T ra gli ospiti della puntata del 03 giugno di Luce Social Club c’è la cantautrice Giorgieness, che presenta il nuovo album Mostri. Ve la mostriamo in due clip in anteprima esclusiva mentre si racconta e esibisce nel singolo Tra chi resta e chi fugge.

Condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, nella puntata di venerdì 03 giugno, ospita gli attori Fabrizio Gifuni e Fausto Russo Alesi, i maestri pasticcieri Alessandro Dalmasso e Martina Brachetti e la cantante Giorgieness.

Luce Social Club è prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà ed è diretto da Max De Carolis.

COS’È LUCE SOCIAL CLUB

Luce Social Club, programma Sky Arte, quest’anno ha cambiato conduttori e location. Denise Negri e Federico Chiarini dialogano, infatti, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà.

Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi. Analizza e indaga tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte. Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata.

RIFLETTORI ACCESI SUL MONDO DELLO SPETTACOLO

Si accendono i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo. Sono personaggi di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica.

Inoltre, a essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra. Quei dettagli che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte.

Denise Negri e Federico Chiarini, conduttori di Luce Social Club.

La puntata del 03 giugno

Fabrizio Gifuni e Fausto Russo Alesi

Ad aprire la puntata di Luce Social Club su Sky Arte venerdì 03 giugno sono gli attori Fabrizio Gifuni e Fausto Russo Alesi. I due interpretano rispettivamente Aldo Moro e Francesco Cossiga in Esterno notte, ultima opera firmata da Marco Bellocchio, presentata al Festival di Cannes 2022 come evento speciale. Al cinema in questi giorni con la prima parte e dal 9 giugno con la seconda, Esterno notte è distribuita nelle sale cinematografiche da Lucky Red.

Giorgieness

La puntata prosegue con la musica di Giorgieness, che presenta il nuovo album Mostri. Energica e passionale, Giorgieness, al secolo Giorgia d’Eraclea, con “Mostri” ha dato vita a un disco più maturo, ricercato, meno arrabbiato e sempre più consapevole. Un disco diverso nel linguaggio, in cui l’artista ha cercato di dipingere più che di scrivere, di raccontare più che descrivere.

Per conoscere meglio Giorgieness, un estratto in anteprima esclusiva della sua intervista.

Alessandro Dalmasso e Martina Brachetti

Chiudono la puntata i maestri pasticceri Alessandro Dalmasso e Martina Brachetti, parte della nuova squadra italiana che rappresenterà il nostro Paese ai mondiali di pasticceria, la Coupe du Monde de la Pâtisserie che si svolgerà a Lione il 20 e 21 gennaio 2023. Dopo la prestigiosa vittoria, a settembre 2021, dell’Italia ai mondiali di pasticceria - battendo Francia e Giappone - è alta l’attenzione per la prossima edizione. Occhi puntati sul nostro Paese che all’ultimo mondiale ha trionfato per abilità tecnica, creativa, gusto, innovazione e grande coesione di squadra.

La mostra London Calling a Roma

Ad arricchire la serata un RVM dedicato alla Mostra London Calling in esposizione a Palazzo Cipolla a Roma fino al 17 luglio e dedicata alla nascita e allo sviluppo di una delle capitali indiscusse dell’arte contemporanea. London Calling raccoglie, per la prima volta in Italia, una rassegna di artisti contemporanei di diverse generazioni, le cui carriere si sono formate e forgiate a Londra, e che hanno a loro volta contribuito a porre la città all’avanguardia nel mondo dell’arte.

Blocco 181

Completa la puntata una clip dedicata a Blocco 181 la nuova serie Sky Original disponibile su Sky e in streaming su NOW. Blocco 181 è una favola nera iperrealistica ma è anche la prima in-house Sky Studios italiana. Una storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale, in 8 episodi ambientati tra le comunità multietniche della Milano di oggi. Prodotta da Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film, Blocco 181 vede il debutto, in un ruolo per lui inedito, del pioniere del rap italiano Salmo. Della serie, Salmo è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore.

Tra chi resta e chi fugge in anteprima esclusiva

Nella seconda clip, vediamo Giorgieness esibirsi nel brano Tra chi resta e chi fugge. “Un inno di emancipazione, sessuale e sentimentale, per tutte le donne che come me hanno con quella parte della propria vita un rapporto libero e sano, ma anche per quelle che ancora la vivono con vergogna, perché nessuno ha il diritto di farti sentire sbagliata”, così la cantautrice, classe 1991, ha presentato la canzone.