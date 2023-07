Toni Collette e Monica Bellucci, le madrine della malavita in un film contro la mascolinità tossica

M afia Mamma è il nuovo film della regista Catherine Hardwicke, una commedia d’azione girata tra Stati Uniti e Italia con Toni Collette e Monica Bellucci nei panni di due donne che prendono le redini di una famiglia mafiosa senza mai perdere in gentilezza e femminilità.

Toni Collette e Monica Bellucci sono le splendide protagoniste di Mafia Mamma, il nuovo film della regista Catherine Hardwicke. Mix di commedia, azione, elementi romantici e personaggi femminili con grande personalità, racconta la storia di una donna che da madre della periferia americana si trasforma in madrina della malavita.

Girato tra Stati Uniti e Italia, il film Mafia Mamma è un tentativo insolito, audace e divertente di raccontare la femminilità. “Toni, Catherine, Monica e io siamo donne che non hanno più vent’anni e abbiamo alle spalle molta esperienza di vita e professionale”, ha commentato la produttrice Amanda Sthers. “Al di là del successo che abbiamo avuto, possiamo identificarci con donne che devono diventare forti perché non hanno altra scelta. Donne come la protagonista Kristin non appaiono più giovani agli occhi dei mariti, devono lasciar andare i figli e salutare molte cose. Questo è uno dei motivi per cui quella di Mafia Mamma è una storia universale: qualsiasi donna sa cosa significhi tutto ciò”.

La trama del film

Kristin Balbano Jordan (Toni Collette), la protagonista del film Mafia Mamma, è la quintessenza della mamma di periferia della classe operaia che fa di tutto per agli altri e che cerca di far funzionare ogni cosa anche al di là delle avversità o contrarietà. Con la partenza del figlio Domenick (Tommy Rodger), che esce di casa per andare al college, Kristin è, come gran parte delle madri, alle prese con la sindrome del nido vuoto.

Quando poi quegli sciocchi dei capi della società di marketing per cui lavora ignorano le sue idee e favoriscono il cinismo misogino e frivolo dei suoi coetanei uomini, Kristin ha il sentore che anche la sua vita professionale è in pericolo. E, come se non bastasse, non passa molto tempo prima che rientrando a casa trovi il marito Paul (Tim Daish), aspirante musicista, con un’altra donna. È già preparata all’idea di una vita del tutto nuova quando anche il destino decide di coglierla di sorpresa.

Suo nonno, l’enologo Giuseppe Balbano (Alessandro Bressanello), viene assassinato in Italia dai Romano, capitanati da Fabrizio (Eduardo Scarpetta), una famiglia rivale, Kristin riceve una telefonata dalla sua più intima consigliera, Bianca (Monica Bellucci). Come stabilito dal testamento, Kristin deve recarsi in Italia per gestire l’eredità di famiglia e, incoraggiata dall’amica Jenny (Sophia Nomvete), accetta.

Una volta a Roma, città dei suoi sogni e capitale del Paese in cui è nata, Kristin incontra all’aeroporto un uomo assolutamente fantastico che si innamora di lei (Giulio Corso), sopravvive a un tentativo di omicidio al funerale del nonno, fa amicizia con le guardie del corpo Dante (Alfonso Perugini) e Aldo (Francesco Mastroianni) e instaura uno stretto rapporto con Bianca. Il tutto mentre scopre come i Balbano siano una famiglia mafiosa e a lei spetti il compito di guidarla.

Contro la mascolinità tossica

Kristin Balbano, la protagonista del film Mafia Mamma, è una donna il cui matrimonio sta andando a pezzi, non è rispettata al lavoro e, soprattutto, si preoccupa di compiacere gli altri senza pensare a se stessa. “Si tratta di temi universali che ho trovato interessante approfondire, finendo con il prendere in giro la mascolinità tossica”, ha spiegato la regista Catherine Hardwicke.

“Sono rimasta sbalordita dall’originalità della sceneggiatura”, ha ribadito l’attrice Toni Collette. “Mi ha fatto molto ridere per il suo sottile approccio femminista ma non dogmatico e le sue atmosfere insolite ed emozionanti. Interpreto una persona meravigliosa e buona che deve imparare, senza snaturarsi, a diventare un boss mafioso. Mi è piaciuto contribuire alla crescita del personaggio, a renderlo più forte senza perdere la gentilezza e far sì che si rivelasse una donna molto più forte di quanto chiunque pensasse”.

“Ho riso anch’io alla lettura della sceneggiatura”, ha fatto eco Monica Bellucci. “La commedia è un genere che ho frequentato poco al di fuori dell’Italia ma ho accettato perché un film con al centro delle donne gangster è qualcosa di rivoluzionario: non capita tutti i giorni e volevo farne parte. Catherine Hardwicke è una regista piena di forza ed energia: il suo tocco femminile porta molta eleganza in mezzo a tanta violenza”.

Quello di Monica Bellucci, nata e cresciuta in Umbria, è un personaggio multidimensionale che mostra come le capacità di leadership delle donna scaturiscano sempre da empatia e strategia: è grazie a Bianca (ai suoi consigli e alla sua guida) che Kristin trasforma infatti i vigneti e il traffico di stupefacenti dei Balbano in un business che avvantaggia la collettività anziché gli interessi di pochi. “In Bianca c’è il mistero e il calore mediterraneo”, ha aggiunto l’attrice, “sa come affrontare la violenza perché è da quel mondo che proviene ma non perde mai il suo tratto umano”.

