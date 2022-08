L uck è il nuovo film d’animazione targato Apple Tv+. È frutto della mente dei creatori di Toy Story e Gli incredibili e racconta una bella storia sull’importanza della famiglia e dell’amicizia.

Arriva il 5 agosto su Apple Tv+ Luck, il nuovo film di animazione diretto da Peggy Holmes, da una sceneggiatura di Kiel Murray, con John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg e David Eisenmann che producono per Skydance Animation.

Al centro del racconto c’è la storia della vivace Sam Greenfield, alias la persona più sfortunata del mondo. La sfortuna sembra perseguitare la diciottenne Sam in ogni aspetto della sua vita, dalle cose più banali a quelle più importanti. Qualsiasi cosa faccia o ovunque vada, Sam sa che ci sarà sempre qualche intoppo che le metterà i bastoni tra le ruote. Tuttavia, le cose cambiano magica quando Sam si imbatte nel “Terra della Fortuna”, un regno magico in cui gli umani non sono i benvenuti, e stringe amicizia con un gatto nero parlante di nome Bob.

Dai creatori di Toy Story, Gli incredibili e Cars, Luck è una bella storia sull’importanza dell’amicizia e della famiglia, oltre che un’avventura travolgente destinata a piacere sia a grandi sia a piccini.

La storia di Sam

La protagonista del film Apple Tv+ Luck è la diciottenne Sam, una ragazza che, senza genitori, ha conosciuto sin da piccola le vicissitudini degli affidamenti. Ogni suo passo sembra segnato dalla sfortuna ma Sam non se ne è mai preoccupata, presa com’è a pensare più agli altri che a se stessa.

Determinata e ottimista, Sam che la sfortuna le impedisce di realizzare ciò che vorrebbe o di cui è capace. Ma non per questo demorde, anzi… In procinto di lasciare il centro che la ospita per trasferirsi in una nuova struttura, Sam vorrebbe prima di andar via aiutare la sua compagna di stanza, la piccola Hazel, a trovare quella famiglia adottiva che lei non ha mai potuto avere.

“L’idea dell’affido è centrale nella storia di Luck”, ha commentato Kiel Murray, lo sceneggiatore del film Apple Tv+. “Per scrivere la storia, ho contattato diverse persone che sono cresciute nelle case famiglie ma non per far rivivere loro gli anni più brutti ma per capire cosa li ha fortificati e fatti diventare ciò che oggi sono. Mi hanno tutti parlato della sfortuna che hanno avuto ma mai nessuno avrebbe cambiato ciò che ha vissuto”. Ed è alla loro resilienza e accettazione che la regista Peggy Holmes ha voluto dedicare il film: “Luck parla di una ragazza che ha molta sfortuna, è vero. Ma alla fine quello che trova è la cosa più importante di tutte: la serenità”.

Una scena di Luck.

Il gatto nero parlante

In barba a ogni luogo comune, nel film Apple Tv+ Luck, la protagonista Sam vive un’avventura magica ed edificante grazie a Bob, un enigmatico gatto nero parlante. Bob viene dalla Terra della Fortuna ma, a differenza delle altre creature che popolano il regno magico, è dispettoso e poco “professionale”. Ha i suoi segreti da custodire e, per ricompensarla della sua gentilezza, Bob lascia un penny fortunato a Sam.

Tuttavia, non potrebbe essere altrimenti, Sam perde la monetina e nel tentativo di averne un’altra da dare alla piccola Hazel, insegue Bob. Nel vederlo affacciarsi verso il conduce alla Terra della Fortuna, Sam non resiste alla tentazione di corrergli dietro ritrovandosi in un mondo completamente nuovo per lei e regolato da condizioni che non conosce.

Per Bob, la presenza di Sam rappresenta un groppo problema. Vorrebbe che andasse via perché rischia seriamente di perdere il suo lavoro. E la ragione è semplice: gli esseri umani non possono vedere le creature magiche che popolano il regno e che lanciano la polvere della fortuna e della sfortuna sulla Terra. Ha così inizio per i due un’avventura che pian piano li fa diventare amici, a dispetto della regola che da sempre Bob seguiva: niente amici! Eppure, la generosità e l’ottimismo di Sam faranno breccia nel suo cuore.

Una scena di Luck.

Amici e nemici

Nella Terra della Fortuna, il regno magico raccontato dal film Apple Tv+ Luck, due sono le creature che hanno maggior potere.

Da un lato c’è un drago (o, sarebbe meglio dire, una dragonessa) di nome Babe, a capo di una nutrita squadra di maialini, conigli e coccinelle della fortuna. Dalla tempra forte e potente, Babe adora gestire la fortuna: se fosse per lei, cancellerebbe del tutto la fortuna e la sfortuna, sottovalutando un grande insegnamento: non sempre la sfortuna è negativa. Tutt’altro: a volte è proprio la sfortuna a portare fortuna!

Dall’altro lato, invece, c’è il Capitano, un folletto che ha il compito di assicurarsi che tutto funzioni senza intoppi. E per far sì che tutto vada secondo i suoi piani il Capitano vorrebbe estromettere dal regno Bob, dal momento che da sempre intravede nel comportamento del gatto nero qualcosa di poco chiaro e losco.

Luck: Le foto del film 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 PREV NEXT