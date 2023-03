Made in Italy: Un padre, un figlio e la magia della Toscana nel film con Liam Neeson

T v8 propone in prima visione assoluta il film Made in Italy, una commedia dal sapore sentimentale girata in gran parte in Italia e con protagonisti gli attori Liam Neeson, Micheál Richardson e Valeria Bilello.

Arriva su Tv8 in prima visione tv domenica 26 marzo il film Made in Italy. Diretto e sceneggiato da James D'Arcy, Made in Italy racconta la storia di Robert, un artista londinese che arriva in Toscana per vendere la casa che ha ereditato dalla moglie. Sarà per lui l’occasione per rivedere il suo legame con il figlio e riaprirsi all’amore. Protagonisti della storia sono l’idolo Liam Neeson, il giovane Micheál Richardson e la nostra Valeria Bilello.

La trama del film

Made in Italy, il film proposto da Tv, racconta la storia di Robert (Liam Neeson), un artista bohémien londinese che torna in Toscana per vendere rapidamente la casa che ha ereditato dalla moglie. Viaggia in compagnia del figlio Jack (Micheál Richardson), con cui i rapporti sono da tempo logori. Nessuno dei due si aspetta però di trovarsi davanti a una struttura sì bella ma in totale stato di rovina. I conseguenti lavori di ristrutturazione non vanno come dovrebbero e padre e figlio si ritrovano presto in totale conflitto.

La mancanza di esperienza fai-da-te porta Robert a cercare l'aiuto di alcuni locali, tra cui Kate (Lindsay Duncan), una straniera residente in Italia che si guadagna da vivere vendendo ville. Jack, invece, tra un ricordo e l'altro della madre ha modo di innamorarsi di Natalia (Valeria Bilello), un'allegra cuoca italiana con qualche problema con l'ex marito geloso e minaccioso. Mentre riportano lentamente la villa al suo passato splendore, Robert e Jack cominciano a riavvicinarsi aprendo la strada a un futuro impensabile fino a qualche tempo prima.

Il poster di Made in Italy, il film proposto da Tv8.

Un padre e un figlio

A raccontare meglio Made in Italy, il film su Tv8, sono le parole di James D'Arcy, attore al suo esordio dietro la macchina da presa: "L'idea del film è nata mentre ero in vacanza in Toscana. Ho pensato di interpretare io stesso il personaggio di Jack ma dalla sceneggiatura alle riprese sono intercorsi una decina di anni e ho dovuto, per questioni anagrafiche, rinunciare all'intento. Ho potuto però concentrarmi su qualcosa di totalmente inedito per me: la regia”

“Avevo talmente chiara in testa la storia, le sue atmosfere e i temi, da non riuscire a immaginare nessun altro alla guida del progetto”, ha proseguito D’Arcy. “Sebbene la sceneggiatura sia stata rimaneggiata diverse volte, al centro ha avuto sempre una storia d'amore tra padre e figlio. Ho collocato la vicenda in un luogo straniero che custodisce segreti e ricordi e ho usato ciò come espediente per rompere il guscio della testardaggine che caratterizza entrambi. Montevecchio, in Toscana, era il luogo perfetto per sciogliere l'accumulo di risentimenti che i due si portano dietro e riscoprire il loro reciproco affetto".

"Ho sempre saputo - ha concluso il regista - che Made in Italy dovesse avere un tono da commedia. Spero che lo spettatore si senta a proprio agio, anche nelle situazioni più difficili ed emotive del racconto. Sin dall'inizio, è chiaro come il mio sia un film che si affida alla speranza e all'ottimismo: il pubblico deve sentirsi bene dopo averlo visto. Come ci siamo sentiti bene durante le riprese io e tutto il cast, immersi nelle meraviglie della Toscana. Si è trattata di un'esperienza indimenticabile, anche se abbiamo girato con il peggior clima primaverile degli ultimi 50 anni!".

James D'Arcy, regista del film Made in Italy.

I due protagonisti

Protagonista principale del film di Tv8 Made in Italy nei panni di Robert è Liam Neeson, candidato all'Oscar al miglior attore per Schindler's List. "Made in Italy è una grande storia di amore e famiglia, compassione e perdita, umorismo", ha dichiarato l'attore. "Trovo che affronti il dolore in maniera catartica. L'esperienza sul set è stata tra le più interessanti della mia vita da attore: si sentiva come tutti credessero nel progetto. Ci si sosteneva tutti a vicenda e il clima di cameratismo ha reso tutto più che piacevole".

Jack, il figlio di Robert, ha invece le fattezze di Micheál Richardson, già al fianco di Neeson in Un uomo tranquillo. "Spero che il film aiuti anche una sola persona a superare un dolore che si porta dentro", ha commentato l'attore. "Il mio Jack affronta la perdita della madre a modo proprio, nessuno sa quale sia la maniera giusta per farlo ma occorre fare uscire il dolore, piangere e metabolizzarlo, ognuno con i suoi tempi".

Il resto del cast di Made in Italy conta sui nomi delle attrici Lindsay Duncan nei panni di Kate e Valeria Bilello, in quelli di Natalia.

