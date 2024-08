Madame Clicquot: In un film, la vera storia della Signora dello Champagne

A rriva nelle sale italiane il film Madame Clicquot, che ricostruisce come una diciannovenne timida abbia da sola creato uno degli imperi dello champagne conosciuti in tutto il mondo.

Movies Inspired porta al cinema dal 14 settembre il film Madame Clicquot, presentato al Toronto Film Festival del 2023 e a quello di Roma. Diretto da Thomas Napper, il film Madame Clicquot racconta la straordinaria storia di Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, una delle prime grandi imprenditrici del mondo, che dopo la prematura morte del marito, François Clicquot, prende in mano le redini della loro giovane azienda vinicola.

La trama, basata sulla biografia bestseller di Tilar J. Mazzeo, si sviluppa attorno alla sua determinazione e ingegno nel superare ostacoli politici e finanziari, rivoluzionando l'industria dello champagne. Ambientato principalmente nelle vigne della regione di Champagne, il film Madame Clicquot mostra una giovane Barbe-Nicole che, inizialmente insicura e inesperta della vita vinicola, viene presto affascinata dalla passione di François per la produzione di vino.

La trama del film

Nelle vigne della provincia di Champagne, una Barbe-Nicole diciannovenne osserva i dintorni con il neo marito François Clicquot al suo fianco. Magro, giovanile, attraente in modo non convenzionale, lui sorride ed è felice di mostrare alla sua giovane sposa la loro nuova casa. Alle prese con un matrimonio combinato, Barbe-Nicole è altrettanto incerta su di lui quanto lo è sulla vita nella vigna, una vita di cui non sa nulla. Tuttavia, François la sorprende con la sua vulnerabilità nella loro prima notte insieme. Le sue filosofie moderne e l'approccio al matrimonio sono insoliti per l'epoca, impressionandola.

Non ci vuole molto perché lei noti la sua passione e conoscenza per la vinificazione – il suo desiderio di creare un prodotto veramente raffinato – e per lei di rendersi conto rapidamente che il vino non è l'unico elemento capriccioso nella miscela. Anche se la passione di François ha l'abitudine di manifestarsi in comportamenti ossessivi e maniacali, il suo amore genuino per la moglie e per la sua vocazione vinicola sono inequivocabilmente evidenti.

La loro famiglia si espande presto con l'arrivo di una bambina, Clementine. Gli anni che vengono passano a convincere regolarmente il padre di François, Philippe Clicquot, che il suo investimento nell'attività vale la pena mentre la coppia affronta complicazioni vendemmia dopo vendemmia. La sfida definitiva arriva con la morte prematura di François a causa di un eccesso di auto-medicazione. Ciò scuote Barbe-Nicole nel profondo e la lascia devastata.

La vedova Clicquot

Senza perdere un colpo, Philippe cerca immediatamente di vendere le vigne al vicino e concorrente Jean-Remy Moet. Ora ventisettenne, Barbe-Nicole è determinata a realizzare il sogno di François. Al punto che ci si chiede, di chi è veramente il sogno? Il carattere della vedova Clicquot potrebbe essere riassunto con due parole: audace e intelligente. Riesce con successo a convincere Philippe a lasciarle assumere le redini dell'operazione, un ruolo che intraprende con incredibile determinazione.

Inflessibile per quanto riguarda il trattamento delle sue vigne e la qualità dei suoi vini, Barbe-Nicole lavora instancabilmente per perfezionare nuove tecniche di produzione per migliorare il processo di vinificazione dello champagne. Tuttavia, non tutti quelli al suo fianco sono di supporto ai suoi sforzi e colgono ogni opportunità per ostacolarla lungo il cammino. La vedova Clicquot trova un alleato in Louis Bohne, un rinomato venditore di vino e caro amico di François. Le dà consigli su come navigare tra lo staff della vigna e le dà suggerimenti sul vino che sta producendo, anche se non è automaticamente d'accordo a vendere il suo vino.

Barbe-Nicole continua ad affrontare le sue battute d'arresto mentre cerca di superare la concorrenza tra gli embarghi causati dalla guerra napoleonica. I suoi fallimenti la portano sull'orlo di arrendersi poiché non ha soldi ed è circondata da persone che vogliono vederla fallire. La sua autostima vacilla.

