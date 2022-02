Il ritorno di Madea in un film Netflix – “Che fatica, vestirsi e truccarsi da donna!”

M adea: Il ritorno è uno dei film comici più attesi di Netflix. Tyler Perry riprende i panni dell’irresistibile Madea per un racconto che vedrà il personaggio confrontarsi con segreti nascosti e drammi familiari. Preparatevi: con Madea nulla è mai come sembra.

L’attore Tyler Perry è oramai abituato a vestire i panni di Madea. Lo fa dal lontano 2002 ed è come se quello della sgangherata Madea fosse un suo secondo corpo, con cui giocare e lasciarsi andare alla goliardia. In Madea: Il ritorno, il film Netflix disponibile dal 25 febbraio, Madea si prepara ad accogliere i parenti in visita per festeggiare la laurea del pronipote.

Le riunioni familiari, però, non sono il forte di Madea, che ogni volta si ritrova a dover gestire conseguenza inaspettate. Soprattutto, quando a minacciare l’armonia sono segreti nascosti e drammi familiari irrisolti che coinvolgono alcuni dei personaggi storici del franchise. Sì, perché in Madea: Il ritorno, film original Netflix, fanno il loro ritorno anche personaggi noti al pubblico come Cora, il signor Brown e la zia Bam. “Ho voluto che ci fossero tutti gli attori più amati della saga”, ha commentato Tyler Perry. “Quando ci ritroviamo, ci sentiamo come in famiglia, come se fossimo davvero parenti”.

E, come se non bastasse, accanto a Perry troviamo con una partecipazione straordinaria l’iconico attore inglese Brendan O’Carroll nei panni di Agnes Brown.

Un calcio alla pandemia

Madea: Il ritorno, il film Netflix disponibile dal 25 febbraio, scaccia una paura che da tempo accompagnava i fan della saga. Tyler Perry aveva dichiarato di aver chiuso con il personaggio ma, fortunatamente, qualcosa nella sua mente è cambiato. E il motivo del dietrofront è il più semplice possibile: “Ho riportato in scena Madea per far ridere la gente e il mondo”, ha dichiarato l’attore.

“Veniamo fuori da un periodo difficile. La pandemia ha portato disperazione ovunque e lo stesso può dirsi della politica. Mia intenzione era quella di portare risate spensierate senza troppi pensieri o ragionamenti intorno. Ridere: quale miglior medicina?”.

Tyler Perry in Madea: Il ritorno.

Il verso a Beyoncé

Al di là delle risate che promette e mantiene, Madea: Il ritorno mette in evidenza temi come quelli delle Università storicamente afroamericane e dell’esperienza del ritorno a casa. Ma gioca curiosamente in casa prendendo in giro un altro prodotto di Netflix, Homecoming, il film basato su Beyoncé e sulla sua performance al Coachella nel 2018.

“In un primo momento, volevo raccontare solo la storia del pronipote che si laurea al college. Quando, però, ho pensato a Netflix e a cosa aveva fatto Beyoncé, ho voluto coniugare le due cose e cercare di renderle il più divertenti possibili”, ha sottolineato Perry.

Madea? Uno stress

Regista, sceneggiatore, produttore e protagonista di Madea: Il ritorno, il film Netflix disponibile dal 25 febbraio, è Tyler Perry, recentemente visto nell’apprezzatissimo Don’t Look Up. Ma com’è stato per Perry passare da un film così apprezzato dalla critica a una commedia tanto divertente ma scorretta? “Si tratta di progetti molto diversi. Madea mi mette a disagio durante le riprese. Non sono felice e spensierato come dovrei essere perché devo portare abiti, trucco e parrucche, che mi complicano non poco la vita. Devo ammettere che è un po’ stressante”.

“Sul set di Don’t Look Up invece mi sono divertito e rilassato. Mettersi nelle mani del regista Adam McKay e affidarsi alla sua visione, fatta anche di improvvisazione e libertà creativa, è stato una vacanza”, ha concluso Perry.

L’incontro di due franchise

In Madea: Il ritorno, film Netflix, Tyler Perry ha al suo fianco Brendan O’Carroll. Il leggendario attore irlandese dal lontano 2002 veste i panni della signora Agnes Brown, personaggio da lui creato per una serie di libri, pubblicati anche in Italia e resi celebri da un film con Anjelica Huston del 1999.

“Da tempo volevo lavorare con Brendan”, ha aggiunto Perry. “Io e lui abbiamo cominciato a vestire i panni di Madea e Agnes quasi nello stesso periodo, nel 2002. Lui lanciava la signora Brown in Europa mentre io Madea negli Stati Uniti: lavoravamo in parti diverse del mondo ma seguivamo quasi un percorso parallelo. Il nostro incontro era un po’ scritto dal destino. In Madea: Il ritorno si incontrano due franchise di successo e per me è stato emozionante”.

Tyler Perry e Brendan O'Carroll in Madea: Il ritorno.

Qualche curiosità sui film di Madea

Madea: Il ritorno, disponibile su Netflix dal 24 febbraio, è il dodicesimo film con Tyler Perry nei panni di Madea. Madea deve il suo nome alla contrazione di due parole inglesi, mother dear, madre cara, ed è apparsa per la prima volta nel 1999 nello spettacolo teatrale I Can Do Bad All By Myself.

Il primo film che ha visto Madea approdare al cinema è stato nel 2005 Amori e sparatorie. Perry non ha interpretato solo il personaggio di Madea nei film ma anche quelli di Joe Simmons (il fratello maggiore di Madea) e di Brian Simmons (il nipote di Madea). Negli anni, innumerevoli sono stati gli ospiti di prestigio del franchise, da Viola Davis ad Angela Bassett, passando per Sofia Vergara, Mary J. Blidge e Bella Thorne.

