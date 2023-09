Su Netflix un film romantico ci fa conoscere meglio le bellezze dell’Australia

N etflix propone il film Love is in the Air, una commedia romantica che sfrutta l’amore tra i due protagonisti per portarci tra le persone e gli incantati luoghi del Queensland, una delle zone più remote dell’Australia.

Love is in the Air, il film disponibile su Netflix dal 27 settembre, è una commedia romantica diretta da Adrian Powers e interpretata dalla coppia di attori Delta Goodrem e Joshua Sasse, nei panni di Dana e William. Lei, pilota d’aeroplani che lavora ai tropici, comincia a nutrire ben presto dei sentimenti per lui, nonostante questi sia stato incaricato di chiudere la sua azienda.

Scritto dallo stesso regista con Katherine E. McPhee e Caera Bradshaw, il film Netflix Love is in the Air, oltre alla storia d’amore tra i due protagonisti, offre uno spaccato unico del Queensland, stato dell’estremo nord australiano popolato da comunità aborigene poco conosciute.

La trama del film

Al centro del film Netflix Love is in the Air c’è il personaggio di Dana Randall. Con il volto di Delta Goodrem, Dana è una dedicata pilota della compagnia aerea non a scopo di lucro Fullerton Airways che opera nella pittoresca area del Far North Queensland. Insieme al padre Jeff (Roy Billing) e alla migliore amica Nikki (Steph Tisdell) che fa la meccanica, lavora per fornire un servizio aereo essenziale per le comunità isolane.

Quando William (Joshua Sasse), un rappresentante finanziario basato a Londra, è inviato per controllare le finanze dell'organizzazione, Dana lo accoglie sapendo che la sua azienda conta molto sui sussidi della ditta di lui. A insaputa di Dana, William è lì per verificare i problemi finanziari della compagnia aerea e prepararsi a chiuderla.

Tuttavia, dopo aver passato un po' di tempo con Dana e la comunità dell'isola, William non sa più cosa fare. Comincia a perdere la testa per Dana e lei per lui... almeno finché la donna non scopre la vera ragione del viaggio di William.

“Love is in the Air è una storia che da tempo volevamo portare sullo schermo”, ha commentato Adrian Powers, regista del film Netflix. “Per tutti noi, riuscirci è stata una grande avventura. Romantico, divertente, emozionante, drammatico e sentito, il lungometraggio mostra elementi della vita australiana che solitamente non si vedono. I personaggi e l’ambientazione ci hanno dato la possibilità di raccontare una storia edificante che, grazie alla trovata narrativa legata all’aviazione, permette di celebrare alcune delle comunità meno conosciute d’Australia. I paesaggi mozzafiato trasportano tutti quanti nei tropici settentrionali e chiunque alla fine si sentirà felice di aver visto una storia che tocca le corde del cuore, fa sorridere e apre gli occhi su stili di vita inediti”.

Il poster del film Netflix Love is in the Air.

I luoghi

Love is in the Air, film original Netflix, è stato girato nella splendida cornice delle Isole Whitsunday, dove è stata ricostruita la fittizia cittadina di Fullerton.

La cittadina costiera di Airlie Beach, situata nel cuore delle isole, ha fatto da campo base per il film ed è stata trasformata nel centro di Fullerton, mentre l’aeroporto di Whitsunday, immerso tra le montagne poco distanti dalla città, è diventato la sede della Fullerton Airways.

Il lago Proserpine, popolare per gli sport d’acqua e i campeggi, ha fatto da sfondo per le scene in cui Dana incontra per la prima William. A Sinclair Bay è invece dove Dana e William, nel corso della storia, consegnano beni di prima necessità e d’emergenza ai residenti della comunità aborigena.

Waterson Way è l’arteria principale di Airlie Beach, tra Cannonvale e Jubilee Pocket: è qui che Dana porta William in giro facendo sì che lui rimanga affascinato dal paesaggio. La città cosmopolita di Brisbane, invece, è stata usata come controfigura “londinese” della sede dell’APG Financial (la società per cui lavora William).

