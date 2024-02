Su Netflix, un film ricostruisce la macabra storia di un triangolo amoroso finito nel sangue

N on è di certo l’ideale per San Valentino: il film documentario Netflix Lover, Stalker, Killer ricostruisce una storia incredibilmente vera di un triangolo amoroso terminato in tragedia. Una scomparsa, due rivali che si contendono lo stesso uomo e tante indagini per risalire alla verità.

Netflix propone dal 9 febbraio il film Lover, Stalker, Killer, un docucrime che ricostruisce un fatto di cronaca realmente accaduto. Da poco uscito da una relazione a lungo termine e ansioso di rifarsi una vita sentimentale, Dave fa come la maggior parte delle persone: prova con gli appuntamenti online. Liz e Cari sono tra le sue conoscenze più promettenti, entrambe mamme single con personalità vincenti che lo aiutano a uscire dal guscio in modi diversi. Questo padre diligente e affettuoso potrebbe godersi la sua seconda possibilità, ma una storia d'amore occasionale si trasforma in un contorto triangolo amoroso che mette in pericolo Dave e tutti i suoi cari.

Utilizzando interviste con le persone coinvolte (tra cui gli agenti delle forze dell'ordine che hanno risolto il caso) e vivide ricostruzioni che proiettano gli spettatori nella tensione e nella paranoia dei quattro anni da incubo di Dave, il film documentario Netflix Lover, Stalker, Killer, diretto dal regista Sam Hobkinson, ricompone abilmente i tasselli di una sconvolgente storia vera di molestie, truffe digitali e omicidio nel cuore dell'America.

Ricostruiamo insieme i fatti salienti della vera storia. Ovviamente, l’allerta spoiler è doverosa: se non volete sapere chi ha fatto cosa, non proseguite con la lettura.

L’antefatto

Nel 2012, il neo single Dave Kroupa si trasferì a Omaha, Nebraska, con la speranza di rientrare nel mondo degli appuntamenti. Era appena uscito da una relazione di lunga durata ed era desideroso di fare nuove conoscenze. Creò così un profilo di incontri online e conobbe Liz Golyar, una madre single amante degli animali. Poco dopo, un'altra madre single di nome Cari Farver entrò nel suo officina per far riparare la sua auto. Dave sentì con lei una connessione istantanea e inaspettata.

Fin qui, sarebbe tutto normale. Tuttavia, Kroupa difficilmente avrebbe potuto prevedere ciò che si sarebbe sviluppato da lì a poco: un torbido e tragico triangolo amoroso che metteva lui e tutte le persone a cui teneva a rischio. La sua storia è al centro di Lover, Stalker, Killer, il nuovo film documentario di Netflix che narra una scioccante storia di molestie, inganni digitali e omicidio.

Che relazione c’era tra Dave Kroupa e Liz Golyar?

Dave e Liz si conobbero su un sito di incontri online nel 2012. I due si vedevano regolarmente quando Dave disse a Lizr che non stava cercando una relazione seria. A Liz sembrava andar bene così. Poco dopo, Dave incontrò Cari, che viveva a un'ora di distanza a Macedonia, Iowa, nella sua officina e successivamente la invitò a uscire. In uno dei loro primi appuntamenti, i due finirono nell'appartamento di Dave; mentre stava uscendo, Cari incrociò una donna nel corridoio. Era Liz, che sosteneva di essere passata per l'appartamento dell’uomo per prendere alcune sue cose. Questo incontro casuale avrebbe cambiato per sempre le loro vite.

Chi molestava Dave Kroupa?

Nelle due settimane successive, Cari e Dave continuarono a vedersi. Il 12 novembre 2012, lei passò la notte con l’uomo. Successivamente, lui disse alla polizia che al mattino le diede un bacio d'addio e andò al lavoro. Da quel momento, apparentemente nessuno vide più Cari ma, nonostante sembrasse essere scomparsa nel nulla, rimase in costante contatto con Dave, inviando a lui e alla sua ex migliaia di messaggi minatori, sostenendo che le aveva rovinato la vita. In quel periodo, Liz dichiarò di aver ricevuto messaggi simili da Cari, che la invitava di lasciare Dave in pace.

Anche la madre di Cari, Nancy Raney, ricevette a messaggi: sua figlia le comunicò di essersi trasferita in Kansas per un nuovo lavoro e che sarebbe stata in contatto con lei per discutere del giorno in cui avrebbe preso suo figlio di 14 anni, Max. Nancy sospettò che ci fosse qualcosa che non andava e allertò la polizia. Passarono settimane e Cari mancò a diversi eventi familiari, tra cui il 15° compleanno di suo figlio, il Ringraziamento e il funerale di suo padre, come riferì ABC News.

Cosa è successo a Cari Farver?

Nella primavera del 2015, nessuno della famiglia di Cari l'aveva vista per due anni e mezzo. Gli investigatori dell'ufficio dello sceriffo della contea di Pottawattamie, Ryan Avis e il sergente Jim Doty, vennero a conoscenza del caso e furono così intrigati dalla storia della scomparsa che si offrirono volontari per occuparsene. Riesaminando le prove, Doty e Avis riuscirono alla fine a stabilire che Cari non aveva inviato personalmente quei messaggi: era in realtà Liz, che aveva assassinato la ‘rivale’ nel 2012 per poi impossessarsi del suo telefono per sostituirsi digitalmente a lei, coprendo così le proprie tracce e ribaltare la situazione a suo vantaggio. Ed è stata la stessa Liz a dare fuoco alla propria casa, con i suoi animali al suo interno.

Dove si trova Liz Golyar adesso?

Una svolta importante nell'indagine avvenne quando le autorità scoprirono che il telefono di Liz conteneva una foto dell'auto di Cari, oltre ai login per dozzine di account e-mail falsi. Alla fine, riuscirono anche ad accedere a un tablet, che conteneva una vecchia scheda di memoria appartenente a Cari, su cui erano memorizzate migliaia di foto, tra cui una del corpo senza vita della donna. Il 22 dicembre 2016, Liz Golyar fu accusata di omicidio di primo grado di Cari Farver. Fu ritenuta colpevole e attualmente sta scontando una condanna a vita. Tutto ciò è raccontato nel film documentario Netflix Lover, Stalker, Killer.