L a cantautrice Nudha è tra gli ospiti della puntata di Luce Social Club in onda su Sky Arte il 15 aprile. In una clip in anteprima esclusiva, la vediamo eseguire Chiedimi, brano scritto a quattro mani con Francesco Bianconi.

Luce Social Club è il programma in onda ogni venerdì alle 20:00 su Sky Arte, on demand e in streaming su Now. Inoltre, è disponibile anche in streaming gratis per tutti online.

Condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, nella puntata di venerdì 15 aprile, ospita Edoardo Leo, Nudha e Jorit.

Luce Social Club è prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà ed è diretto da Max De Carolis.

COS’È LUCE SOCIAL CLUB

Luce Social Club, programma Sky Arte, quest’anno ha cambiato conduttori e location. Denise Negri e Federico Chiarini dialogano, infatti, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà.

Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi. Analizza e indaga tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte. Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata.

RIFLETTORI ACCESI SUL MONDO DELLO SPETTACOLO

Si accendono i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo. Sono personaggi di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica.

Inoltre, a essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra. Quei dettagli che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte.

Denise Negri e Federico Chiarini, conduttori di Luce Social Club.

La puntata del 15 aprile

Edoardo Leo

Ad aprire la puntata di Luce Social Club, su Sky Arte venerdì 15 aprile, è l’attore e regista Edoardo Leo. È ospite per presentare Power of Rome, il film documentario di Giovanni Troilo, che uscirà in sala il 19, 20 e 21 aprile (data del Natale di Roma) con Italian International Film, Vision Distribution e Sky. Il film racconta la maestosità e il glorioso passato della città di Roma attraverso gli occhi e la voce del protagonista Edoardo Leo.

Nudha

La puntata prosegue con la musica di Nudha, all’anagrafe Sara Zaccarelli, autrice e musicista. Nudha presenta in anteprima a Luce Social Club il suo omonimo album d’esordio da solista in italiano in uscita il 22 aprile. Un lavoro anticipato dal singolo Traffico, che vede la partecipazione di Appino (The Zen Circus) come co-autore e voce, e dal brano Chiedimi, scritto a quattro mani insieme a Francesco Bianconi. Cantante soul dall’anima rock, Nudha mischia le radici della Black Music a sonorità moderne, talvolta ruvide, legando il tutto con la sua voce profonda ed evocativa.

Jorit

Chiude la serata Jorit, urban artist italiano noto in tutto il mondo e talento indiscusso riconosciuto dai maggiori critici internazionali. Nelle sue opere, Jorit affianca forti messaggi di natura sociale a un profondo realismo e a una grande padronanza tecnica del mezzo pittorico. La sua attività artistica è divenuta materia di studi e trattati universitari e di articoli delle più grandi testate giornalistiche internazionali.

La mostra su Tiziano e la cantante Rosalia

Ad arricchire la puntata di Luce Social Club di venerdì 15 aprile, su Sky Arte, c’è una clip dedicata alla Mostra su Tiziano e l'immagine della donna nel Cinquecento Veneziano in programma al Palazzo Reale di Milano fino ai primi di giugno. L’esposizione affronta in otto sezioni l’immagine femminile mettendo a confronto gli approcci artistici individuali tra Tiziano e gli altri pittori del tempo.

Completa la puntata una clip dedicata alla cantante spagnola Rosalía, ormai stella del pop mondiale. Il suo ultimo album appena pubblicato, dal titolo Motomami, rappresenta la sintesi perfetta dell’ibridazione di generi come il reggaeton, dell'R&B, del flamenco e dell'hip-hop, ottenendo numeri da record su Spotify.

LA CLIP IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA

TheWom.it vi presenta una clip in anteprima e in esclusiva della puntata del 15 aprile di Luce Social Club, in onda alle 20:00 su Sky Arte e disponibile in streaming.

Nella clip, vediamo Nudha esibirsi nel brano Chiedimi, scritto con Francesco Bianconi. Il brano, intenso ed intimo, tocca tematiche delicate come la malattia e la morte, ma consegna, attraverso la sensibilità della scrittura e la potenza della voce, un messaggio di speranza e di forza.

Così Nudha ci ha presentato il concept del brano: “Il punto di vista di una persona che scopre di essere malato di cancro. Il protagonista non vuole condividere la notizia per non far soffrire le persone attorno a lui, nonostante sia conscio del fatto che gli rimane poco tempo. Un fardello troppo pesante da sopportare che lo porterà a volersi far chiedere come sta, perché da solo non riesce a liberarsene.

Nel brano c’è anche un invito a cercare di vivere e assaporare ogni istante della nostra vita presente, non conoscendo il futuro, tutto con la consapevolezza che ogni cosa è mutevole ma continuiamo a vivere nelle vite di chi rimane e chissà, forse non solo”.