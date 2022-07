Luce Social Club: Joe Bastianich e La Terza Classe in una clip in anteprima

T ra gli ospiti della puntata dell’08 luglio di Luce Social Club c’è Joe Bastianich, che presenta insieme a La Terza Classe il suo disco d’esordio Good Morning, Italia. Ve ne proponiamo una clip in anteprima esclusiva.

Luce Social Club è il programma in onda ogni venerdì alle 20:00 su Sky Arte, on demand e in streaming su Now. Inoltre, è disponibile anche in streaming gratis per tutti online.

Condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, nella puntata di venerdì 08 luglio, ospita la scrittrice Veronica Raimo, Joe Bastianich e La Terza Classe, l’artista Marco Lodola e il graphic designer Sergio Pappalettera. Una puntata speciale che chiude la prima fase di questa terza stagione di Luce Social Club. Il programma si ferma per poi riprendere dopo i mesi estivi con un calendario ancora ricco di ospiti.

Luce Social Club è prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà ed è diretto da Max De Carolis.

La puntata dell’08 luglio

Veronica Raimo

La puntata dell’08 luglio di Luce Social Club, su Sky Arte, si apre con la scrittrice Veronica Raimo. Presenta il suo nuovo libro Niente di vero, edito da Einaudi per la collana Supercoralli, già vincitore del Premio Strega Giovani 2022 e tra i sette finalisti del Premio Strega, la cui cerimonia si svolgerà il 7 luglio.

In questo romanzo l’autrice racconta del sesso, dei legami, delle perdite, del diventare grandi. Niente di vero è la scommessa riuscita, rarissima, di curare le ferite ridendo.

Joe Bastianich e La Terza Classe

La puntata prosegue con la musica di Joe Bastianich e La Terza Classe, che presentano Good Morning Italia, il loro disco d’esordio. Il progetto nasce dall’incontro tra “The Restaurant Man” e la band napoletana. Si sono conosciuti durante il programma On the road realizzato per Sky Arte e condotto dallo stesso Bastianich alcuni anni fa. La passione sconfinata di Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana, lo ha portato a confrontarsi e collaborare con “La Terza Classe”, una delle poche realtà musicali italiane che sin dalla sua nascita si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano. Qui, la nostra intervista esclusiva.

Marco Lodola e Sergio Pappalettera

Chiudono la serata l’artista Marco Lodola, tra gli artisti contemporanei italiani più influenti del momento,e il graphic designer Sergio Pappalettera. Marco Lodola è il padre delle inconfondibili sculture luminose che fanno da scenografia al salotto di Luce Social Club. Insieme all’art director Sergio Pappalettera, che da sempre è molto attivo in ambito musicale, è nata una fruttuosa collaborazione artistica. Insieme si sono occupati anche delle scenografie per il tour Jova Beach Party.

Liam Gallagher e la seconda stagione di Christian

Ad arricchire la puntata il contenuto video dedicato a Liam Gallagher, il noto cantautore britannico, già frontman degli Oasis, che torna in scena con C’mon You Know, il nuovo album, definito dallo stesso artista “il più grande ritorno di Rock & Roll di tutti i tempi”.

Completa la puntata un RVM sull’inizio delle riprese della seconda stagione di Christian, il supernatural-crime drama Sky Original con protagonisti Edoardo Pesce, Claudio Santamaria e Silvia D'Amico. La serie, prodotta da Sky e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect, racconta la storia di un picchiatore con le stigmate.

Lay Me Down in anteprima esclusiva

TheWom.it vi presenta una clip in anteprima esclusiva della puntata dell’08 luglio di Luce Social Club, in onda alle 20:00 su Sky Arte e disponibile in streaming.

Nella clip, Joe Bastianich e La Terza Classe si esibiscono nel brano Lay Me Down. “Brano che descrive il momento di affrontare la morte. In fin dei conti siamo sicuri che tutti moriremo prima o poi e che avremo un confronto finale con le scelte fatte nella nostra vita. Il tutto però viene vissuto con serenità e senso di festa. Una ballata d’atmosfera dove i suoni di percussioni accennate e di atmosfere sospese con armonica e chitarre acustiche, la fanno da padrone”. Così Joe e il gruppo hanno spiegato la canzone.