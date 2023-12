Su Netflix un film racconta la vera storia d’amore di Bernstein e della moglie

A rriva su Netflix il film Maestro, opera seconda di Bradley Cooper regista presentata in concorso al Festival di Venezia. Ripercorre la storia d’amore tra il compositore Leonard Bernstein e la moglie Felicia, con l’approvazione dei loro tre figli.

Netflix rende disponibile dal 20 dicembre Maestro, il secondo film da regista dell’attore Bradley Cooper presentato in concorso al Festival di Venezia 2023. Con protagonista lo stesso Cooper a fianco di Carey Mulligan, il film Netflix Maestro è un'imponente e impavida storia d'amore che ripercorre la relazione durata una vita tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Maestro non è solo una dichiarazione d'amore alla vita e all'arte, ma essenzialmente una rappresentazione emotivamente epica di famiglia e amore. “Quando ero piccolo in casa ascoltavamo spesso l'opera e la musica classica. Ho passato molte ore a condurre un'orchestra immaginaria con le capacità limitate di un bambino di otto anni. In particolare, ascoltavamo spesso un disco di Leonard Bernstein. Perciò la fiaccola che mi avrebbe mostrato la via per realizzare Maestro era già accesa molti anni prima che mi capitasse il progetto tra le mani”, ha evidenziato Bradley Cooper.

“Dopo aver completato un anno di ricerche su Lenny e sulla famiglia, e aver digerito tutte le informazioni, ho capito che l'aspetto più interessante e toccante per me era il matrimonio tra Lenny e Felicia. Era un amore non convenzionale e sincero, che trovavo estremamente intrigante. Ed era questa la storia che ho voluto raccontare. Sarò per sempre riconoscente a Jamie, Nina e Alex per avermi aperto le porte della loro famiglia e dei loro cuori. È stata una delle più grandi gioie della mia carriera”.

La trama del film

Lettera d’amore alla vita e all’arte il film Netflix Maestro, prodotto tra gli altri da Steven Spielberg e Martin Scorsese, presenta un ritratto sentimentalmente epico della famiglia e dell’amore. Dopo aver diretto l’indimenticabile A Star is Born con Lady Gaga protagonista, Cooper drammatizza la vita pubblica e privata del leggendario Leonard Bernstein con sensibilità, ingegno visivo e splendore sinfonico.

Costeggiando l’energia sconfinata del suo protagonista, Maestro porta gli spettatori nella New York del Secondo dopoguerra, vividamente ricreata, dove Bernstein inizia la sua stratosferica ascesa al successo internazionale sia come direttore d’orchestra sia come compositore. Ed è proprio in quel periodo che Leonard incontra per la prima volta Felicia, l’attrice che avrebbe poi sposato per trascorrere insieme il resto della loro vita.

Il poster originale del film Maestro.

Una storia d’amore

"Non sarei mai riuscito a fare quello che ho fatto senza Carey Mulligan", ha dichiarato Bradley Cooper a proposito della sua partner in scena nel film Netflix Maestro. Il solido legame che si è creato tra i due ha infatti permesso di esplorare meglio la complessità del matrimonio di Bernstein. "Era una parte davvero fondamentale per capire come costruire una storia d'amore tra di loro in modo onesto", ha aggiunto l’attore e regista.

"Volevo che al centro del film ci fossero loro due, così da mostrare la sua verità sul matrimonio senza allontanare i riflettori dalla coppia. Si potrebbe dedicare un film intero solo a esplorare la fluidità sessuale di Lenny, ma sarebbe un film diverso. Io volevo fare un film su loro due, perché penso che questa fosse la base di tutto. Come poteva essere vivere come loro in quel periodo storico? E com'era vivere in una struttura familiare eterosessuale, pur sapendo queste verità l'uno sull'altra?”.

Dal canto suo, Mulligan è andata in Cile a conoscere la famiglia di Felicia. Felicia Montealegre era nata in Costa Rica da un padre statunitense e una madre costaricana di origini europee. A otto anni si era trasferita in Cile, dove con le sorelle aveva frequentato una scuola in un convento britannico prima di approdare a New York poco più che ventenne. "Sono stati meravigliosi", ha ricordato Carey Mulligan a proposito delle persone che hai incontrato, tra cui il cognato di Felicia.

"Aveva oltre novant'anni e aveva vissuto con i Bernstein ad Ansedonia. E ha raccontato del periodo trascorso insieme a loro in quella località. In quella casa ho conosciuto così tanti parenti e ho visto innumerevoli dipinti originali di Felicia. Mi hanno fatto fare una visita completa di Santiago del Cile, siamo anche stati nella scuola che aveva frequentato. Sono stati così deliziosi, pieni di storie e aneddoti. E la cosa ha aiutato molto. Erano così entusiasti che la storia di Felicia venisse veramente raccontata e che non si trattasse solo di Lenny, ma della vita che avevano vissuto insieme. Per tutta la famiglia e per i figli di Bernstein è stato così bello che lei potesse avere il suo spazio”.

“Siamo molto lieti che non si tratti di un film biografico e ci piace che si concentri sulla relazione”, hanno dichiarato Alexander, Nina e Jamie, i tre figli di Bernstein e Felicia. “Bradley non voleva solo mostrare la carriera, o evitare le parti più difficili o concentrarsi su West Side Story. Ed è rimasto fedele a questa scelta. Questo aspetto è stato molto importante per far capire alla gente il loro tipo di amore, quanto fosse complicato ma anche genuino e duraturo. Una volta che abbiamo compreso le intenzioni di Cooper, ci siamo resi conto che stava realizzando qualcosa di veramente particolare e difficile e che si trattava di un tipo di progetto completamente diverso da quello che avremmo mai immaginato”.

