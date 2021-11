L OL - Chi ride è fuori sta per tornare su Amazon Prime Video con la seconda edizione: il cast annunciato da Fedez e tutte le novità

Ottime notizie per tutti i fan di LOL – Chi ride è fuori, Amazon Prime Video infatti ha finalmente annunciato il cast della seconda edizione dello show. Tanti i nomi noti del mondo dello spettacolo, con una comicità sempre più al femminile. A rivelare la lista dei concorrenti che si sfideranno a colpi di gag e di battute, tentando di non ridere, è stato Fedez, conduttore della prima (fortunatissima) edizione della trasmissione.

Il cast annunciato da Fedez

Qualche giorno fa Amazon Prime Video aveva anticipato i nomi dei concorrenti di LOL 2, pubblicando su Instagram una serie di immagini. Negli scatti apparivano le ombre dei concorrenti e qualche indizio per scoprire la loro identità. Una scelta che non aveva fatto altro che aumentare l’attesa dei fan, ansiosi di conoscere i nuovi concorrenti. A sciogliere il mistero ci ha pensato Fedez che sui social ha rivelato chi prenderà parte a LOL – Chi ride è fuori. Si tratta di comici di altissimo livello, fra cui spiccano ben cinque donne.

Le donne della trasmissione

Nel cast della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori, spiccano alcuni nomi che il pubblico attendeva da tempo. E il gruppo si tinge di rosa, con professioniste amatissime, talentuose e molto seguite sui social. Come Virginia Raffaele, attrice, imitatrice e comica, famosa per le sue performance in cui si trasforma in Ornella Vanoni, Carla Fracci, Sabrina Ferilli o Belen Rodriguez.

Troviamo poi Diana Del Bufalo, ex star di Amici, attrice, conduttrice e cantante, che si è fatta amare per il suo stile comico molto particolare e ha condotto Enjoy – ridere fa bene con Diego Abatantuono. Si continua con Maria Di Biase, regista, attrice e sceneggiatrice, componente del duo Nuzzo e Di Biase che ha preso parte a Zelig, Mai dire... e Quelli che il calcio.

Si aggiungono a queste comiche strepitose altre due professioniste. La prima è Tess Masazza, blogger, youtuber e influencer che ha raggiunto il successo con Insopportabilmente donna, una web serie. Infine troviamo Alice Mangione, attrice e autrice comica, che ha debuttato in Mai dire… con Maccio Capatonda e nel 2017, con il compagno Gianmarco Pozzoli ha creato il progetto The Pozzolis Family, in cui, fra risate e gag, racconta la vita familiare.

Tutti i concorrenti

Oltre a Virginia Raffaele, Diana Del Bufalo, Tess Masazza, Alice Mangione e Maria Di Biase, nel cast di LOL – Chi ride è fuori, spiccano tanti nomi famosi. Primo fra tutti quello di Corrado Guzzanti, celebre comico e imitatore classe 1975. Attore, regista e re della satira, è stato fra i protagonisti della serie Boris e arriva nello show dopo la performance di sua sorella Caterina, arrivata alle fasi finali della gara.

Amatissimo e richiesto a gran voce dai fan anche Maccio Capatonda, star di Instagram e volto di Mai dire…Negli anni ha creato personaggi esilaranti e straordinari come Padre Maronno e Mariottide. Accanto a lui il Mago Forest (vero nome Michele Foresta), conduttore, comico e showman, protagonista de Le Iene e Zelig.

Completano il gruppo dei concorrenti di LOL 2, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni. Illustratore e comico, Pozzoli è arrivato al successo grazie a Zelig e Colorado. Partecipa allo show insieme alla moglie Alice Mangione, con cui ha ideato The Pozzolis Family. Max Angioni invece ha vinto il Festival del Cabaret 2020 e ha partecipato a Italia’s Got Talent, portando uno sketch straordinario su Gesù.

Quando esce la seconda stagione di LOL

Le registrazioni della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori, sono già state realizzate. Non è stata ancora annunciata l'uscita della serie Amazon Prime Video. I primi episodi però potrebbero essere già disponibili sulla piattaforma a partire da marzo e aprile 2022.

La prima stagione della trasmissione era stata presentata nell’aprile del 2021 con un totale di otto puntate. A trionfare era stato Ciro Priello che nel duello finale era riuscito a battere Katia Follesa. Accanto a loro tanti altri comici di spicco, come Caterina Guzzanti, Elio, Lillo, Katia Follesa, Frank Matano, Luca Ravenna, Michela Giraud (di recente autrice di un monologo che ha fatto molto discutere), Gianluca “Fru” Colucci e Angelo Pintus.

I conduttori

Ad affiancare Fedez nella conduzione di LOL 2 su Amazon Prime Video non ci sarà Mara Maionchi. Per la seconda edizione al timone del programma arriverà Frank Matano, volto molto apprezzato della prima edizione.

Lo show è ispirato a un format nato inizialmente in Giappone con il nome di Documental. In seguito è sbarcato in tanti paesi fra cui la Germania, la Francia, l’India, il Messico e ovviamente l’Italia. Nel nostro Paese LOL ha avuto un’accoglienza straordinaria da parte del pubblico, diventando un cult e uno fra gli show più seguiti di Amazon Prime Video.

Non è un caso dunque che l'attesa per scoprire il cast della nuova edizione fosse altissima. Le sorprese, secondo tanti, non sono ancora finite, e la piattaforma streaming potrebbe riservare moltissime novità in occasione dell'arrivo di LOL 2 fra qualche mese.