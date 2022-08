Love in the Villa: Innamorarsi a Verona nel nuovo film romantico di Netflix

K at Graham e Tom Hopper sono i protagonisti di Love in the Villa – Innamorarsi a Verona, il film sentimentale che Netflix ha girato nella città di Romeo e Giulietta.

Love in the Villa – Innamorarsi a Verona è il nuovo film sentimentale che Netflix ha girato in Italia, dopo Love & Gelato. Disponibile in piattaforma dal 1° settembre, racconta la storia di una giovane donna che a Verona, la città di Romeo e Giulietta (e dell’amore in generale), è costretta a condividere la sua stanza con uno sconosciuto.

Con la regia di Mark Steven Johnson, il film Netflix Love in the Villa – Innamorarsi a Verona ha come protagonisti i giovani attori Kat Graham e Tom Hopper. A loro si affiancano Laura Hopper (la vera moglie di Tom), Raymond Ablack, Sean Amsing e il nostro Emilio Solfrizzi.

La trama del film Love in the Villa – Innamorarsi a Verona

Il film Love in the Villa – Innamorarsi a Verona è una di quelle rom-com prodotte da Netflix che piacciono tanto soprattutto alle giovani spettatrici. Il clima come sempre è quello spensierato delle storie d’amore a prima vista improbabili ma che già sappiamo con il lieto fine assicurato.

La storia comincia quando Julie (Kat Graham) prenota una vacanza in Italia con il suo fidanzato. La destinazione è Verona, la città in cui William Shakespeare ha ambientato la storia d’amore per eccellenza: Romeo e Giulietta. Tuttavia, quello che doveva essere un sogno che si avvera si trasforma in un incubo. Il fidanzato la lascia e, come se non bastasse, nella villa che Julie aveva prenotato c’è già per un disguido un altro ospite: Charlie (Tom Hopper), un giovane inglese tanto cinico quanto affascinante.

Senza molta altra possibilità di scelta, Julie è costrette a trascorrere il resto della vacanza con l’uomo che lei chiama “piedone”. Ciò che pensava sarebbe stata un’avventura romantica per lei si trasforma in una sorta di faida in stile Montecchi contro Capuleti. Ma, per dirla à la Shakespeare, amor vincit omnia: gli opposti, come sempre, si attraggono e, mettendo da parte le loro differenze, scopriranno che una vita romantica è possibile anche per loro.

La magia dell’amore

Protagonisti del film original Netflix Love in the Villa – Innamorarsi a Verona sono gli attori Kat Graham, nota per The Vampire Diaries, e Tom Hopper, reduce dal successo nella serie tv The Umbrella Academy. “Verona era già la mia città preferita del mondo”, ha rivelato Graham. “E lo è per un motivo strano. Avevo avuto una rottura sentimentale lì ma sono tornata insieme al mio ragazzo a Verona. E ora, due anni dopo, è arrivato questo film”.

Che il film sia stato in qualche modo magico per entrambi gli attori lo confermano anche le parole di Hopper. “Mia moglie Laura ne ha amato la sceneggiatura, motivo per cui ha accettato la parte di Cassie. Lei legge molti copioni a me destinata prima che lo faccia io. Di alcuni mi dice di lasciar perdere perché non hanno niente che possa interessarmi. Ma non è successo così con Love in the Villa – Innamorarsi a Verona. Anzi, è venuta da me invitandomi a leggere la storia per capire quanto fosse romantica e dolce”.

“Julie può essere definita come la pianificatrice perfetta”, ha dichiarato Graham a proposito del suo personaggio. “Non lascia nulla al caso e organizza tutto nel minimo dettaglio. Ha un itinerario delle cose da fare, una sorta di elenco spuntato che vuole rispettare. Ma nulla va secondo quanto prestabilito. Mollata dal suo fidanzato, deve condividere una villa con il cinico Charlie, un uomo che è il suo perfetto opposto”.

Julie e Charlie si fanno inizialmente la guerra per la villa ma finiscono, come nella migliore delle tradizioni, per innamorarsi. “Non ricordo quando è stata l’ultima volta in cui avevo riso e pianto così tanto mentre leggevo un copione”, ha aggiunto l’attrice. “Mi auguro che il film infonda un po’ di ottimismo in chi lo guarda. Viviamo un momento storico molto difficile, è impossibile guardare un telegiornale senza che ci sia una tragedia da qualche parte. Noi portiamo nel nostro piccolo un po’ di sollievo grazie alla magia dell’amore. Una magia che può accadere in qualsiasi momento, anche quando tutto sembra andare a pezzi”.

