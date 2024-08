Mad Heidi: In un film su Rai 4, Heidi come non l’avete mai immaginata

A rriva su Rai 4 Mad Heidi, che rilegge in chiave gore la storia della ragazzina a cui le caprette fanno ciao: un film “folle” tanto quanto la sua protagonista ma dal divertimento assicurato.

Rai 4 trasmette la sera del 28 agosto il film Mad Heidi. Diretto da Johannes Hartmann e Sandro Klopfstein, il film di Rai 4 Mad Heidi è un action che riscrive la storia della ragazzina svizzera che vive tra i monti trasformandola da placida creaturina con il nido sui monti a guerriera costretta a difendersi da un’infernale macchina d’odio.

Interpretata da Alice Lucy, Heidi vive in una Svizzera distopica caduta sotto il regime fascista di un malvagio tiranno del formaggio. Il nonno Alpöhi (David Schofield) fa del suo meglio per proteggerla ma il suo desiderio di libertà la mette presto nei guai con gli scagnozzi del dittatore. Ed è così che Heidi, da semplice e innocente, si trasformerà in una potente forza combattente femminile, decisa a liberare il paese dai folli fascisti che lo governano.

Un’insolita produzione

Mad Heidi, il film proposto da Rai 4, è una parodia d'azione e avventura basata sul famoso personaggio del libro per bambini che non si prende molto sul serio. Tutto è iniziato nel 2017 con un poster, a cui è seguito poi un promo-teaser, una campagna di crowdfunding e un negozio di merchandising, che ha permesso lo sviluppo della sceneggiatura del film che sarebbe stato.

Nel 2020, i produttori hanno lanciato una nuova chiamata per investimenti e alla fine 538 persone provenienti da 19 paesi hanno investito 2 milioni di franchi svizzeri con la promessa, mantenuta, di partecipare direttamente ai ricavi del film. Nell'autunno del 2021, il film è stato girato e a dicembre del 2022 rilasciato direttamente online su un sito appositamente aperto per l’occasione.

“È stato un viaggio lungo e difficile, ma gratificante”, hanno affermato i registi. “Ci siamo divertiti un sacco lungo il percorso, insieme ai nostri numerosi fan e investitori e a tutte le persone che hanno reso possibile questo emozionante film. Lo rifaremmo? Di sicuro!”.

Un film “folle”

Folle di nome e folle di fatto. Il film di Rai 4 Mad Heidi è completamente fuori di testa, e possiamo asserirlo senza dubbio di fronte al divertimento che genera. I registi Johannes Hartmann e Sandro Klopfstein volevano dare una visione distorta e distopica di Heidi, il classico romanzo per bambini di Johanna Spyri, e ci sono riusciti in pieno.

Heidi (Alice Lucy) è ormai cresciuta e molto intenzionata a trascorrere la sua vita innocente, ma avventurosa sessualmente, con Peter (Kel Matsena), il pastore locale che ha una piccola attività parallela nel commercio illegale di formaggio. Sfortunatamente, la Svizzera è sotto il dominio tirannico del Presidente Meili (Casper Van Dien), magnificamente squilibrato nella sua ricerca di dominazione globale grazie all’ultimo formaggio svizzero rimasto.

Gli intolleranti al lattosio vengono catturati e eliminati attraverso tecniche di "formaggificazione" e, quando il commercio di Peter viene scoperto, lui viene brutalmente assassinato e il mondo di Heidi va in frantumi. Per rimettere le cose a posto, Heidi deve allenarsi e diventare una guerriera spietata per salvare il salvabile.

Hartmann e Klopfstein creano una satira meticolosamente esagerata su tutti gli stereotipi della loro patria, dal cioccolato, ai coltellini, agli orologi e, naturalmente, al formaggio, e spingono questi cliché al limite ricorrendo al gore, a personaggi esagerati, assurdità e caos sfrenato. Con la speranza, all’orizzonte, di un Mad Heidi 2.

