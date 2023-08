Maestro: In concorso a Venezia la (bellissima) storia d’amore di Bernstein diretta da Bradley Cooper

A l suo secondo film da regista, l’attore Bradley Cooper porta in concorso al Festival di Venezia il film Maestro, in cui ripercorre la storia d’amore, complessa e moderna, tra il compositore Leonard Bernstein e la moglie Felicia. Con la benedizione di Scorsese e Spielberg.

Bradley Cooper porta in concorso al Festival di Venezia il suo secondo film da regista, Maestro. In poche sale selezionate dal 22 novembre e disponibile su Netflix dal 20 dicembre, il film Maestro, oltre che a Venezia, sarà presentato anche nella prestigiosa cornice dei Festival di New York.

Autore (con Josh Singer) anche della sceneggiatura, Cooper ne è anche il protagonista prestando volto all’iconico Leonard Bernstein, di cui si ripercorre l’imponente e impavida storia d’amore tra il direttore d’orchestra, compositore e pianista e il grande amore della sua vita, Felicia Montealegre Cohn (Carey Mulligan).

Una lettera d’amore

Lettera d’amore alla vita e all’arte, Maestro, film in concorso a Venezia 80, presenta un ritratto sentimentalmente epico della famiglia e dell’amore. Dopo aver diretto l’indimenticabile A Star is Born con Lady Gaga protagonista, Cooper drammatizza la vita pubblica e privata del leggendario Leonard Bernstein con sensibilità, ingegno visivo e splendore sinfonico.

Costeggiando l’energia sconfinata del suo protagonista, Maestro porta gli spettatori nella New York del Secondo dopoguerra, vividamente ricreata, dove Bernstein inizia la sua stratosferica ascesa al successo internazionale sia come direttore d’orchestra sia come compositore. Ed è proprio in quel periodo che Leonard incontra per la prima volta Felicia, l’attrice che avrebbe poi sposato per trascorrere insieme il resto della loro vita.

Maestro è un film tenero, spesso intensamente emotivo, sui diversi volti che si indossano quando si vive costantemente sotto gli occhi del pubblico, descrivendo la complicata ma devota relazione decennale tra Leonard e Felicia. Portato in vita dalla perfetta chimica tra Cooper e Mulligan ma anche dalla direzione della fotografia in bianco e nero di Matthew Libatique e dalla musica dello stesso Bernstein, Maestro è un affascinante tour de force per un Cooper, che conferma di essere un ottimo regista (con la benedizione di Martin Scorsese e Steven Spielberg, che hanno prodotto il film in concorso a Venezia 2023).

"A casa mia si ascoltavano molti album di musica lirica e classica. Passavo ore a immaginare di dirigere un’orchestra, mettendoci tutto l’impegno di un bambino di otto anni. In particolare, ascoltavamo di continuo un’incisione di Leonard Bernstein", ha raccontato Cooper. "Quindi, la luce di cui avevo bisogno per realizzare Maestro si era in realtà accesa molti anni prima di imbattermi nel progetto. Dopo un anno di ricerche su Lenny e sulla sua famiglia, e dopo aver preso del tempo per rielaborare il tutto, ho capito che l’aspetto che più mi colpiva era il matrimonio tra Lenny e Felicia".

"È stato un amore vero, non convenzionale, che ho trovato infinitamente affascinante: ecco la storia che volevo raccontare. Sarò sempre grato a Jamie, Nina e Alex per avermi fatto entrare nella loro famiglia e nei loro cuori: è stata una delle gioie più grandi della mia carriera", ha concluso.

La vera storia di Leonard e Felicia

La storia d’amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre, raccontata nel film in concorso a Venezia Maestro, è particolarmente complessa, complicata e moderna. È stata infatti spesso oggetto di discussioni e riflessioni, poiché ha affrontato temi complessi legati all'identità, all'amore e alla comprensione reciproca. La loro relazione ha fatto parte della vita privata di Bernstein e ha contribuito a definire il contesto personale in cui ha creato la sua musica e il suo lavoro artistico.

Ma chi erano i due protagonisti? Leonard Bernstein (1918-1990) è stato un famoso compositore, direttore d'orchestra, pianista e insegnante americano. È considerato una delle figura più influenti della musica del XX secolo e ha avuto un impatto significativo sulla cultura musicale mondiale. Compositore eclettico, direttore d’orchestra straordinario, innovatore nella musica classica, educator e compositore sociale, è ricordato anche per la colonna sonora del musical seminale West Side Story.

Felicia Montealegre (1924-1978), invece, era un'attrice e pittrice cilena. Si trasferì negli Stati Uniti da giovane per perseguire la sua carriera di attrice. Nel corso degli anni '40 e '50, lavorò in diverse produzioni teatrali, spettacoli televisivi e film. Nonostante non fosse una celebrità di primo piano, riuscì a ottenere alcune parti interessanti e a farsi notare nel mondo dello spettacolo.

Leonard e Felicia si conobbero negli anni Quaranta e iniziarono a frequentarsi. Nel 1951, si sposarono e la loro unione durò per il resto della vita di Bernstein.

La loro relazione fu considerata profonda e speciale da molte persone. Tuttavia, nel corso degli anni, ci furono sfide nella loro storia d'amore. Leonard Bernstein, nonostante fosse sposato con Felicia, ebbe anche altre relazioni con uomini. Questa situazione portò a delle tensioni nella loro relazione.

Nonostante le sfide, Felicia Montealegre e Leonard Bernstein rimasero sposati fino alla morte di Felicia nel 1978. Ebbero anche tre figli insieme: Jamie, Alexander e Nina.

