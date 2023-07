La lucida ossessione di uno stalker impazzito nel film di Rai 2

V a in onda su Rai 2 Lucida ossessione, un film thriller che usa un topos caro al genere: quello del proprietario di casa, sexy e affascinante, che perseguita la nuova inquilina, bella e giovane.

Rai 2 trasmette in prima visione tv la sera del 22 luglio il film Lucida ossessione. Diretto da Dylan Vox e interpretato da Caroline Harris e Ignacyo Matynia, appartiene al ciclo Nel segno del giallo e racconta la storia di Lydia, una giovane che si trasferisce in un nuovo appartamento dopo aver rotto con il suo storico fidanzato. Si ritroverà però presto a diventare l’oggetto delle attenzioni di Drew, il proprietario di casa che matura un’ossessione insana nei suoi confronti.

Girato nel 2019 ma trasmesso negli Stati Uniti in piena pandemia, il film di Rai 2 Lucida ossessione è diventato presto virale sui social (Twitter, in primis) per l’interpretazione di Matynia, in grado di restituire con sincerità le complessità di un personaggio, quello di Drew, ai limiti della follia.

La trama del film

Lydia (Caroline Harris), la protagonista del film di Rai 2 Lucida ossessione, frequenta il college. I suoi genitori sono morti e lei sta facendo del suo meglio per scrivere sul giornale che sostanzialmente determinerà il resto della sua esistenza. Tuttavia, c’è qualcosa che continua a distrarla: ha appena rotto con lo storico fidanzato Tim lasciandosi dietro una storia tormentata e sia lei sia il suo gatto non hanno più un tetto sotto cui vivere.

Alla ricerca di un posto in cui trasferirsi, durante un giorno di pioggia Lydia si imbatte in un condominio. La prima cosa che nota è Drew (Ignacyo Matynia), a torso nudo e impegnato in un lavoro di costruzione. L’uomo le spiega di avere un appartamento vuoto: la ragazza che lo occupava è andata via improvvisamente senza portarsi via nulla.

Lydia, quindi, non solo può trasferirsi nell’appartamento, sotto quello in cui vive Drew, ma non ha neanche bisogno di spendere ulteriori soldi per l’arredo: un’occasione a cui non può dire di no. E, poi, a suoi occhi Drew è davvero sexy e gentile, tanto che in breve tra i due nasce una certa sintonia.

Quella che sembra una situazione perfetta pian piano rivela la sua vera natura. Nell’appartamento sembrano esserci problemi di luce che per Lydia sono inquietanti: da sempre è terrorizzata dal buio fino ad avere attacchi di panico se solo le luci si abbassano. E, poi, Drew si rivela per quello che è: possessivo, pazzo e omicida, in grado di interferire nella vita della ragazza per averla tutta per sé.

Il poster originale del film di Rai 2 Lucida ossessione.

Uno stalker impazzito

Prodotto dalla mitica The Asylum, il film di Rai 2 Lucida ossessione si rivela qualitativamente una spanna sopra gli altri gialli/thriller trasmessi da Lifetime. Non a caso, il film è stato poi acquistato dalla HBO per la sua piattaforma HBO Max e per la diffusione nei suoi canali europei (purtroppo, tra le tante piattaforme che abbiamo in Italia continua ancora inspiegabilmente a mancare quella della HBO, forse per via degli accordi in essere con Sky Italia).

Lydia, la protagonista, è una ragazza nera come tante con una storia drammatica alle spalle. Viveva infatti con un ragazzo bianco di nome Tim (Spencer Belko) che trascorreva il suo tempo libero bevendo, perdendosi tra i bar e frequentando altre donne. Era diventato così violento e tossico che Lydia non aveva avuto altra scelta se non quella di lasciarlo, anche a rischio di non avere più una casa. Fortunatamente, in suo soccorso era arrivata la migliore amica Kaylee (Sinéad D’arcy) a offrirle il divano di casa sua.

Ed è proprio il suo passato e quello che ha vissuto a far sì che ai suoi occhi Drew sembri bello da morire e affascinante: non si può che non fidarsi da un ragazzo come lui e dalle sue mille qualità non solo estetiche. Drew è divertente, acculturato, dolce: di cosa dovrebbe preoccuparsi Lydia?

Ma l’apparenza inganna sempre. E lo spettatore capisce sin da subito che c’è qualcosa che non va: Drew ha ad esempio installato un sistema di videocamere nascoste che gli permette di vedere da remoto qualsiasi cosa Lydia faccia e non esita a interferire con la sua vita. La goccia che fa traboccare il vaso arriva però quando vede la sua inquilina con Brad (André Beyer), l’assistente del suo insegnante.

In quell’istante, Drew dà il via a un piano diabolico che non ha precedenti. Ruba il cellulare di Lydia per mandare un messaggio a Brad in cui lo accusa di molestie sessuali prima di gettare il dispositivo stesso nella ciotola dell’acqua della ragazza. Il telefono mancante fa sì che Lydia venga anche licenziata dal suo lavoro quando si presenta in ritardo per non aver ricevuto il messaggio inviatole dal capo Lucia (Lucy Bowyer).

E, se questo può sembrar poco, ben presto arriva anche il sangue a certificare la follia di Drew. Il sexy proprietario di casa non esita un secondo a uccidere Helen (Willow Hale), l’anziana e smemorata condomina che ha cercato di avvertire Lydia di alcuni pericoli. Rivelatosi uno stalker impazzito affetto da manie di possessione, Drew tenterà anche di uccidere Lydia ma fortunatamente una chiamata provvidenziale al 911 (il 113 americano) da parte di Kaylee eviterà il peggio.

