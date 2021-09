D ue ragazze di contesti sociali diversi, un mistero familiare, gli anni Sessanta della Dolce Vita: ecco cosa devi sapere sulla serie Luna Park, nuovo titolo di Netflix Italia.

Intrecci familiari, la magia delle giostre, la Dolce Vita: sono gli ingredienti di Luna Park, la nuova serie italiana di Netflix.

Annunciata in primavera, la nuova serie (prodotta da Fandango) fa parte delle produzioni Netflix Original tutte italiane. È ideata e scritta da Isabella Aguilar (già co-autrice e co-creatrice di Baby), che tratteggia due protagoniste femminili molto in contrasto, su un’ambientazione retrò che fa sognare.

Come suggerisce il titolo, infatti, Luna Park si sviluppa appunto in un parco dei divertimenti, quindi un po’ magico, tra giostre e spettacoli suggestivi. L’ambientazione temporale, quella della Dolce Vita romana degli anni Sessanta, contribuisce a creare una patina vintage particolarmente affascinante.

La cornice spazio-temporale, così sospesa, è l’ideale per sviluppare intrecci familiari e raccontare un mistero che è stato nascosto per anni.

Quando esce in streaming

La nuova serie Luna Park è composta da sei episodi, che sono disponibili sulla piattaforma streaming Netflix da giovedì 30 settembre 2021.

La trama

La serie Luna Park è incentrata sul personaggio di Nora, cresciuta in una famiglia di artisti girovaghi che l’ha abituata a viaggiare per il mondo. Dopo la morte della madre, la ragazza decide di stabilirsi a Roma insieme al resto della sua famiglia. Il padre, infatti, decide di impegnarsi nella costruzione e nel rilancio di un Luna Park della zona, con la speranza di assicurare un futuro a Nora.

Proprio al Luna Park avviene l’incontro fra la giovane giostraia Nora e Rosa, una ragazza della Roma bene. Da qui, si svilupperà una storia fatta di intrighi e segreti (attraverso i destini di generazioni diverse) che porta le due ragazze alla ricerca di una verità nascosta per anni, insieme a nuovi e inaspetti amori. La storia porta anche due famiglie agli antipodi a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro.

Le protagoniste

Come si può dedurre dalla trama, al centro di Luna Park ci sono due protagoniste femminili, affidate ad altrettanti interpreti. Mentre per Lia Grieco il ruolo di Rosa segna il suo debutto in tv, la giostraia Nora ha il volto di Simona Tabasco, già nota.

L’attrice ha debuttato al cinema nel film Perez nel ruolo della figlia Tea del protagonista Luca Zingaretti, vincendo il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'argento. Ma la Tabasco aveva già recitato per la televisione, in particolare per la serie Fuoriclasse, poi per È arrivata la felicità e I bastardi di Pizzofalcone. Nel 2016 è protagonista del film I babysitter, mentre nel 2020 ha una piccola parte nella pellicola Lacci. Nel 2020 prende parte nella serie con Luca Argentero Doc- Nelle tue mani, interpretando Elisa Russo, una specializzanda di medicina interna. Il ruolo di Nora nella serie Luna Park è quindi la sua prima volta da protagonista per la televisione.

Uno degli aspetti più evidenti delle due protagoniste è che appartengono a contesti sociali molto diversi, per non dire proprio agli antipodi. Nora, come sappiamo dalla trama, è un’artista, una girovaga, abituata a viaggiare e lavorare. Rosa, invece, è una ragazza ricca, appartenente a una famiglia benestante e abituata alla Dolce Vita della Roma anni Sessanta.

Senza fare spoiler, si può anticipare che le due ragazze scopriranno di avere in comune molto più di quanto potrebbero mai immaginare.

Il resto del cast

Il cast di Luna Park è piuttosto numeroso, soprattutto perché la storia coinvolge anche le famiglie delle due protagoniste.

La famiglia Marini, di cui fa parte Nora, è composta dal padre Antonio (Tommaso Ragno), dalla nonna Miranda (Milvia Marigliano, attrice nei film Sulla mia pelle, Loro 2), lo zio Ettore (Mario Sgueglia, visto anche ne Il Campione e nella serie Summertime); infine Ludovica Martino (Sotto il sole di Riccione, Skam Italia) interpreta sua madre Stella.

La benestante famiglia Gabrielli, di cui fa parte Rosa, è composta da Guglielmo Poggi (Smetto quando voglio, Bentornato Presidente), nel ruolo di suo fratello Giggi, Paolo Calabresi, nei panni di Tullio, padre di Rosa e Giggi, e Fabrizia Sacchi (La prima cosa bella, Suspiria) in quelli della madre Lucia.

Alle vicende delle famiglie Marini e Gabrielli, si intrecciano quelle dei Baldi, famiglia composta da Lando, interpretato da Michele Bevilacqua (Don Matteo, La Squadra), Doriana, che ha il volto di Lorenza Indovina (Forever Young, Qualunquemente), e i loro 2 figli, Matteo interpretato da Edoardo Coen e Simone da Alessio Lapice (Il Primo Re).

Nel cast ci sono anche Giulio Corso, nel ruolo di Sandro Ralli, Matteo Olivetti in quello di Celeste mentre Alessandra Carrillo è Tina, la mamma di Celeste. Gianfranco Gallo (Indivisibili, Gomorra - La Serie), interpreta Fausto Minnella, Davide Valle, al suo debutto, nel ruolo di Cesare Grotta, Roberto Evangelista in quello di Canio Grotta, cugino di Cesare, Giulia Ricciardi nei panni di Elvira. Infine, Lidia Vitale (Suburra) è Dominici, l’agente di Sandro Ralli mentre Ilaria Loriga è Gioia.

Il trailer

Il trailer di Luna Park è particolarmente importante per la serie, perché anticipa l’ambientazione della serie. Soprattutto, si sviluppa sulle note della versione remix del brano Tu Me di Ornella Vanoni, iconica artista della canzone italiana negli anni della Dolce Vita (epoca in cui è ambientata la fiction) tanto quanto lo è ai giorni nostri.