Love Again: La commedia romantica con Céline Dion

L a commedia romantica Love Again ha tra i suoi protagonisti la cantante Céline Dion al suo debutto come attrice in un film. La sua presenza è necessaria per agevolare la relazione nascente tra una giovane alle prese con la morte del fidanzato e un giornalista poco propenso al sentimentalismo.

Arriva al cinema dall’11 maggio, prodotto da Sony Pictures e distribuito in Italia da Eagle Pictures, il film Love Again, una commedia romantica con protagonisti gli attori Priyanka Chopra Jones e Sam Heughan. Diretto da Jim Sprouse, racconta la storia di Mira Ray, una giovane che dopo aver perso il fidanzato continua a scrivere romantici messaggi al vecchio cellulare di lui. Non sa che però nel frattempo il numero è stato riassegnato al romantico giornalista Rob Burns…

“Love Again è una commedia romantica: il film ha lo scopro di scaldare il cuore delle persone e di farle sentire felici e speranzose”, ha commentato Jim Sprouse. “Tuttavia, lo fa mostrando sinceramente e responsabilmente tutte le fasi di un dolore incolmabile come la perdita della persona amata”.

La trama del film Love Again

Nel realizzare il film Love Again, Jim Sprouse non ha nascosto di aver tenuto in mente le commedie romantiche di Rob Reiner e Nora Ephron, considerate pietre miliari del genere. E, del resto, basta leggere la premessa per capire come la storia sarebbe stata nelle corde dei due autori.

Mira, interpretata da Priyanka Chopra Jones, sta affrontando la dolorosa perdita del fidanzato e lo fa continuando a scrivere messaggi molto accorati al suo vecchio numero di telefono cellulare. Non sa che il numero è stato riassegnato a un nuovo utente e a leggere le sue parole è infatti il giornalista Rob, un uomo che non possiamo di certo definire un romanticone. Sebbene sia in grado di chiedere a Céline Dion se crede davvero nelle cose che canta, Rob rimane colpito dalle parole di Mira fino a pianificare un incontro con lei.

Il poster italiano del film Love Again.

Il debutto di Céline Dion come attrice

Citare Céline Dion (alla cui vita si ispira il film Aline) e non un altro nome non è casuale. La cantante di milioni di copie vendute in tutto il mondo è presente in carne e ossa nel film Love Again nei panni di se stessa, debuttando ufficialmente come attrice. Non si tratta di un cameo ma di una prova in piena regola in cui dà dimostrazione di non essere solo l’Usignolo del Quebec ma anche un’interprete credibile sullo schermo.

“Si vede che non sai nulla sull’amore” è la risposta che Céline Dion dà a Rob alla domanda posta. E da quel momento si trasforma come una specie di guru per la nascente relazione tra il giornalista e Mira. La scelta di volere Dion in persona è da attribuire al regista e ai produttori. “Love Again è il remake del film tedesco SMS für Dich, tratto da un romanzo di Sofie Cramer. In quel film, però, la parte del guru dell’amore era affidata a una star immaginaria. Noi invece abbiamo voluto puntare in alto”, ha scherzato Sprouse.

Tuttavia, convincere Céline Dion non è stato semplice e ci sono voluti molti mesi prima che l’artista accettasse la proposta. “Per fortuna, è valso la pena aspettare”, ha spiegato il regista. “Céline è un’artista d’altri tempi, in lei non c’era nessuna mania di protagonismo o grandezza. Sul set, chiedeva continuamente come poteva far meglio o di rigirare le scene, restituendo una performance divertente e calorose. Avevo fatto molte ricerche sulla sua vita e ho cercato di scrivere la sceneggiatura facendola sentire a suo agio. In Love Again, sebbene non sia un film sulla sua vita, c’è molto della sua storia con René Angélil (il marito morto nel 2016, ndr)”.

E, com’è lecito aspettarsi, Love Again contiene anche dei brani inediti di Céline Dion. Quanti e quali ancora non è lecito saperlo, dal momento che vige il più stretto riserbo. Non si sa nemmeno se tra i brani storici dell’artista la produzione abbia scelto di inserire My Heart Will Go On, il pezzo divenuto leggendario grazio al film Titanic. “Ma la musica di Céline è centrale nel film. per certi versi, volevo che Love Again sembrasse una sua canzone, con tutti i suoi alti e bassi”.

