Mike - The Last Dance: Le foto del film 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT