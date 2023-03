Luther: Verso l’Inferno – Su Netflix il film che prosegue la storia della mitica serie tv

I dris Elba torna a rivestire i panni di John Luther per il film Netflix Luther: Verso l’inferno. Il risolutore di crimini nato dalla penna di Neil Cross asta l’asticella e affronta uno dei più pericolosi criminali tornato dal suo passato: lo cyberpsicopatico David Robey.

È disponibile dal 10 marzo su Netflix Luther: Verso l’inferno, il film che si prefigura come l’epica continuazione della premiata serie tv. La storia ruota intorno a un cruento serial killer che terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l'efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario.

Il ritorno di John Luther

L’ultima volta che lo abbiamo visto, l’ispettore capo detective John Luther era diretto verso una destinazione improbabile: il carcere. Alla fine della quinta stagione di Luther, la serie tv poliziesca della BBC, Luther era chiamato alla resa dei conti per i suoi trascorsi a risolvere crimini in maniera poco tradizionale e, troppe volte, illegale. Ma, come si evince già dal trailer del film Netflix Luther: Verso l’inferno, è ora pronto a tornare in libertà per risolvere alcuni affari lasciati in sospeso, ovvero un omicidio irrisolto e un assassino ancora a piede libero.

Quando quel mostro colpirà ancora, Luther dovrà uscire di prigione e cercare di risolvere il caso. Lungo la strada, si imbatterà in una serie di personaggi, alcuni sua vecchia conoscenza altri nuovi. “Dopo cinque stagioni di serie tv in cui il pubblico si è appassionato a Luther, mi piaceva l’idea di alzare l’asticella del racconto”, ha commentato l’attore Idris Elba. “Quella di Luther è una storia in cui si oppongono male e bene. Lo scrittore Neil Cross è riuscito con le sue atmosfere a rendere spettacolare il tutto, coniugando tensione e umorismo. Sa come spingere i confini della suspense e della paura senza risultare grottesco”.

All’inizio del film Netflix Luther: Verso l’inferno, John è ancora in prigione dopo essere stato preso dalla polizia: si è speso così tanto per catturare i cattivi che ha finito con l’oltrepassare i limiti della legge. “E la storia prende avvio proprio con le sue riflessioni su cosa farà della sua vita”, ha proseguito Elba.

“Anche chi non ha visto la serie tv, può tranquillamente entrare in sintonia nel personaggio e capirne la psicologia. Soprattutto, quando nella mente di Luther si riaffaccia un vecchio caso a cui non ha trovato soluzione: capendo dalla tv che quell’assassino è ancora a piede libero, non può fare a meno di trovare un modo per mettersi in gioco. Non può più stare in carcere mentre quel folle attenta alle vite delle persone e sfrutta le loro insicurezze online”.

Il poster del film Netflix Luther: Verso l'inferno.

Gli altri personaggi principali

Lo cyberpsicopatico che preoccupa il protagonista del film Netflix Luther: Verso l’inferno è David Robey, portato in scena da Andy Serkis. “Uomo intelligente ma anche molto manipolatore, ha delle grandi e brutte insicurezze ed è arrabbiato con il mondo intero per le sue insicurezze. È molto pericoloso e narcisistico”, ha commentato Idris Elba. “Robey è persuasivo, è simpatico e sa leggere le persone: ci voleva un attore come Andy per renderlo piuttosto spaventoso e imprevedibile”.

Cynthia Erivo interpreta Odette Raine, ispettore capo della polizia britannica che si trasforma in improbabile alleata per Luther. “Cynthia è un’attrice molto talentuosa. Recitare è una delle tante cose che fa, riesce a portare molta energia al ruolo e al personaggio di Raine. Ci vuol anche coraggio a impersonare una donna nera di quella levatura”, ha sottolineato sempre Elba.

Dermont Crowley torna invece a rivestire i panni del sovrintendente Martin Schenk, l’ex boss e amico di Luther.

Cynthia Erivo nel film Netflix Luther: Verso l'inferno.

La paura della vergogna

Nel film original Netflix Luther: Verso l’inferno, il tema della sorveglianza è della vergogna fanno da sfondo alla vicenda. “Da sempre mi interessa capire come la vergogna plasmi i nostri comportamenti più intimi”, ha evidenziato lo sceneggiatore Neil Cross. “Ciò che facciamo nel nostro privato è frenato dall’idea che possa esserci un osservatore invisibile... la coscienza ci porta a moderare i nostri pensieri e le nostre azioni a seconda di quello che potrebbero pensare le persone a noi care o vicine”.

“Il problema, però, oggi è un altro: molti dei nostri pensieri e delle nostre azioni segrete non sono più tali: viene condiviso tutto su internet, da profilo a profilo, da sconosciuto a sconosciuto. Non c’è più l’osservatore che ci spia alle spalle e non capiamo più cosa e giusto o sbagliato. Ma là fuori può esserci sempre qualcuno che ci osserva e ascolta, che sa che la nostra paura della vergogna può essere più potente della nostra paura della morte. Lo trovo terrificante”, ha concluso.

