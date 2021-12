Made For Love, la dark comedy al femminile in arrivo su Sky

N egli ultimi anni, le relazioni tossiche e il possesso sono uno dei temi centrali dell'intrattenimento cinematografico e televisivo. Made for Love è una serie tv, approdata su HBO Max e presto in arrivo su Sky, che presenta un mondo in cui è possibile impiantare un chip nel cervello di qualcuno per costringerlo ad amare il proprio partner

Il mondo dell'intrattenimento ha sempre cercato di esporre la realtà che viviamo giorno per giorno, mantenendo dei toni seri oppure cercando di puntare su uno humor tagliente che porta a riflettere. Made for Love è una black comedy che fa dell'ironia il suo punto di forza, ma non ha alcuna intenzione di mettere da parte il fulcro della propria storia: il maschilismo e le relazioni tossiche.



Basata sull'omonimo romanzo di Alissa Nutting, questa serie di Hbo Max vuole mettere in luce il lato più scabroso di alcune relazioni, con la giusta dose di serietà, senza mai dimenticare di intrattenere. Made for Love approderà su Sky il 13 Dicembre, ma nell'attesa analizziamola nel dettaglio.

La Trama

La protagonista è Hazel, moglie di Byron un miliardario del settore high-tech. I due sembrano vivere felicemente la loro storia d'amore ma questo non sembra essere abbastanza per Byron, che decide di sperimentare una nuova tecnologia. L'uomo impianta un chip nella mente di Hazel, in modo tale che i loro cervelli riescano a comunicare sentendo i pensieri dell'altro. L'obiettivo sarebbe quello di eliminare le incomprensioni di coppia, in modo tale da essere sempre felici. Ma questo intento apparentemente nobile nasconde un lato oscuro.



Byron riuscirà letteralmente a monitorare i sentimenti e i pensieri di Hazel, ma presto la donna sentirà il peso di questo matrimonio soffocante e deciderà di fuggire. Lei desidera la propria indipendenza, ma cosa succederà ora che suo marito riesce a tenere traccia della sua mente?

Il Tema delle Relazioni Tossiche

Nonostante questa trama da thriller psicologico, che ricorda vagamente i tempi d'oro di Black Mirror, il cavallo di battaglia di Made For Love è l'umorismo e le situazioni talmente assurde da risultare comiche. La leggerezza dei toni da la possibilità a tutti gli spettatori di assimilare al meglio le tematiche esposte, nonostante siano spinose ed estremamente attuali.

Il tema delle relazioni tossiche e del controllo del partner (quasi sempre donna) viene affrontato da anni, come ad esempio nel libro La fabbrica delle mogli di Ira Levin da cui è stato tratto il film La Moglie Perfetta con Nicole Kidman. In un'epoca dove le donne cercano di far sentire la propria voce, è fondamentale continuare a produrre serie tv o film che trattano questi argomenti scomodi. Non sono mai abbastanza i prodotti che mettono in evidenza i problemi sociali e politici affrontati dal femminismo, ma ovviamente occorre affidarsi ad ottimi sceneggiatori.



Il rischio di realizzare una sceneggiatura retorica e banale è sempre dietro l'angolo, ma Made For Love si impegna al massimo per evitare di essere superficiale. Grazie ad una buona idea di trama e dei personaggi femminili forti questa serie tv riesce a reggersi perfettamente in piedi. Ma ovviamente per riuscire a dare linfa vitale ad un'opera ci vogliono degli interpreti eccezionali.

Il Cast

Tutti gli attori scelti per questa serie tv sono eccezionali, ma fra tutti spicca proprio l'attrice protagonista Cristin Milioti. La ragazza dagli occhi da cerbiatta che ci ha fatto sognare in How I Met Your Mother, ora veste i panni di una donna forte e molto lontano dalla tipica donzella in pericolo. Il ruolo del marito è stato affidato a Billy Magnussen, l'attore dagli occhi di ghiaccio, che si è fatto notare nella serie tv Maniac e che di recente abbiamo apprezzato in No Time to Die.

Non dimentichiamoci della straordinaria e pluripremiata attrice teatrale Noma Dumezweni, colei che ha interpretato Hermione Granger nell'adattamento teatrale di Harry Potter and The Cursed Child. Segnaliamo anche la partecipazione del grande attore Ray Romano, colui che ha intepretato Bill Bufalino nel capolavoro di Scorsese The Irishman.



Da questi interpreti possiamo aspettarci delle performance attoriali di ottimo livello, che sicuramente terranno lo spettatore incollato allo schermo e porteranno tutti ad amare (o odiare) ogni personaggio.

A chi è inidirizzata?

Identificare un pubblico di riferimento per Made For Love in realtà è molto semplice, proprio perché questa serie vuole parlare a tutti. Nessuno spettatore deve essere escluso da questo tipo di discussione, proprio perché il tema centrale della serie risulta spesso scomodo e spinoso. Molti non riescono ad ammettere che il tema del femminismo va affrontato giornalmente, ma questa serie impone in modo sottile tutte le proprie tematiche.



Attraverso la risata questa tipologia di temi può essere accolta più facilmente da tutti, anche da coloro che preferiscono guardare altrove. Made For Love non ha mezzi termini e preferisce mettere sul tavolo le problematiche di questo secolo, senza mai dimenticare di intrattenere il proprio pubblico. Perché l'intrattenimento è il modo migliore per veicolare i problemi del nostro secolo.