Attraverso le sue prove e tribolazioni, Barbe-Nicole costruisce una solida connessione con Edouard Werler, il contabile di Philippe Clicquot, la cui pazienza e natura benevola la aiutano nei momenti bassi. Lui la aiuta a comprendere la posizione finanziaria dell'azienda e lavora con lei per trovare una via d'uscita. Con tutte le probabilità contro di lei, rischia e spedisce illegalmente la sua migliore annata fino ad oggi, lasciando il futuro dell'azienda in bilico sul suo successo. Louis va e viene durante questo periodo, e la loro relazione prende una piega romantica.

La nascita di un colosso

Dopo molte settimane angoscianti, Louis ritorna con la notizia che la maggior parte della spedizione è andata a male ma è riuscito a salvare alcune bottiglie e venderle segretamente ai nobili russi, che amano il suo champagne, riempiendola di speranza. Barbe-Nicole continua a lavorare giorno e notte per migliorare la prossima annata che ora serve come garanzia. Nonostante la guerra in corso, la sua annata "Comet" diventa un grande successo incontrando i favori dello zar in persona.

La sua mentalità imprenditoriale e la devozione al suo prodotto continuano a dare i loro frutti quando Barbe-Nicole inventa la “table de remuage”, permettendole di chiarificare lo champagne in una frazione del tempo e di portare il suo prodotto sul mercato più velocemente della concorrenza. I suoi detrattori credono che stia degradando un processo altamente considerato sacro nella regione dello Champagne. La portano così in tribunale per affrontare l'accusa di gestire illegalmente un'attività e di essere una vedova solo di nome, cercando di distruggerla personalmente e professionalmente.

La vedova Clicquot emerge vittoriosa, costruendo gradualmente la proprietà Veuve Clicquot attraverso intuizione e acume per renderla uno dei vigneti più importanti di tutta lo Champagne. Nel giro di pochi anni, trasforma il nome Veuve Clicquot in un marchio di eccellenza, un nome che è ora rinomato in tutto il mondo. Barbe-Nicole è ricordata come la “Grande Dame dello Champagne”.

Il poster del film Madame Clicquot.

I personaggi principali

Interpretata da Haley Bennett, Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot è il cuore pulsante del film Madame Clicquot. Mentre all'inizio della storia è una giovane sposa inesperta, evolve rapidamente in una donna d'affari audace e intelligente. La sua crescita personale e professionale è al centro della narrazione, e il suo viaggio verso l'autonomia e il successo è ritratto con grande intensità emotiva.

Tom Sturridge interpreta François, il marito di Barbe-Nicole, la cui passione per la vinificazione e il carattere vulnerabile influenzano profondamente la protagonista. Nonostante la sua tragica fine, François lascia un'impronta indelebile nella vita e nella carriera di Barbe-Nicole.

Impersonato da Sam Riley, Louis Bohne è un venditore di vino rinomato e un caro amico di François. La sua relazione con Barbe-Nicole evolve da un semplice rapporto professionale a una connessione più profonda e romantica. Louis svolge un ruolo cruciale nel supportare Barbe-Nicole nei momenti più difficili.

L'aiuto di Edouard Werler, il contabile di Philippe Clicquot, è fondamentale per Barbe-Nicole. La sua natura paziente e compassionevole aiuta la protagonista a superare i momenti più bassi e a comprendere meglio la situazione finanziaria dell'azienda. A portarlo in scena è Anson Boon.

Una straordinaria determinazione

Il film Madame Clicquot mette in luce la straordinaria determinazione di Barbe-Nicole nel portare avanti il sogno del marito e trasformarlo nel proprio. La sua capacità di affrontare e superare enormi sfide, dal lutto personale alle difficoltà finanziarie e politiche, è un tema centrale che ispira e commuove.

Barbe-Nicole non solo mantiene le tradizioni vinicole, ma le rivoluziona introducendo nuove tecniche di produzione, come la "table de remuage". L’equilibrio tra rispetto per la tradizione e innovazione è un tema ricorrente che evidenzia il suo spirito pionieristico.

Ambientato in un'epoca in cui le donne erano raramente viste come leader nel mondo degli affari, il film Madame Clicquot celebra l'ascesa di Barbe-Nicole come una delle prime grandi imprenditrici del mondo. La sua lotta per ottenere rispetto e successo in un'industria dominata dagli uomini risuona con una questione molto importante di oggi, l’empowerment femminile.

'Madame Clicquot' è un film che non solo racconta la storia di una donna straordinaria, ma celebra anche la resilienza umana, l'innovazione e il potere del sogno individuale. Con un cast eccezionale e una regia appassionata, il film offre uno sguardo affascinante e ispiratore sulla vita di Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, la "Grande Dame dello Champagne".