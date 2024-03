Tutte le sfumature delle donne nel nuovo film con Kristen Stewart

L ove Lies Bleeding è il film con Kristen Stewart che racconta di una storia d’amore queer che, sullo sfondo di un’America violenta e criminale, mostra quante sfumature possa avere una donna per essere considerata “forte”.

Dopo il successo del film d’esordio Saint Maud, la regista Rose Glass è tornata dietro la macchina da presa per dirigere Kristen Stewart in Love Lies Bleeding, una nuova elettrizzante storia d’amore tra due donne. Lou, introversa manager di una palestra di una piccola cittadina del New Mexico, si innamora perdutamente di Jackie, un’ambiziosa bodybuilder diretta verso Las Vegas per perseguire i suoi sogni. Tuttavia, la loro relazione d’amore si accende di violenza quando le due vengono trascinate negli abissi della rete criminale della famiglia di Lou, il cui padre è un trafficante d’armi.

Allo stesso tempo sognante e angosciante, il film Love Lies Bleeding racconta di amore, di vendetta e della magia delle interminabili e solitarie strade nel deserto degli Stati Uniti. Nel cast, ci sono anche gli attori Katy M. O’Brian, Jena Malone, Anna Baryshnikov, Dave Franco ed Ed Harris.

Gli eccessi dell’amore

Love Lies Bleeding, un film che mischia thriller e romanticismo, è una storia di fuga che rompe ogni schema prestabilito per esplorare le forze distruttive e inebrianti dell’eccesso, dell’ambizione e dell’amore folle. Jackie è un’ingenua e carismatica ragazza il cui desiderio di affermarsi nel mondo del bodybuilding la porta a voler partecipare a un’importante competizione a Las Vegas. Tuttavia, durante il suo viaggio, fa sosta in una piccola cittadina del New Mexico, dove fa la conoscenza di Lou, di cui si innamora.

“L’amore romantico viene spesso esaltato come l’aspirazione ultima a cui tutti tendiamo, quella che ci renderà una versione migliore di noi stessi, quando invece la realtà è molto più complicata”, ha spiegato la regista Rose Glass. “L’amore ha invece molte zone grigie che con il mio film ho voluto esplorare… parlo di quegli aspetti egoistici e parassitari in grado di farti sentire eccitato, malato e terrorizzato allo stesso tempo. Ma mio desiderio era anche quello di giocare con i cliché cinematografici, deridendo l’idea del “personaggio femminile forte” e interrogandomi su cosa le persone intendano effettivamente con quest’espressione”.

“Ecco perché ho scelto come protagonista del film Love Lies Bleeding una bodybuilder, una donna con una forza indiscutibile, sia mentalmente sia fisicamente, che scopre come in realtà tutti coloro che la circondano siano in grado di manipolarla. La storia è ambientata sullo sfondo degli anni Ottanta perché quello era il decennio dell’eccesso per eccellenza, quello che ha preceduto il crollo inevitabile e nichilista degli anni Novanta”.

Il poster del film Love Lies Bleeding.

Lou & Jackie contro il mondo

Sono tante le coppie celebri del cinema ma in poche sono come quella formata nel film Love Lies Bleeding da Lou e Jackie. Lou con i suoi capelli che si taglia da sola, le magliette bucate, i segreti che si porta dietro e il suo carattere introverso, e Jackie con i suoi luccicanti bikini, i muscoli sinuosi e quella dolce ingenuità pronta a trasformarsi in terrificante istinto omicida. Sono una coppia esplosiva ma anche travolta follemente dall’amore. A interpretarle sono le attrici Kristen Stewart e Katy M. O’Brian.

L’effetto sismico che Jackie ha nella tranquilla solitudine di Lou ha sin da subito attirato l’attenzione di Kristen Stewart. “Le due protagoniste hanno una dinamica inedita”, ha spiegato l’attrice. “Non ho mai visto una forza inarrestabile incontrare una roccia stagnante e frantumarla. Lou è all’apparenza una giovane donna forte per via dell’educazione criminale che ha avuto dal padre ma in fondo desidera essere una persona buona, tanto che si adopera per rimediare ai pasticci degli altri. Ma sa anche di cosa è capace e fino a che punto è in grado di spingersi per proteggere chi ama”.

“In Jackie, trova la possibilità di esprimere tutto ciò che ha per anni represso”, ha continuato. “Jackie è l’esatto opposto di lei: energetica, viva, estroversa… Lou è sbalordita dalla sua fisicità ma ancor più dalla sua energia: insieme sono complementari, si completano a vicenda”.

Per il ruolo di Jackie sono state provinate diverse bodybuilder, pugili, wrestler e sollevatrici di pesi, così come molte attrici emergenti con esperienza sportive alle spalle. Ma la fine la scelta è ricaduta su Katy M. O’Brian, al suo primo ruolo da protagonista dopo piccole partecipazioni a franchise di successo legati all’universo Marvel.

“Quando ho letto la sceneggiatura, ero terrorizzata: sarebbe stata la sfida più grande della mia vita ma sentivo che dovevo affrontarla. Mi sono letteralmente innamorata della determinazione di Jackie… e della sua natura selvaggia! Sebbene provenga da un ambiente difficile, non perde mai di vista il suo desiderio di essere vista, amata e considerata per quello che è. Da donna, avevo anche il desiderio di mostrare come non ci sia niente di strano o di vergognoso in una figura femminile piena di muscoli”.

