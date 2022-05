L oretta Grace è uno degli esperti di Trasformazioni incredibili, nuovo programma di Real Time. Icona di bellezza cosmopolita e anticonformista, è attrice, cantante, beauty expert, influencer ma soprattutto simbolo per gli italiani di seconda generazione. E da sempre ha a cuore il tema della diversity.

La beauty expert, cantante, attrice e influencer Loretta Grace è una dei tre protagonisti di Trasformazioni incredibili, il nuovo programma in partenza su Real Time dal 16 maggio nell’access prime-time.

Inedita versione italiana del successo francese Transformations Incroyables, Trasformazioni incredibili ha al centro un trio di esperti che in ogni puntata offre consigli sullo stile e sulla moda a persone comuni (più o meno eccentriche) che hanno bisogno di una trasformazione.

I tre esperti di immagine sono, nel dettaglio: Enzo Miccio, al suo grande ritorno su Real Time, in qualità di esperto di stile; la beauty expert e cantante Loretta Grace, appunto; e l’hair dresser Alessandro Maritato.Tra chi potrà correggere alcuni errori di stile che si porta dietro da tempo e chi dovrà smussare alcuni tratti inutilmente vistosi del proprio look, l’obiettivo di Trasformazioni incredibili è valorizzare i punti di forza che magari non tutti sanno di avere! Accanto agli esperti, possono intervenire all'occorrenza anche un medico estetico, una visagista, un dentista e specialisti vari.

Due sono le storie protagoniste di ogni puntata. Grazie all’aiuto di alcuni complici, i protagonisti inconsapevoli verranno portati al cospetto dei 3 esperti e potranno così vivere una vera e propria trasformazione a 360 gradi. Che riguarderà sicuramente il loro aspetto esteriore, rivoluzionando il loro stile e il loro look, ma in alcuni casi saprà toccare anche corde più personali, grazie al confronto intimo e senza filtri con Enzo Miccio, Loretta Grace e Alessandro Maritato.

Intervista esclusiva a Loretta Grace

I 20 episodi di Trasformazioni Incredibili, prodotto da Casta Diva per Discovery Italia, andranno in onda dal 16 maggio dal lunedì al venerdì alle 20:20 su Real Time. La serie sarà disponibile in streaming anche su Discovery+.

Abbiamo raggiunto Loretta Grace, una dei tre esperti del programma, per un breve scambio di battute su Trasformazioni incredibili e non solo. Cantante, attrice e webstar da centinaia di migliaia di follower, Loretta Grace è nata in Italia ed è cresciuta ad Ancona. Ha alle spalle esibizioni nei locali più importanti d’Italia ed è stata la protagonista assoluta dei musical Sister Act e Ghost, guadagnandosi anche i complimenti dell’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg.

Dopo un primo canale YouTube in cui caricava le sue cover di canzoni entrate nella storia della musica internazionale, nel 2012 ne ha aperto un secondo dedicato al make up e alla diversità, Grace on your Dash.

Punto di riferimento per i giovani italiani di seconda generazione, Loretta Grace è icona di bellezza cosmopolita e anticonformista. E ha anche pubblicato un romanzo per Mondadori, Skin, dedicato a un tema che le è da sempre caro, la diversity. Non è un caso che nel 2018 abbia vinto il premio Best Influencer of the Year ai Diverisity Media Awards.

Ciao Loretta. Ci racconti come funziona Trasformazioni incredibili e qual è il tuo ruolo?

Trasformazioni incredibili è un nuovo format televisivo italiano che esiste già in Francia. Gli ospiti vengono accolti nel nostro atelier e, mentre ci raccontano le loro storie, condividono con noi le loro esigenze di stile. Con queste informazioni, noi cerchiamo di dar loro gli strumenti per vedersi attraverso una nuova luce. L'obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza che spesso gli ospiti non sanno di avere.

In qualità di beauty expert, io aiuto le persone a valorizzarsi al meglio, insegno loro quanto possa essere benefico dedicarsi anche solo 15 minuti al giorno con una skincare routine.

Come ti sei trovata con gli altri due compagni di viaggio, Enzo Miccio e Alessandro Maritato?

Mi sono trovata molto bene con i miei colleghi. È stata un’opportunità di crescita artistica ma soprattutto umana, unica nel suo genere. Più di una volta ci siamo anche commossi insieme in vari momenti. Vedere il potenziale dei nostri ospiti concretizzarsi è una delle cose più gratificanti sia di questo percorso fatto insieme sia del format stesso.

Quali sono stati i casi più difficili da trattare? Quanta delicatezza o fermezza serve per relazionarsi con chi vuol cambiare un lato di sé?

Nessun caso è stato difficile dal punto di vista professionale. Ho trovato più difficile gestire le emozioni scaturite da alcuni racconti che gli ospiti hanno condiviso con noi. Ad esempio, una ragazza albina ha narrato due episodi della sua vita davvero forti. In molti casi serve delicatezza, in altri fermezza, in altri ancora entrambi i codici di comunicazione! Non è possibile utilizzare un modulo ricorrente per tutti perché le anime delle persone umane sono diverse così come le loro storie. L’unico comune denominatore dei nostri ospiti è la forza che hanno tirato fuori per affrontare le avversità della vita.

Sui tuoi profili social non nascondi la tua personale battaglia verso l’accettazione, condividendone i passi in avanti. Quali sono quelli che ti mancano al traguardo?

Non so esattamente quanti passi mi mancano: è un percorso complesso e bello al tempo stesso. So solo che non voglio mettermi fretta. Una cosa che a me ha aiutato nei momenti di fragilità è stato guardarmi allo specchio al mattino e sorridere con intenzionalità prima di affrontare la giornata.



La musica, il teatro, la televisione e i social sono realmente inclusivi?

Siamo sulla via giusta ma c’è ancora molta strada da fare in tutti i settori.

Usi i social per combattere gli stereotipi. Cosa ne pensi di chi invece si sofferma solo sull’immagine senza veicolare messaggi?

Uso i social in primis per esprimere me stessa e condividere le mie passioni. A volte, quando si presenta l’occasione, cerco di sensibilizzare la mia community a delle riflessioni più profonde. Ognuno è libero di utilizzare le piattaforme social come più ritiene opportuno: c’è posto per tutti. L’importante è fare tutto con il massimo rispetto della sensibilità altrui.

Che bambina sei stata? Se pensi a te da piccola, qual è il ricordo più bello che ti torna alla mente?

Sono sempre stata una bambina perspicace e dotata di una sensibilità differente rispetto agli altri. Il ricordo più bello è legato a quando, a Natale, Babbo Natale mi fece trovare una tastiera e a quando mia madre mi iscrisse a lezioni di pianoforte. Quando i genitori supportano le tue passioni è meraviglioso: per questo, mi sentirò sempre fortunata.

