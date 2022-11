Luce Social Club: Paola Minaccioni nella clip in anteprima esclusiva

T ra gli ospiti della puntata del 04 novembre di Luce Social Club c’è Paola Minaccioni, attrice impegnata in teatro con la collega Anna Foglietta nello spettacolo L’attesa, diretto da Michela Cescon.

Luce Social Club è il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis, in onda ogni venerdì dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su NOW e disponibile on demand e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Nella puntata di venerdì 04 novembre Luce Social Club ospita l’attrice Paola Minaccioni, il cantautore Edda e il regista e attore Mimmo Paladino. Completa la serata un’intervista in esterna a Michele Placido e Isabelle Huppert per il film L’Ombra di Caravaggio.

La puntata del 04 novembre

Paola Minaccioni

La puntata di Luce Social Club del 04 novembre si apre con l’attrice Paola Minaccioni, protagonista insieme ad Anna Foglietta di L’attesa, in tournée nazionale fino ad aprile 2023. Scritta da Remo Binosi, la pièce torna in scena a 20 anni dalla sua scomparsa con una produzione Teatro di Dioniso / Teatro Stabile del Veneto, per la regia di Michela Cescon.

Non solo quello di comica e attrice, per cinema, teatro e televisione, ma anche quello di autrice e conduttrice radiofonica completano il profilo di Paola Minaccioni, che negli anni raccoglie l’apprezzamento di critica e pubblico e riconoscimenti di rilievo, tra cui un Nastro d’Argento come Miglior Attrice non protagonista nel 2014 per il film Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek.

Luce Social Club: Le foto di Paola Minaccioni

Edda

Ospite musicale della puntata di Luce Social Club del 04 novembre è Edda, live nei brani Lia e Gurudeva, estratti dal suo nuovo album Illusion, prodotto da Gianni Maroccolo (Litfiba, CCCP, CSI, PGR, Marlene Kuntz, Deproducers).

In studio, Edda, all’anagrafe Stefano Rampoldi, racconta il suo sesto album in studio che si aggiunge alla lunga carriera di un cantautore - dapprima voce dell’esperienza Ritmo Tribale e poi solista dal 2008 - che rimane un punto di riferimento del panorama indie rock italiano.

Luce Social Club: le foto di Edda

Mimmo Paladino

La puntata del 04 novembre di Luce Social Club prosegue con l’ultimo ospite in studio Mimmo Paladino per il suo nuovo film La Divina Cometa, una produzione Run Film e Nuovo Teatro con Rai Cinema in collaborazione con Sky Arte. Un cast incredibile riempie questo film: da Nino D’Angelo e Francesco De Gregori nei panni dei Magi della poesia e della musica, ad Alessandro Haber, passando per Peppe e Toni Servillo fino a Sergio Rubini. Il racconto cinematografico di un viaggio in treno di un attore e di una famiglia di senzatetto, in un incontro sui generis tra la Natività e La Divina Commedia.

Luce Social Club: Le foto di Mimmo Paladino

Michele Placido e Isabelle Huppert

Ad arricchire la puntata di Luce Social Club del 04 novembre l’intervista in esterna a Michele Placido e Isabelle Huppert per il film L’Ombra di Caravaggio, diretto da Michele Placido. Con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni, Lolita Chammah, il film è una coproduzione Italia - Francia, prodotto da Goldenart Production con Rai Cinema, e sarà nelle sale dal 3 novembre con 01 Distribution.

La tradizione del nuovo

Completa la puntata di Luce Social Club un RVM dedicato alla Mostra La Tradizione del Nuovo in programma fino all’11 dicembre al Museo del Design Italiano di Triennale Milano. L’esposizione racconta l’approccio coraggioso e da sempre volto alla esplorazione del design italiano nei decenni, a partire dalle collezioni di Triennale e dagli archivi delle passate Esposizioni Internazionali.

La clip in anteprima esclusiva

TheWom,it vi presenta una clip in anteprima esclusiva della puntata del 04 novembre di Luce Social Club, in onda alle 20:00 su Sky Arte e disponibile in streaming. Protagonista ne è Paola Minaccioni, che racconta a Denise Negri cos’è L’attesa, lo spettacolo che fino ad aprile 2023 porterà in scena a teatro.