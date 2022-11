L’uomo sulla strada: Una clip in anteprima del film con Lorenzo Richelmy e Aurora Giovinazzo

A rriva al cinema il film L'uomo sulla strada di Gianluca Mangiasciutti, una storia di formazione e amore presentata al Festival di Roma. Ve ne proponiamo una clip in anteprima esclusiva.

L’uomo sulla strada è il film diretto da Gianluca Mangiasciutti che Eagle Pictures porta al cinema dal 7 dicembre. Con protagonisti gli attori Lorenzo Richelmy e Aurora Giovinazzo, L’uomo sulla strada racconta la storia di Irene, una giovane che si ritrova faccia a faccia con Michele, l’uomo al volante che, quando era bambina, le aveva ucciso il padre.

Prodotto da Roberto Proia e sceneggiato da Serena Cervoni e Mariano Di Nardo, L’uomo sulla strada è stato presentato nella sezione Alice nella Città del Festival di Roma, conquistando il plauso di critica e pubblico con i suoi due protagonisti chiamati a fare i conti con i propri fantasmi e a crescere, legandosi profondamente l’una all’altro.

Il cast del film è completato dagli attori Astrid Casali, Elisa Lucarelli, Marit Nissen, Eugenio Gradabosco e Jozef Gjura.

Il poster del film L'uomo sulla strada.

La trama del film L’uomo sulla strada

Primo film diretto da Gianluca Mangiasciutti, L’uomo sulla strada racconta la storia di Irene (Aurora Giovinazzo) e Michele (Lorenzo Richelmy).

Irene ha 8 anni quando assiste come unica testimone alla morte del padre per mano di un pirata della strada che scappa via. Perseguitata dal senso di colpa per non riuscire a ricordare il volto dell’assassino, Irene diventa un’adolescente ribelle e introversa con l'unica ossessione di farsi giustizia. Abbandona la scuola e trova lavoro nella fabbrica di proprietà del glaciale e affascinante Michele, che è proprio l'uomo che era al volante dell'auto.

La ragazza sembra non riconoscerlo, lui invece non ha dubbi. Michele prova da subito un forte istinto di protezione verso la ragazza, che ben presto si trasforma in amore. Irene completamente all'oscuro inizia ad aprirsi e confidarsi proprio con l'uomo a cui sta dando la caccia. Mentre il cerchio si stringe attorno a Michele, qualcosa di inaspettato avviene…

La clip in anteprima

Quella di L’uomo sulla strada, il film in uscita in sala il 7 dicembre, è la storia di una ragazza di 18 anni che per crescere ha bisogno di superare il trauma della morte del padre, come ha spiegato il regista Gianluca Mangiasciutti. Ma è anche quella di un uomo che deve ritrovare la fiducia in se stesso e riprendere la sua vita da dove l’aveva lasciata.

“L’uomo sulla stradaè una storia che non ha paura di addentrarsi nella profondità e nelle contraddizioni dell’animo umano. Che non ha paura di indagare istituti profondi dell’animo umano: come nasce l’amore? Quanto potere abbiamo su di esso? Può esistere una giustizia riparativa e in definitiva il perdono per chi ha causato la morte? Michele e Irene in fondo rivendicano la stessa cosa: il diritto ad essere felici”, ha aggiunto il regista. “Ho scelto di raccontare L’uomo sulla strada, perché è un film che parla di speranza. Sono infatti convinto che, nonostante tutto, la vita e l’amore vincono sempre”.

TheWom.it vi offre oggi in anteprima una clip esclusiva del film. In scena, Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy, Irene e Michele.