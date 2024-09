Low Tide: Le scelte dell’adolescenza e le loro conseguenze nel film di Rai 4

L a nostalgia degli anni '80 fa da sfondo a un ritratto cupo e realistico di adolescenti intrappolati in un ciclo di criminalità e disperazione nel film proposto da Rai 4, che esplora temi di moralità, crescita e disuguaglianza di classe.

Rai 4 trasmette la sera del 4 settembre in prima visione tv il film Low Tide, diretto da Kevin McMullin e prodotto dalla mitica A24. Ambientato in una cittadina balneare del New Jersey, il film di Rai 4 Low Tide esplora temi di crescita, moralità e conflitti di classe attraverso una storia di adolescenti alle prese con crimini estivi. La pellicola, pur evocando atmosfere degli anni '80, evita nostalgie eccessive, offrendo invece un ritratto crudo della gioventù dimenticata della Jersey Shore.

La storia si svolge durante un'estate nella Jersey Shore, dove Alan (Keean Johnson), un liceale, e i suoi amici Red (Alex Neustaedter) e Smitty (Daniel Zolghadri) trascorrono il tempo svaligiando case vacanza di ricchi turisti. I ragazzi usano i proventi dei loro furti per finanziare appuntamenti al luna park e pranzi in fast food locali.

Le cose cambiano drasticamente quando Alan e suo fratello minore Peter (Jaeden Martell) trovano un sacco di monete d'oro in una delle case che svaligiano. Mentre cercano di nascondere il tesoro agli altri, Red, il più sospettoso e violento del gruppo, inizia a mostrare segni di voler fare di tutto per mettere le mani sull'oro.

I personaggi principali

Il protagonista principale del film di Rai 4 Low Tide è Alan, interpretato da Keean Johnson. Alan è un adolescente che si trova a fare i conti con una vita criminale insieme ai suoi amici, ma allo stesso tempo cerca di essere un buon modello per il fratello minore Peter. La sua complessità emerge nel tentativo di bilanciare queste due realtà contrastanti, mostrando un lato più morbido e vulnerabile, soprattutto nei confronti di Mary, una ragazza ricca che incontra durante l'estate.

Peter, interpretato da Jaeden Martell, è il fratello minore di Alan e rappresenta il cuore morale del film. Attraverso i suoi occhi, vediamo il conflitto interno tra il desiderio di seguire l'esempio del fratello e la consapevolezza di dover fare scelte diverse per evitare di cadere nello stesso ciclo di criminalità. Peter è il personaggio che più incarna il tema della "storia d'origine", in cui deve decidere se sarà il buono o il cattivo della sua vita.

Red, interpretato da Alex Neustaedter, è il personaggio più pericoloso del gruppo. La sua natura impulsiva e violenta lo rende una minaccia costante per gli altri, in particolare quando il tesoro viene scoperto. Red è il catalizzatore delle tensioni, con la sua ossessione per il potere e il controllo che lo porta a comportamenti sempre più estremi.

Smitty, interpretato da Daniel Zolghadri, è un altro membro del gruppo, che si trova in una posizione di vulnerabilità dopo essersi infortunato durante uno dei furti. Non potendo partecipare ai colpi successivi, Smitty tenta di ricattare i suoi amici, aggiungendo ulteriore tensione alla trama.

Mary, interpretata da Kristine Froseth, è l'interesse amoroso di Alan e rappresenta una vita diversa, più agiata e sicura. Tuttavia, il suo personaggio serve principalmente a riflettere il contrasto tra il mondo di Alan e il suo percorso, senza avere un vero sviluppo autonomo.

Infine, il poliziotto interpretato da Shea Whigham, il sergente Kent, agisce come una figura paterna assente per i ragazzi, offrendo un contrasto tra l'autorità morale e la libertà caotica che caratterizza la vita dei protagonisti. La sua presenza simbolizza il ruolo che la legge e l'ordine dovrebbero avere nella vita dei giovani, anche se spesso ignorato.

Una questione di scelte

Uno dei temi principali del film di Rai 4 Low Tide è la moralità e le scelte personali. L’opera esplora come le circostanze difficili possano spingere i giovani a prendere decisioni sbagliate, mettendo in evidenza il conflitto tra ciò che è giusto e ciò che è più facile. Peter, in particolare, rappresenta questo dilemma morale, poiché si trova a dover scegliere tra seguire l'esempio del fratello o prendere una strada diversa.

Ulteriore tema centrale è la crescita e la formazione. Low Tide è una storia di formazione in cui i personaggi devono affrontare le conseguenze delle loro azioni e decidere chi vogliono diventare. Il concetto di "storia d'origine" è particolarmente significativo in questo contesto, poiché ciascun personaggio si trova a un bivio tra il bene e il male.

La disuguaglianza di classe è un altro tema importante. La differenza tra i ragazzi locali e i turisti ricchi che derubano riflette le tensioni sociali ed economiche presenti nella società. Il desiderio di migliorare la propria condizione sociale porta i protagonisti a compiere atti illegali, sottolineando le disuguaglianze che li separano dal mondo più agiato dei turisti.

Anche la lealtà e il tradimento sono temi ricorrenti. L'amicizia tra i protagonisti è costantemente messa alla prova dalla scoperta dell'oro, con ciascun personaggio che deve scegliere tra rimanere fedele al gruppo o perseguire i propri interessi. Il conflitto porta a una crescente tensione e a un'inevitabile rottura.

Infine, Low Tide esplora il tema della lotta per la sopravvivenza. I personaggi sono costantemente alle prese con le difficoltà della vita, dalla povertà all'assenza di figure genitoriali, fino alla tentazione del crimine. Questa lotta per la sopravvivenza alimenta la tensione del film, rendendo ogni scelta una questione di vita o di morte per i giovani protagonisti.

