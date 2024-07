Madame Luna, da rifugiata a criminale: In un film, una storia vera di riscatto e dignità

A rriva al cinema il film Madame Luna, la storia di una donna che dall’Eritrea è arrivata in Italia divenendo a sua volta una criminale. Con l’attivista e scrittrice Meninet Abraha Teferi.

Madame Luna, nei nostri cinema dal 18 luglio, è un film ispirato a eventi reali. Diretto da Daniel Espinosa, scritto da Maurizio Braucci e presentato in anteprima al Festival di Rotterdam, il film Madame Luna esplora temi complessi come la migrazione, il crimine organizzato e la lotta per la dignità umana.

Può qualcuno sfuggire al proprio passato? La storia di Madame Luna inizia con una giovane eritrea che, dopo essere stata abbandonata sulle coste libiche, riesce a sopravvivere e a diventare una temuta trafficante di esseri umani. La sua rete di contatti la porta a intrecciare rapporti con la criminalità organizzata italiana. Con la caduta del regime in Libia, Madame Luna deve affrontare nuovamente il pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo, ritrovandosi ancora una volta a essere una rifugiata.

Arrivata in Italia, scala però rapidamente i ranghi della rete illegale che sfrutta gli immigrati, trovandosi di fronte a una scelta cruciale: vivere una vita prospera nella mafia o salvare la giovane eritrea Eli, che le ricorda la sua giovinezza e la costringe a confrontarsi con il proprio passato.

Spinto dalla straordinaria performance centrale di Meninet Abraha Teferi, Madame Luna segna il ritorno del regista svedese-cileno Daniel Espinosa a un tipo di cinema sociale che ricorda i fratelli Dardenne, dopo un decennio di lavori stellari in America.

Due donne

Interpretata nel film da Meninet Abraha Teferi, Madame Luna è il personaggio centrale del racconto. È una donna forte e complessa, la cui vita è stata segnata da esperienze traumatiche e scelte morali difficili. La sua evoluzione da vittima a carnefice e poi a salvatrice rappresenta il cuore del film. “Ho sempre sognato di recitare in un film. Ma mai avrei immaginato di girare il mio primo film come protagonista”, ha dichiarato l’attrice, attivista e scrittrice. “Ho vissuto un sogno che avevo nascosto dentro di me per anni. Allo stesso tempo, lo stress di interpretare un ruolo così importante per la prima volta, senza alcuna scuola o esperienza alle spalle, è stato davvero molto”.

Eli è, invece, una giovane eritrea che incrocia la strada di Madame Luna in Italia. Rappresenta l'innocenza e la speranza, ma anche il dolore e il trauma del passato di Madame Luna. Il rapporto tra le due donne diventa un catalizzatore per il cambiamento nella vita di Madame Luna. Eli ha il volto di Hilyam Weldemichael.

Nel cast del film Madame Luna, troviamo anche gli italiani Claudia Potenza ed Emanuel Vicorito.

Il poster del film Madame Luna.

La Lotta per la Dignità

Daniel Espinosa, il regista di Madame Luna, sottolinea come il film esplori la costante lotta delle persone per mantenere la propria dignità, nonostante le circostanze avverse. Questo tema è centrale nella vita di Madame Luna, che combatte contro il giudizio e la colpa per le sue azioni passate.

Il film mette in luce anche la complessa relazione tra la migrazione e il crimine organizzato. Madame Luna diventa un trafficante per necessità, evidenziando come le circostanze possano spingere le persone a compiere azioni moralmente discutibili. "La vita di Madame Luna è una lente attraverso cui la nostra società può essere vista per quello che è realmente, attraverso cui noi, come pubblico, possiamo avere un'idea di cosa significhi davvero essere un rifugiato o un trafficante di esseri umani. Ci dà accesso e vicinanza, non solo alle vittime di questo ordine mondiale attuale, ma anche ai profittatori”, ha precisato il regista.

Un altro tema cruciale è il concetto di perdono e redenzione. Madame Luna deve confrontarsi con le sue azioni passate e decidere se può essere perdonata e trovare una nuova vita. Tale dilemma è presente anche nelle interazioni con Eli, che rappresenta una sorta di redenzione per lei.

