Su Canale 5 una nuova serie tv commovente sull’amore profondo delle madri

C anale 5 e Mediaset Infinity propongono la serie tv spagnola Madri – Una vita d’amore, un racconto corale di sorellanza, maternità e resilienza all’interno del reparto di un ospedale pediatrico.

Madri – Una vita d’amore è il titolo della nuova serie tv di cui Canale 5 trasmette la prima stagione a partire dal 21 giugno in seconda serata. Già disponibile in anteprima su Mediaset Infinity, Madri – Una vita d’amore è una produzione originale di Tele Cinco e ruota intorno a un concetto semplice ma fondamentale: le madri farebbero qualsiasi cosa per veder sorridere i figli.

Composta da 13 episodi, la serie tv di Canale 5 Madri – Una vita d’amore si svolge nell’area pediatrica dell’ospedale Los Arcos, un luogo in cui i protagonisti condividono tempi e desideri. Tuttavia, non si tratta di una serie medical ma racconta la storia di un gruppo di donne, madri per l’appunto, che stanno vicine, si sostengono e si incoraggiano a vicenda per portare avanti al meglio le loro lotte quotidiane. E che, soprattutto, stanno vicine ai loro figli, ricoverati da lungo tempo perché in cura per diverse patologie.

La trama della serie tv

Madri – Una vita d’amore è una serie su tutti coloro che si prendono cura di qualcun altro: madri, famiglie, amici, operatori sanitari e tutti quegli angeli custodi che accompagnano sia i malati sia i loro cari nel percorso delle cure. E, proprio per questo, è un meritato omaggio a chi ci fa stare letteralmente bene, avendo a cuore il nostro benessere e la nostra tranquillità.

Le madri Marian, Luisa, Carmen, Mila e Natalia si sono incontrate nei corridoi e nelle sale d’attesa di un ospedale in un momento molto difficile della loro vita, in cui avevano bisogno di parole di incoraggiamento e di una spalla amica su cui piangere. Alle loro vicende si associano quelle di Elsa, Andy, Duna ed Eloy, giovani la cui malattia ha fatto vivere loro un’adolescenza molto diversa da quella che avevano programmato ma che, insieme, alimenteranno la loro voglia di libertà e di esperienze.

Madri – Una vita d’amore, la nuova serie tv di Canale 5, ci parla delle priorità, di ciò che è veramente importante nella vita e per cosa vale la pena lottare. E la maternità per le donne protagoniste lo diventa, scegliendo come chiavi vincenti l’amore e l’istinto. Ma ci racconta anche di sorellanza e resistenza, del forte vincolo biologico tra madri e figli, di rinuncia alla propria identità come donna per dedicarsi anima e corpo alla famiglia sapendo che riceverà poco in cambio, e di uomini che, al di là di ogni stereotipo, si prendono cura dei loro figli.

Il poster originale della serie tv di Canale 5 Madri - Una vita d'amore.

Le madri

Sei sono le donne che segnano il racconto della serie tv di Canale 5 Madri – Una vita d’amore. Conosciamole da vicino.

Marian (Belén Rueda)

Il suo livello di auto-esigenza fa pensare a chi la circonda che sia una donna praticamente perfetta ma è piena di debolezze e vulnerabilità, anche se la sua forza la porta a lottare incessantemente per ciò che per lei ha più valore. Sposata con Chema (Nacho Fresneda), ha dedicato la sua vita al lavoro ma, quando sua figlia Elsa (Carla Diaz), bugiarda, manipolatrice e bisognosa di costanti attenzioni, è caduta nella spirale dell’anoressia, le sue priorità hanno cominciato a sgretolarsi. È conciliante e le piace avere il controllo della situazione ma da tre anni la sua vita è un calvario. Quello di Elsa non è solo un disturbo alimentare: nasconde dietro altre ragioni che porteranno alla scoperta di uno dei più grandi segreti della famiglia.

Luisa (Carmen Ruiz)

Viveva in un paese con il marito Antonio (Antonio Molero) e il figlio, seguendo una routine che la rendeva felice. L’incidente in moto che ha ridotto il figlio Andy (Joel Busqued) in coma, in un letto d’ospedale attaccato ai macchinari per sopravvivere, ha però cambiato la sua prospettiva. La sua vita a Madrid le ha rivelato una nuova realtà e di conseguenze anche lei è cambiata, diventando una donna indipendente e desiderosa di vivere nuove esperienze. Divertente e tenera, è colei che infonde ottimismo alle altre madri. Il marito invece è rimasto al suo paese per gestire il negozio di famiglia e la lontananza finirà con l’avere conseguenze.

Carmen (Monica Cruz)

Donna in carriera e proprietaria di una società tutta sua, ha sempre soddisfatto i capricci della figlia Duna (Claudia Caneda), credendo di prendersi così cura di lei. In realtà, ha sempre delegato a qualcun altro le responsabilità più importanti. Quando Duna, capricciosa e presuntuosa ma fondamentalmente molto sola e insicura, entra in ospedale per una diagnosi improvvisa e inaspettata, si rende conto che tutto ciò che per lei aveva importanza era in realtà ben poca cosa di fronte alle priorità dell’essere madre. Nonostante il cambiamento che mette in atto, è complicato per lei non pensare che tutto non possa risolversi con i soldi.

Natalia (Vicky Luego)

Il suo sogno è quello di diventare madre ed è per questo che vive la sua gravidanza come la più grande illusione della sua vita. Tuttavia, il suo stato mette a repentaglio le sue delicate condizioni cardiache. Ma per lei non c’è nulla di più importante del poter tenere in braccio sua figlia e farà tutto il possibile per portare avanti la gravidanza. È sposata con Nasser (Ayoub El Hilali), per cui il benessere della moglie viene prima del desiderio di diventare padre.

Mila (Rosario Pardo)

È la madre di Simon (Alain Hernandez), detenuto in carcere, ma è anche la nonna di Sergio (Julio Bohigas-Couto), un ragazzo autistico che, con grandi carenze comunicative, trascorre lunghi periodi in ospedale. Si prende cura del piccolo, nonostante la durezza della situazione. Spesso è lei a dispensare ottimi consigli al resto delle madri e porta sempre il giusto realismo anche nei momenti più difficili. In altre parole, è la voce dell’esperienza.

Esmeralda (Elisabet Gelabert)

Madre divorziata che vive concentrata sul figlio Eloy (Guillermo Campra), Esmeralda entra ed esce dall’ospedale a causa della malattia del ragazzo, sottoposto già a diversi interventi. Eloy è un ragazzo molto intelligente, dotato di molta curiosità per tutto ciò che lo circonda. Sogna di poter un giorno studiare architettura negli Stati Uniti e ha un atteggiamento invidiabile: sa sempre come risollevare il morale degli altri.

