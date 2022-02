Alice Mangione ha debuttato giovanissima al fianco di Maccio Capatonda in ‘Mai dire Martedì’ ma deve al web la sua consacrazione come Alyce Make Up. Insieme al marito Gianmarco Pozzoli, nel 2016 ha anche dato vita al progetto ‘The Pozzolis Family’, premiato con un Macchianera Internet Awards come Miglior sito per genitori e bambini nel 2019.