LOL 3: Intervista video a Maccio Capatonda, Brenda Lodigiani ed Herbert Ballerina

L OL 3 – Chi ride è fuori, la nuova edizione del comedy show di Prime Video, è in partenza. Dieci comici sono chiamati a non ridere l’uno alle battute dell’altro sotto l’occhio vigile di Fedez e Frank Matano e le incursioni di Maccio Capatonda.

Preparatavi a ridere fino allo sfinimento: il 9 marzo parte su Prime Video LOL 3 – Chi ride è fuori, la terza edizione del comedy show prodotto da EndemolShine Italy. E a tutti noi è concesso fare tutto ciò che è invece vietato ai concorrenti del programma.

Nelle sei nuovi episodi da mezz’ora ciascuno Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi, dieci tra i più affermati e irresistibili comici d’Italia, si sfideranno nella più dura delle imprese: rimanere seri l’uno di fronte all’altro per sei ore consecutive. Pena: l’uscita definitiva dal gioco e la perdita del premio finale di 100 mila euro da devolvere in beneficenza.

E, se già non fosse impossibile, ecco arrivare in LOL 3 – Chi ride è fuori l’arma segreta Maccio Capatonda a mischiare le carte in tavola. Successore di Lillo, Maccio Capatonda porterà quel bagaglio di comicità che gli ha permesso di trionfare nella seconda edizione del comedy show. In più, tirerà fuori dal cilindro un nuovo personaggio, l’erede diretto del Posaman di Lillo: Riposaman, un supereroe che riposa quando viene chiamato a gestire situazioni impossibili, problemi e pericoli.

A osservare il tutto nella control room di LOL 3 – Chi ride è fuori saranno ancora una volta Frank Matano e Fedez, che dovranno vigilare sul marasma che i dieci concorrenti in gioco saranno in grado di creare. Tra caos, colpi di scena, sketch, battute al fulmicotone, chi si è presentato in mutande e chi come Tiziana Rivale, e personaggi entrati nella storia della comicità italiana, sarà difficile resistere. Chiedetemi tutto tranne che non ridere, del resto, è quello che si augura Herbert Ballerina. Come dargli torto?

Lol 3 - Chi ride è fuori: Le foto 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 15/15 PREV NEXT

La videointervista a Maccio Capatonda, Brenda Lodigiani ed Herbert Ballerina

TheWom.it ha avuto modo di presenziare alla conferenza stampa di presentazione di LOL 3 – Chi ride è fuori, un evento che, condotto da Serena Dandini e Frank Matano, è andato avanti tra interviste e momenti spettacolari. Il team di Golin, ufficio stampa di Prime Video, non ha risparmiato nella cornice del Teatro Eliseo momenti di spettacolo, sorprese e persino un concorso a premi, i cui premi – nel mood del comedy show - erano talmente comici da non essere quasi ritirati!

Tra la parata di una banda musicale e quella di un gruppo di ballerine brasiliane, microfoni alterati e ospiti nascosti in platea, abbiamo avuto l’occasione di intervistare tre dei protagonisti di LOL 3 – Chi ride è fuori.

Innanzitutto, Maccio Capatonda, l’arma segreta di questa edizione, con cui abbiamo provato a fare una riflessione seria: il suo Riposaman è forse simbolo di una certa classe dirigenziale che dorme di fronte alle richieste di aiuto? E la risposta non è così scontata, così come non è scontato ciò che ci racconta sul passaggio da concorrente a arma segreta (che, per la cronaca, è rimasta chiusa in una cassa dietro al divano per ben due ore prima di palesarsi ai concorrenti).

Accanto a Maccio Capatonda, avevamo anche Brenda Lodigiani ed Herbert Ballerina. Ad Herbert, abbiamo chiesto qual è stato il concorrente che ha sottovalutato alla vigilia, l’osso più duro da far ridere. E a Brenda, una delle tre donne del comedy show, quali frecce del suo arco ha scoccato per mettere in difficoltà gli avversari uomini. E la risposta ha a che vedere con un…. miao!

Ai tre, però, non abbiamo resistito dal chiedere com’è stato ritrovarsi a distanza di otto anni da un film che insieme avevano girato, quell’Italiano medio che vantava nel cast anche Frassica e Cevoli, altri due protagonisti di LOL 3 – Chi ride è fuori. La risposta è andata talmente oltre le aspettative che abbiamo deciso di tenere anche il fuori onda finale.